Copa Davis: la selección argentina viajó a Países Bajos con el deseo de conseguir la clasificación al Final 8

Selección Argentina de Copa Davis partió este domingo a Países Bajos para disputar la segunda serie de los Qualifiers 2025 (Foto: Pensa AAT)

La Selección Argentina de Tenis inició su travesía este domingo 7 de septiembre, partiendo a las 12:15 desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza con destino a Madrid. Tras una breve escala de dos horas, el equipo volverá a tomar un avión rumbo a Ámsterdam, donde tienen previsto arribar el lunes a las 09:40, hora local. Finalmente, completarán el recorrido con un viaje en micro de 187 kilómetros hasta la ciudad de Groningen, donde disputarán la segunda serie de los Qualifiers de la Copa Davis 2025 ante Países Bajos, el 12 y 13 de septiembre.

El equipo que partió desde Argentina fue el capitán, Frana, el subcapitán, Eduardo Schwank y los jugadores Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry, Francisco Comesaña y Andrés Moltenis. Mientras que Horacio Zeballos, tras consagrarse campeón del Us Open este último sábado, viajará directamente desde Nueva York para unirse al team nacional en Groningen.

Sin tiempos para el descanso, este lunes los convocados por Frana tendrán su primera sesión de entrenamiento en el Martiniplaza. La sede oficial de la serie que desarrollará sobre canchas rápidas de cemento bajo techo cuenta con una capacidad para 3.855 espectadores y es utilizada para diversos eventos: ferias, obras de teatro y recitales. Asimismo, es la casa del Donar, un club de básquet profesional que compite en la Liga BNXT.

El marplatense Francisco Comesaña fue convocado por primera vez para representar al seleccionado argentino de Copa Davis (Foto: Prensa AAT)

La serie ante los neerlandeses tendrá un condimento especial para Comesaña. El marplatense de 24 años atraviesa un momento ascendente en su carrera y está viviendo su primera experiencia junto al equipo argentino de Copa Davis, un sueño que empieza a hacerse realidad tras su crecimiento en el circuito “No sé cómo se juega en indoor. Pero le vamos a buscar la vuelta. Suele ser, dependiendo de la superficie, más lento que el cemento que solemos jugar. Pero nos adaptamos y vamos a dar lo mejor. No es un problema”.

El jueves, horas antes del inicio de la competencia, la Federación Internacional de Tenis (ITF), en compañía de los directivos y jugadores de ambas asociaciones, realizará el sorteo que determinará el orden de juego tanto del viernes como del sábado.

El seleccionado argentino de tenis de Copa Davis se medirá ante Países Bajos por la segunda ronda de los Qualifiers 2025 con el deseo de clasificarse al Final 8

La serie, al mejor de cinco puntos, comenzará el viernes 12 de septiembre a las 9:00 (hora argentina), con dos partidos de singles. La jornada del sábado 13 se abrirá a la misma hora con el dobles y continuará con dos encuentros de singles. Los encuentros serán transmitidos por TyC Sports y DSPORTS.

En tanto, el equipo que prevalezca se asegurará su presencia en el Final 8 -los cuartos de final-, instancia que el equipo nacional alcanzó en dos oportunidades desde la modificación de formato. Si bien se desarrolló por tres años consecutivos en la ciudad andaluza de Málaga, Bologna se quedó con la sede hasta 2027. La vigente edición, por su parte, se jugará en el BolognaFiere de Bolonia, Italia, entre el 18 y 23 de noviembre. A la selección anfitriona, se unirán 7 de las siguientes naciones: Argentina, Países Bajos, Australia, Bélgica, Hungría, Austria, Alemania, Japón, Estados Unidos, República Checa, Dinamarca, España, Croacia y Francia.