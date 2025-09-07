Mundo

Rusia lanzó un ataque masivo con drones y misiles en Kiev: hay al menos dos muertos y 18 de personas heridas

El Servicio Estatal de Emergencias ucraniano precisó que el bombardeo contra la capital dañó varios edificios y confirmó que los fallecidos son una mujer mayor que se encontraba en un refugio en el distrito de Darnytskyi y un niño de un año

Guardar
Rusia lanzó un ataque con
Rusia lanzó un ataque con drones y misiles en Kiev: hay al menos dos muertos y 18 de personas heridas

Rusia lanzó ataques durante la noche del sábado en Ucrania, causando al menos dos muertos y decenas de heridos, mientras las autoridades declararon la alerta aérea en todo el país.

El Servicio Estatal de Emergencias ucraniano precisó que un bombardeo contra Kiev dañó varios edificios de gran altura y compartió fotos de bomberos luchando contra un incendio en un piso elevado.

“Dos personas murieron y otras 18 resultaron heridas en la capital como consecuencia del ataque masivo”, indicó la dependencia en Telegram. Añadió que el fuego fue “controlado” y que varias “operaciones de rescate de emergencia” continúan.

Las autoridades de Kiev informaron que las defensas aéreas de la ciudad se activaron alrededor de las 23:30 locales en respuesta a una nueva ofensiva de drones y misiles lanzados por Rusia.

Los ataques provocaron cortes de energía y evacuaciones preventivas en las zonas próximas a los impactos. Entre los fallecidos se encuentra una mujer mayor que se encontraba en un refugio en el distrito de Darnytskyi y un niño de un año.

Las autoridades de Kiev informaron
Las autoridades de Kiev informaron que las defensas aéreas de la ciudad se activaron alrededor de las 23:30 locales en respuesta a una nueva ofensiva de drones y misiles lanzados por Rusia.

Entre los heridos, tres personas requirieron hospitalización inmediata, incluida una mujer embarazada, mientras que el resto recibió atención médica en el lugar. Bomberos y equipos de rescate trabajaron durante la mañana para sofocar el fuego y remover los escombros de los edificios dañados.

Otro bombardeo en la región nororiental de Sumy dejó una persona muerta y varias heridas. “Tras un ataque enemigo en las afueras de la ciudad de Putivl, una persona ha muerto y hay heridos”, entre ellos un niño de nueve años, indicó el gobernador militar regional, Oleg Grigorov, en Telegram.

En Zaporizhzhia, en el sureste del país, un ataque con drones causó al menos 15 heridos, cuatro de los cuales fueron hospitalizados, según Ivan Fedorov, jefe de la administración militar regional. Fedorov compartió imágenes de edificios residenciales destruidos. Las fuerzas rusas ocupan aproximadamente el 20% del territorio ucraniano.

Los ataques provocaron cortes de
Los ataques provocaron cortes de energía y evacuaciones preventivas en las zonas próximas a los impactos (EP)

Zelensky rechazó la propuesta de Putin de reunirse en Rusia y lo acusó de estar “jugando con Estados Unidos”

El sábado, el presidente ucraniano Volodimir Zelensky rechazó la propuesta de su homólogo ruso, Vladimir Putin, de reunirse en Moscú y le hizo una contraoferta para que el líder ruso visite Kiev.

En una entrevista con ABC News, Zelensky afirmó: “Él (Putin) puede venir a Kiev. Yo no puedo ir a Moscú cuando mi país sufre ataques con cohetes a diario. No puedo ir a la capital de este terrorista. Putin lo entiende”. El mandatario aseguró que la propuesta de Putin pretendía, en realidad, aplazar la reunión.

Zelensky reiteró que está “dispuesto a reunirse en cualquier formato” y acusó a Putin de “jugando con Estados Unidos”. Añadió: “Si alguien no quiere reunirse con nosotros durante la guerra, por supuesto, puede ofrecer algo que quizá no sea aceptable para mí ni para los demás”.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Guerra Rusia UcraniaKievRusiaVladimir PutinUcraniaataque rusodronesmisilesVitali KlitschkoÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Un surfista australiano murió tras ser atacado por un tiburón en una playa de Sydney

La intervención de los equipos de rescate derivó en un amplio operativo para resguardar a quienes se encontraban en el sector y evitar nuevos incidentes

Un surfista australiano murió tras

El régimen de Irán expresó su disposición a retomar las negociaciones nucleares con EEUU bajo nuevas condiciones

El ministro de Exteriores, Abbas Araqchi, aclaró que los diálogos “no pueden tener la misma forma que antes de la guerra” de los 12 días con Israel

El régimen de Irán expresó

Cavó por varias décadas y creó una red de cuevas en su casa: así es el jardín subterráneo que desafía la lógica

Francis Proctor, inspirado en un destino turístico, diseñó junto a su esposa un patio bajo tierra que se convirtió en una referencia cultural

Cavó por varias décadas y

Las autoridades portuguesas revelaron la causa del accidente del funicular que dejó 16 muertos en Lisboa

El vehículo siniestrado, uno de los íconos históricos de la ciudad inaugurado en 1885, había pasado todas las revisiones programadas. Su línea permanece cerrada

Las autoridades portuguesas revelaron la

El jefe del Comando Central de EEUU visitó Israel en medio de la ofensiva contra los terroristas de Hamas en Ciudad de Gaza

Brad Cooper mantuvo un encuentro en Tel Aviv con Eyal Zamir, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa del país hebreo, en el que debatieron sobre cooperación militar e intercambio de inteligencia

El jefe del Comando Central
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscan a un hombre que

Buscan a un hombre que cortó su tobillera electrónica, la destrozó y la abandonó en una zanja en Chaco

Rescataron a varios animales silvestres de una granja en Córdoba: había carpinchos, tortugas y loros habladores

Vicky Dávila desde Norte de Santander pide acabar con la dictadura de Maduro: “Trump, haz lo tuyo”

Gana Gato: resultados del sorteo 2902

Resultados de La Caribeña Noche del 6 de septiembre

INFOBAE AMÉRICA
Los trabajadores de Air Canada

Los trabajadores de Air Canada votan en contra de la oferta salarial de la compañía por aplastante mayoría

Los partidos de la coalición de Petro piden amparo a la Justicia para que el CNE acelere su fusión

La hija de Edmundo González Urrutia reclamó públicamente información y garantías sobre el paradero de su esposo que tras 242 días preso

El presidente Irfaan Ali fue reelecto para un segundo mandato consecutivo de Guyana

Al menos dos muertos y once heridos en un ataque ruso contra edificios residenciales en Kiev

ENTRETENIMIENTO

Kristin Cabot, la mujer captada

Kristin Cabot, la mujer captada con el CEO de Astronomer durante un show de Coldplay, le pidió el divorcio a su esposo

El impactante cambio físico de Sydney Sweeney para encarnar a una campeona de boxeo

‘El conjuro 4’ incluyó un tributo a Dan Rivera, el difunto cuidador de la muñeca Annabelle

Jack Osbourne rompió el silencio y reveló cómo se enteró de la muerte de Ozzy

El líder de R.E.M. puso fin a una polémica histórica sobre una de sus letras más icónicas