Una figura del Real Madrid se desnudó para una producción de ropa interior y causó furor

Una figura del Real Madrid realizó una producción en ropa interior

Trent Alexander-Arnold, unos de los grandes fichajes del Real Madrid para la nueva temporada, se incorporó al mundo de la moda luego de convertirse en la nueva imagen de una marca de ropa interior para la campaña otoño 2025. El futbolista británico protagonizó el último anuncio de la reconocida firma estadounidense, que eligió la capital de España como lugar para la producción con el flamante refuerzo del equipo de Xabi Alonso de cara a la temporada que ya se puso en marcha.

En la campaña, Alexander-Arnold aparece modelando prendas icónicas como los calzoncillos de la marca de ropa interior. El anuncio, de tono atrevido, muestra al lateral derecho del Real Madrid en escenas que lo muestran en la ducha. Además, en un momento se puede ver en el comercial como se desliza los bóxers, aunque sin llegar a una completa desnudez.

El propio ex jugador del Liverpool compartió sus impresiones sobre esta nueva experiencia como modelo: “Ponerme la icónica ropa interior y los vaqueros para esta campaña realmente me hizo sentir poderoso y seguro de mí mismo”. El futbolista subrayó la importancia personal de rodar en Madrid, afirmando que “reencontrarme con el equipo en esta sesión fue una experiencia inolvidable, aún más especial por el hecho de que pudimos rodar en Madrid, lo que significa mucho para mí. Hizo que toda la experiencia fuera aún más personal y divertida”, expresó en diálogo con la revista Men’s Health.

Además, expresó su satisfacción por ser la imagen de la campaña de la marca: “Es un placer ser la imagen de la nueva campaña otoño 2025 ”. La reacción de los seguidores en redes sociales no se hizo esperar. Acostumbrados a verlo en acción en el campo de juego, muchos se sorprendieron al encontrarlo en una faceta tan distinta. Bromas sobre la situación como “Cuando abrí Instagram, mi padre estaba sentado a mi lado. Gracias, Trent”, inundaron las publicaciones. Otros, con humor, aludieron a la temperatura de la escena o incluso fantasearon con el futbolista, como la usuario que escribió: “Mi hermoso esposo”, según reconoció el medio inglés Daily Mail.

La llegada de Alexander-Arnold al Real Madrid, que se hizo oficial antes del inicio del Mundial de Clubes que se disputó en Estados Unidos, generó un gran cambio la carrera del jugador y en su vida personal. El propio futbolista reconoció que la decisión de dejar Liverpool, el club que considera su hogar y que “le hizo quien es”, no fue sencilla. “Más que nada, fue la ambición y el deseo personal de cambio. Quería desafiarme en un nuevo entorno. Por supuesto, el legado del Real Madrid es innegable. Pero más allá de eso, lo que me atrajo fue la ambición y el deseo de probarme en un nuevo contexto. Irme fue una de las decisiones más difíciles de mi vida. Liverpool es mi hogar; me hizo quien soy. Pero Madrid se sentía como el paso correcto, en el momento adecuado. Es un reto, pero es uno que recibo con gusto”, explicó.

Trent Alexander-Arnold protagonizó la campaña de una marca de ropa interior

Sobre su adaptación, Alexander-Arnold señaló que los entrenamientos en el club blanco son “diferentes en cuanto al clima” y que ahora realiza “muchos ejercicios rápidos e intensos”, una rutina que, según sus palabras, disfruta plenamente.

La campaña en la que participó Alexander-Arnold se enmarca en una estrategia de la marca por asociarse con figuras relevantes del deporte internacional. En los últimos años, la firma contó con la colaboración de futbolistas como Virgil van Dijk y, especialmente, con destacadas jugadoras del fútbol femenino. Leah Williamson, capitana de la selección inglesa, posó para la marca con un look doble denim de los años 90 y la nueva ropa interior Icon Cotton Modal. Chloe Kelly, compañera de Williamson en el Arsenal y la selección inglesa, también fue reclutada antes del Mundial Femenino de 2023, sumándose a otras estrellas como la estadounidense Alex Morgan, la australiana Mary Fowler, la francesa Kenza Dali y la japonesa Mana Iwabuchi.

El propio Alexander-Arnold valoró la oportunidad de seguir los pasos de otras celebridades. “Es genial estar asociado con esos chicos”, afirmó, en referencia a nombres como los de personalidades del estilo de Maluma, Justin Bieber, Jacob Elordi o Bad Bunny. “Las campañas siempre son icónicas, así que seguir sus pasos es fantástico”, añadió. En cuanto a su estilo personal, el lateral derecho del Merengue explicó que fuera del campo prefiere un aspecto “limpio y relajado” en el día a día, aunque opta por un toque más llamativo en ocasiones especiales, siempre manteniendo un aire fresco y depurado.