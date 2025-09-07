Deportes

Copa Davis: la selección argentina viajó a Países Bajos con el deseo de conseguir la clasificación al Final 8

El conjunto nacional disputará la segunda ronda de los Qualifiers 2025 el 12 y 13 de septiembre en las canchas rápidas bajo techo de Groningen

Guardar
Selección Argentina de Copa Davis
Selección Argentina de Copa Davis partió este domingo a Países Bajos para disputar la segunda serie de los Qualifiers 2025 (Foto: Pensa AAT)

La Selección Argentina de Tenis inició su travesía este domingo 7 de septiembre, partiendo a las 12:15 desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza con destino a Madrid. Tras una breve escala de dos horas, el equipo volverá a tomar un avión rumbo a Ámsterdam, donde tienen previsto arribar el lunes a las 09:40, hora local. Finalmente, completarán el recorrido con un viaje en micro de 187 kilómetros hasta la ciudad de Groningen, donde disputarán la segunda serie de los Qualifiers de la Copa Davis 2025 ante Países Bajos, el 12 y 13 de septiembre.

El equipo que partió desde Argentina fue el capitán, Frana, el subcapitán, Eduardo Schwank y los jugadores Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry, Francisco Comesaña y Andrés Moltenis. Mientras que Horacio Zeballos, tras consagrarse campeón del Us Open este último sábado, viajará directamente desde Nueva York para unirse al team nacional en Groningen.

Sin tiempos para el descanso, este lunes los convocados por Frana tendrán su primera sesión de entrenamiento en el Martiniplaza. La sede oficial de la serie que desarrollará sobre canchas rápidas de cemento bajo techo cuenta con una capacidad para 3.855 espectadores y es utilizada para diversos eventos: ferias, obras de teatro y recitales. Asimismo, es la casa del Donar, un club de básquet profesional que compite en la Liga BNXT.

El marplatense Francisco Comesaña fue
El marplatense Francisco Comesaña fue convocado por primera vez para representar al seleccionado argentino de Copa Davis (Foto: Prensa AAT)

La serie ante los neerlandeses tendrá un condimento especial para Comesaña. El marplatense de 24 años atraviesa un momento ascendente en su carrera y está viviendo su primera experiencia junto al equipo argentino de Copa Davis, un sueño que empieza a hacerse realidad tras su crecimiento en el circuito “No sé cómo se juega en indoor. Pero le vamos a buscar la vuelta. Suele ser, dependiendo de la superficie, más lento que el cemento que solemos jugar. Pero nos adaptamos y vamos a dar lo mejor. No es un problema”.

El jueves, horas antes del inicio de la competencia, la Federación Internacional de Tenis (ITF), en compañía de los directivos y jugadores de ambas asociaciones, realizará el sorteo que determinará el orden de juego tanto del viernes como del sábado.

El seleccionado argentino de tenis
El seleccionado argentino de tenis de Copa Davis se medirá ante Países Bajos por la segunda ronda de los Qualifiers 2025 con el deseo de clasificarse al Final 8

La serie, al mejor de cinco puntos, comenzará el viernes 12 de septiembre a las 9:00 (hora argentina), con dos partidos de singles. La jornada del sábado 13 se abrirá a la misma hora con el dobles y continuará con dos encuentros de singles. Los encuentros serán transmitidos por TyC Sports y DSPORTS.

En tanto, el equipo que prevalezca se asegurará su presencia en el Final 8 -los cuartos de final-, instancia que el equipo nacional alcanzó en dos oportunidades desde la modificación de formato. Si bien se desarrolló por tres años consecutivos en la ciudad andaluza de Málaga, Bologna se quedó con la sede hasta 2027. La vigente edición, por su parte, se jugará en el BolognaFiere de Bolonia, Italia, entre el 18 y 23 de noviembre. A la selección anfitriona, se unirán 7 de las siguientes naciones: Argentina, Países Bajos, Australia, Bélgica, Hungría, Austria, Alemania, Japón, Estados Unidos, República Checa, Dinamarca, España, Croacia y Francia.

Temas Relacionados

Tenis ArgentinoCopa Davisdeportes-argentina

Últimas Noticias

“Me estás mintiendo”: el divertido cruce entre Guillermo Barros Scheltotto y Diego Latorre tras el título de Vélez

El entrenador protagonizó un peculiar diálogo con el comentarista, con el que fue compañero en Boca

“Me estás mintiendo”: el divertido

Carlos Alcaraz venció a Jannik Sinner en una histórica final del US Open y vuelve a ser el N°1 del mundo

El español se quedó con el título por 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4, levantó su segundo Grand Slam de la temporada y desplazó de la cima del ranking al italiano

Carlos Alcaraz venció a Jannik

Comenzó la Liga Evolución de la Conmebol: los detalles de la fiesta de apertura y del inicio de la competencia

En Asunción, 700 jóvenes de las categorías Sub 13 Masculina, Sub 14 y Sub 16 Femenina demuestran su talento

Comenzó la Liga Evolución de

Las perlitas de las Eliminatorias UEFA: del la chance que falló Lamine Yamal en la goleada de España al “susto” de Alemania

La Furia Roja tuvo una actuación deslumbrante y despachó 6-0 a Turquía, mientras que los teutones destrabaron el trámite sobre el final ante Irlanda del Norte

Las perlitas de las Eliminatorias

El esperanzador mensaje de Franco Colapinto sobre su futuro con Alpine en la Fórmula 1

El corredor argentino se expresó en sus redes sociales y compartió un posteo que ilusionó a sus fanáticos

El esperanzador mensaje de Franco
ÚLTIMAS NOTICIAS
Javier Milei irá al búnker

Javier Milei irá al búnker de La Libertad Avanza en La Plata para recibir los resultados

Convocatoria a las urnas y gestos de campaña: qué dijeron los principales candidatos tras votar

Los principales dirigentes de Fuerza Patria todavía no llegaron al búnker en La Plata

Fueron a votar y terminaron presos: los prófugos que atrapó la Policía en colegios bonaerenses

La Libertad Avanza se reúne en el búnker y aguarda con cautela los resultados de las elecciones

INFOBAE AMÉRICA
El grupo terrorista Hamas aceptó

El grupo terrorista Hamas aceptó negociar “inmediatamente” las propuestas de EEUU para alcanzar un acuerdo en Gaza

Iba a ser el villano de “Volver al Futuro” pero lo reemplazaron por el motivo menos pensado

Miles de seguidores de Bolsonaro se movilizaron para respaldar al ex presidente en el tramo final del juicio en su contra por golpismo

Trump lanzó una “última advertencia” a los terroristas de Hamas para alcanzar un acuerdo en Gaza: “¡No habrá más!”

En medio de las tensiones con la dictadura de Maduro, Guyana prometió colaborar con sus socios para combatir el narcotráfico

TELESHOW
Andrés Gil y Cande Vetrano,

Andrés Gil y Cande Vetrano, juntos después de la polémica con Gimena Accardi: su salida al show de Lali Espósito

Lanzaron el primer trailer de la serie de Yiya Murano con Julieta Zylberberg y Cristina Banegas como “La envenenadora de Monserrat”

El mal momento que pasó Adrián Pallares en el Monumental que tuvo un final feliz: “Los honestos siempre somos más”

Juana Viale sorprendió con un look primaveral en su programa: rayas irregulares, lunares y motivos florales

Elecciones Buenos Aires 2025: así votaron los famosos en las urnas