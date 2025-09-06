Deportes

Aryna Sabalenka venció a Amanda Anisimova en la final del US Open y se consagró campeona por segundo año consecutivo

Con parciales de 6-3 y 7-6 (3), la tenista bielorrusa ganó el cuarto Grand Slam de su carrera y se reafirmó como la número 1 del ranking WTA

Sabalenjka se impuso sobre Anisimova
Sabalenjka se impuso sobre Anisimova y se consagró campeona del US Open (REUTERS/Mike Segar)

En un Arthur Ashe Stadium que se vistió de gala para la ocasión, Aryna Sabalenka se impuso sobre Amanda Anisimova y se consagró campeona del US Open. La bielorrusa ganó por segunda vez en su carrera el Abierto de los Estados Unidos al vencer a la tenista local con parciales de 6-3 y 7-6 (3). En un encuentro que duró 1 hora y 34 minutos, la número 1 del ranking WTA ganó el cuarto Grand Slam de su historia y el primero en el 2025, luego de perder dos finales.

El primer set estuvo marcado por las complicaciones que tuvieron en el servicio. Con puntos cortos, devoluciones contundentes y golpes profundos, hubo un total de cinco quiebres. Hubo lapsos en los que se notó a Sabalenka considerablemente incómoda ante una Anisimova que buscaba las líneas constantemente, con un revés cruzado a dos manos como su arma principal.

Sin embargo, a pesar de la paridad en los primeros games, la número 1 del ranking WTA marcó un punto de inflexión al quebrar en dos oportunidades seguidas para ponerse 5-3 en ventaja. Allí, logró controlar la velocidad del juego e impuso condiciones en la pista. De esta manera, se llevó la primera manga con un parcial de 6-3 a favor.

Sabalenka ganó cuatro Grand Slam
Sabalenka ganó cuatro Grand Slam en su carrera: dos US Open y dos Australian Open (REUTERS/Mike Segar)

La bielorrusa tuvo el dominio de la final en el comienzo del segundo set. Quebró rápidamente para ponerse 2-1 arriba al mantener una contundente consistencia en su juego. Anisimova, por su parte, siguió impregnando un juego vertiginoso que derivó en algunos errores no forzados. Además, ambas sostuvieron la propuesta agresiva y los puntos se definían en pocos golpes.

No obstante, la tenista local logró reponerse y quebró en la mitad de la manga para empatar el resultado en 3-3. Aunque volvió a resurgir la figura de Sabalenka: quebró el servicio de la estadounidense y estiró la ventaja a 5-3. Sin embargo, Anisimova se reivindicó de forma categórica, recuperó el break y se adelantó 6-5 al tomar las riendas del juego.

El segundo set se definió en un tie-break espectacular. Aryna Sabalenka sacó a relucir su experiencia y, aprovechando las fallas en el servicio de Anisimova, se impuso sobre la jugadora de 24 años con un contundente 7-3. De esta manera, cortó una racha de 10 años en el Abierto de los Estados Unidos sin que haya una campeona de forma consecutiva.

Aryna Sabalenka ganó su cuarto
Aryna Sabalenka ganó su cuarto Grand Slam y mantiene la cima del ranking WTA (REUTERS/Mike Segar)

Sabalenka logró mantener la corona del US Open. La bielorrusa llegó a la final por tercer año consecutivo: en 2023 cayó contra Coco Gauff y en 2024 se impuso sobre Jessica Pegula. Al mismo tiempo, cortó con la mala racha del 2025 y ganó su primer Grand Slam en el 2025. Este se sumará a los dos Australian Open que ganó en 2023 y 2024.

En el presente calendario WTA, la tenista de 27 años venía de perder la final del AO frente a Madison Keys. Lo mismo le sucedió en Roland Garros, donde fue derrotada por Coco Gauff. Por su parte, la propia Amanda Anisimova la había eliminado en las semifinales de Wimbledon con parciales de 6-4, 4-6 y 6-4.

De hecho, esto era uno de los ítems que le daba un condimento especial al choque en el US Open. La estadounidense lidera los duelos entre sí con seis victorias, contra cuatro de la bielorrusa. No obstante, Anisimova venía de sufrir una dura derrota en Wimbledon, donde llegó a una final de Grand Slam por primera vez, pero perdió con un doble 6-0 ante Iga Świątek.

Amanda Anisimova venía de perder
Amanda Anisimova venía de perder en la final de Wimbledon y todavía no pudo consagrarse campeona de un Grand Slam (REUTERS/Mike Segar)

En el presente Abierto de Estados Unidos, Sabalenka avanzó hasta el duelo decisivo de forma contundente. Superó en dos sets a Polina Kudermetova, Leylah Fernandez y Cristina Bucșa en las primeras rondas. Tras el walkover de Markéta Vondroušová en cuartos de final, superó en las semifinales a Jessica Pegula.

Por su parte, Amanda Anisimova también tuvo un camino en el que avanzó de forma categórica. Luego de imponerse sobre Maya Joint, Jaqueline Cristian y la brasileña Beatriz Haddad Maia, dio el golpe en los cuartos de final al vencer a Iga Świątek. A su vez, para acceder a la final le ganó en tres sets a Naomi Osaka.

La actividad en el Arthur Ashe Stadium finalizará el día domingo con la final masculina del US Open. Al igual que las últimas definiciones de Grand Slam del calendario ATP, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se batirán en un duelo frenético que dará inicio a las 15:00 (hora argentina).

