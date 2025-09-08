Deportes

El drama de un jugador de la selección de Ucrania: Rusia bombardeó la casa donde viven su esposa embarazada y su hija de 3 años

Georgiy Sudakov mostró en sus redes sociales como quedó su hogar en Kiev tras el ataque

El jugador de la selección nacional de Ucrania y reciente fichaje del Benfica Georgiy Sudakov compartió en sus redes sociales el estado de devastación de su vivienda familiar en Kiev tras el impacto de un misil ruso mientras su esposa embarazada, su hija de 3 años y su madre se encontraban resguardadas en el interior de la residencia.

La capital ucraniana afrontó una nueva ola de bombardeos que, según informaron medios locales, dejaron un saldo de al menos dos fallecidos y numerosas personas heridas, además de cuantiosos daños materiales en el barrio de Sviatoshynskyi.

La ofensiva, que se ha intensificado durante los últimos días, sorprendió a la familia Sudakov en su regreso a la capital ucraniana para las celebraciones y visitas familiares, aprovechando que el futbolista se encuentra concentrado con la selección de Ucrania en Polonia con vistas a los compromisos de clasificación para el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

Según informó el propio Sudakov a través de su cuenta de Instagram, “mi esposa, mi madre y mi hija estaban allí”, aludiendo al momento del ataque que destruyó su vivienda. El rango y brutalidad del bombardeo fue corroborado por medios internacionales, que dieron cuenta del daño estructural en diversos edificios residenciales del sector.

Las publicaciones del deportista muestran imágenes en las que se aprecian escombros, vidrios rotos y una estructura completamente arrasada. Junto a las fotografías, Sudakov comentó: “Así quedó mi casa después de esta noche”. Su mujer, Liza Sudakova, embarazada de casi nueve meses y madre de la hija de la pareja, también compartió su testimonio en esa red social: “Fue una noche terrible. Gracias a Dios estamos vivos”. La familia logró ponerse a salvo utilizando los refugios antiaéreos instalados en el sótano de la vivienda, según relataron en sus redes.

Nuevos ataques rusos golpearon diferentes zonas de Kiev durante la noche del sábado. Según los informes, en el barrio de Sviatoshynskyi fueron destruidos numerosos pisos y casas, lo que provocó cuatro muertes confirmadas, casi una veintena de heridos y generó una escena de caos y escombros en la zona occidental de la ciudad. En ese mismo distrito se encontraba la residencia de Sudakov, que quedó totalmente dañada por el impacto.

El acontecimiento ha tenido repercusión fuera de Ucrania debido a la notoriedad de Sudakov, quien llegó esta temporada al Benfica procedente del Shakhtar Donetsk en una operación valorada en 27 millones de euros, más cinco millones en variables y un porcentaje sobre futuras ventas. Sudakov, surgido de la cantera del club ucraniano, disputó 146 partidos, marcó 33 goles y repartió 19 asistencias desde su debut en 2020.

La campaña actual lo tiene como protagonista indiscutible del club portugués, que compartirá grupo en la Champions League con equipos como el Real Madrid, el Chelsea y el Ajax.

Durante la concentración en Polonia, el seleccionador nacional incluyó a Sudakov en el once titular en el reciente encuentro ante Francia, que finalizó con derrota para el equipo ucraniano. Los próximos días, el equipo enfrentará a Azerbaiyán mientras las familias de varios jugadores continúan en situación vulnerable en suelo ucraniano por la escalada de ataques. El propio Sudakov añadió en redes sociales: “Los agresores del país vecino dirán que en mi casa había equipo militar”.

En otra publicación que compartió del medio United24, añadía que el edificio de Sudakov sufrió la voladura de puertas de ascensores, ventanas destruidas y techos colapsados. Las escenas post ataque, según se pudo ver en los videos compartidos, mostraron calles cubiertas de vidrios, pilas de escombros y vehículos dañados.

deportes-internacionalBenficaGeorgiy SudakovSelección de UcraniaGuerra Rusia Ucrania

