Max Verstappen sorprendió al hablar sobre un posible pase a Ferrari en la Fórmula 1: la condición que exigió

Max Verstappen hoy no tiene el mejor auto, pero sigue siendo el mejor piloto del mundo en la actualidad (REUTERS/Piroschka Van De Wouw)

El futuro de Max Verstappen en la Fórmula 1 sigue siendo objeto de especulación, especialmente tras sus recientes declaraciones sobre la posibilidad de unirse a Ferrari. El piloto neerlandés, actualmente vinculado a Red Bull hasta 2028, dejó claro que no descarta la opción de correr para la escudería italiana, aunque subraya que su decisión no estaría motivada únicamente por el prestigio de la marca, sino por la oportunidad real de luchar por victorias.

El atractivo de Ferrari en la F1 es innegable, pero también lo es la presión que implica formar parte de un equipo con una historia tan cargada de expectativas. El propio Enzo Ferrari instauró una cultura en la que los pilotos, salvo contadas excepciones, eran considerados empleados al servicio de la máquina.

En la actualidad, Lewis Hamilton afronta su primera temporada en Maranello bajo una presión considerable. Más allá de su triunfo en la carrera sprint de China, el británico no ha logrado superar a su compañero Charles Leclerc en ritmo, y el monoplaza no ha estado a la altura de las expectativas, sin ser un contendiente real a la victoria en la mayoría de las pruebas. El jefe de equipo, Fred Vasseur, reconoció recientemente que subestimó el reto que suponía integrar a Hamilton en la estructura de Ferrari.

Durante la previa del Gran Premio de Italia en Monza, Verstappen fue consultado sobre la situación de Ferrari y la adaptación de Hamilton. El neerlandés respondió: “Tienen a dos pilotos contratados para el próximo año, así que no hay discusión al respecto. Ahora, ¿hay una posibilidad? Sí, hay muchas posibilidades en la vida para cualquier tipo de decisión”. Insistió en que, aunque actualmente no contempla ese movimiento, el futuro es incierto: “Por supuesto, en este momento eso no está en el horizonte, pero ¿quién sabe? Ni siquiera sé cuánto tiempo más voy a correr en la F1, así que todavía hay muchas incógnitas para mí”.

Verstappen con la Ferrari 296 GT en el Nordschleife de Nürburgring

Verstappen también se refirió a la dificultad de adaptarse a un nuevo equipo, especialmente cuando el compañero de escudería, como Leclerc, está plenamente integrado y conoce a fondo la organización. “La cuestión es que él se unió a un equipo que ya tiene un piloto muy fuerte como Charles (Leclerc), así que nunca va a ser fácil llegar e inmediatamente empezar a vencer a tu compañero de equipo, que está bien integrado, conoce muy bien al equipo y habla el idioma”, explicó. Añadió que los monoplazas actuales pueden resultar complejos y que no siempre es sencillo identificar las razones detrás del rendimiento: “Estos coches pueden ser bastante complicados a veces para entender completamente por qué eres rápido o no, básicamente”.

A pesar de la fascinación que genera Ferrari, Verstappen ha dejado claro que no se dejaría llevar únicamente por el mito. “Creo que Ferrari es una marca enorme. Todos los pilotos se imaginan a sí mismos allí, ‘Me gustaría pilotar para Ferrari’. Pero creo que ahí es donde se comete el error: ir simplemente para manejar para Ferrari”, afirmó. Subrayó que solo consideraría ese paso si percibiera una oportunidad real de éxito: “Si alguna vez quisiera ir allí, no sería solo para correr para Ferrari, iría porque veo la oportunidad de ganar”.

Verstappen ya se subió a una Ferrari y fue una 296 de Gran Turismo, cuyo motor eroga 600 caballos de potencia y llega a unos 280 km/h. Fue en una prueba en el Nordschleife de 22 kilómetros de Nürburgring, el circuito más largo y peligroso del mundo. El neerlandés usó el seudónimo Franz Hermann. Al cuádruple campeón mundial le gustan las competencias de Endurance.

Para Max Verstappen, la clave está en no dejarse guiar únicamente por la emoción o la pasión, sino en elegir el momento adecuado y las condiciones propicias para competir al máximo nivel.