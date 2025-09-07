Rusia lanzó un ataque masivo con drones y misiles en Kiev: hay al menos dos muertos y 18 de personas heridas

Rusia lanzó un ataque con drones y misiles en Kiev: hay al menos dos muertos y 18 de personas heridas

Rusia lanzó ataques durante la noche del sábado en Ucrania, causando al menos dos muertos y decenas de heridos, mientras las autoridades declararon la alerta aérea en todo el país.

El Servicio Estatal de Emergencias ucraniano precisó que un bombardeo contra Kiev dañó varios edificios de gran altura y compartió fotos de bomberos luchando contra un incendio en un piso elevado.

“Dos personas murieron y otras 18 resultaron heridas en la capital como consecuencia del ataque masivo”, indicó la dependencia en Telegram. Añadió que el fuego fue “controlado” y que varias “operaciones de rescate de emergencia” continúan.

Las autoridades de Kiev informaron que las defensas aéreas de la ciudad se activaron alrededor de las 23:30 locales en respuesta a una nueva ofensiva de drones y misiles lanzados por Rusia.

Los ataques provocaron cortes de energía y evacuaciones preventivas en las zonas próximas a los impactos. Entre los fallecidos se encuentra una mujer mayor que se encontraba en un refugio en el distrito de Darnytskyi y un niño de un año.

Entre los heridos, tres personas requirieron hospitalización inmediata, incluida una mujer embarazada, mientras que el resto recibió atención médica en el lugar. Bomberos y equipos de rescate trabajaron durante la mañana para sofocar el fuego y remover los escombros de los edificios dañados.

Otro bombardeo en la región nororiental de Sumy dejó una persona muerta y varias heridas. “Tras un ataque enemigo en las afueras de la ciudad de Putivl, una persona ha muerto y hay heridos”, entre ellos un niño de nueve años, indicó el gobernador militar regional, Oleg Grigorov, en Telegram.

En Zaporizhzhia, en el sureste del país, un ataque con drones causó al menos 15 heridos, cuatro de los cuales fueron hospitalizados, según Ivan Fedorov, jefe de la administración militar regional. Fedorov compartió imágenes de edificios residenciales destruidos. Las fuerzas rusas ocupan aproximadamente el 20% del territorio ucraniano.

Los ataques provocaron cortes de energía y evacuaciones preventivas en las zonas próximas a los impactos (EP)

Zelensky rechazó la propuesta de Putin de reunirse en Rusia y lo acusó de estar “jugando con Estados Unidos”

El sábado, el presidente ucraniano Volodimir Zelensky rechazó la propuesta de su homólogo ruso, Vladimir Putin, de reunirse en Moscú y le hizo una contraoferta para que el líder ruso visite Kiev.

En una entrevista con ABC News, Zelensky afirmó: “Él (Putin) puede venir a Kiev. Yo no puedo ir a Moscú cuando mi país sufre ataques con cohetes a diario. No puedo ir a la capital de este terrorista. Putin lo entiende”. El mandatario aseguró que la propuesta de Putin pretendía, en realidad, aplazar la reunión.

Zelensky reiteró que está “dispuesto a reunirse en cualquier formato” y acusó a Putin de “jugando con Estados Unidos”. Añadió: “Si alguien no quiere reunirse con nosotros durante la guerra, por supuesto, puede ofrecer algo que quizá no sea aceptable para mí ni para los demás”.

(Con información de EFE)