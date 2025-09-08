Deportes

Lanús y Argentinos se ven las caras por un lugar en la semifinal de la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

Desde las 21:10, el Bicho y el Granate lucharán por el boleto a la fase de los cuatro mejores del torneo. Transmite TyC Sports

Marcelino Moreno, figura del Grana
La Copa Argentina entró en su etapa decisiva. Esta noche, en el Cilindro de Avellaneda, Argentinos Juniors y Lanús se verán las caras por un lugar en las semifinales del certamen más federal. Desde las 21:10, con el arbitraje de Darío Herrera y la transmisión televisiva a cargo de TyC Sports, el Bicho y el Granate buscarán el boleto hacia la fase de los cuatro mejores, luego de sufrir inesperados tropiezos en sus últimas presentaciones en el Clausura. el ganador se medirá ante Newell’s o Belgrano, que se enfrentarán dentro de nueve días en el Estadio La Pedrera.

El recorrido del conjunto de La Paternal hasta esta instancia incluyó la eliminación a Aldosivi, lo que le permitió acceder a los cuartos de final. Bajo la conducción de Nicolás Diez, el equipo del Semillero del Mundo atraviesa un momento de expectativas elevadas tras un primer semestre destacado. Sin embargo, el último fin de semana sufrió una derrota por 2-1 ante Independiente Rivadavia en Mendoza, resultado que interrumpió su buen andar en el campeonato.

A pesar de ese traspié, el plantel mantiene el objetivo de clasificar a la Copa Libertadores, ya sea a través de la Tabla Anual o, de manera directa, consagrándose campeón de la Copa Argentina.

Por el lado de Lanús, el elenco dirigido tácticamente por Mauricio Pellegrino también llega al cruce tras una derrota en el Clausura, donde cayó 3 a 0 frente a Vélez. No obstante, el conjunto del sur del Conurbano bonaerense arrastra el impulso de haber avanzado a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, instancia a la que accedió tras eliminar a Central Córdoba de Santiago del Estero. Ahora, el objetivo inmediato es prolongar su permanencia en la Copa Argentina y mantener viva la ilusión de obtener el título.

Uno de los datos más destacados de Argentinos es que si bien comenzó en desventaja sus dos antecedentes en esta instancia del certamen, logró avanzar en ambas oportunidades. Fue contra Estudiantes (temporada 2013-2014) igualó 1-1 y se impuso 5-4 por penales, mientras que a San Telmo (edición 2020) lo derrotó por 2-1 con un gol en el tercer minuto adicionado.

El Granate, en tanto, lidera las estadísticas de goles a favor (ocho, al igual que Argentinos Juniors, Belgrano y Racing) como en contra (con River y Tigre son los únicos que mantienen la valla invicta) en la decimotercera edición de la Copa Argentina.

Probables formaciones

Argentinos Juniors: Diego Rodríguez; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Federico Fattori o Juan José Cardozo, Alan Lescano, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Tomás Molina y Matías Giménez. DT: Nicolás Diez.

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Eduardo Salvio, Agustín Cardozo, Agustín Medina, Franco Watson, Rodrigo Castillo; Alexis Canelo. DT: Mauricio Pellegrino.

Hora: 21.10

TV: TyC Sports

Árbitro: Darío Herrera

Estadio: Cilindro de Avellaneda

