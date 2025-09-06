Deportes

Sin Messi ni Cuti Romero, la Selección se entrenó pensando en Ecuador: las jóvenes estrellas que se sumarían al equipo

Scaloni desafectó a La Pulga y no podrá contar con el defensor por suspensión. Este martes, la Albiceleste cerrará su participación en las Eliminatorias en Guayaquil

Guardar
La selección argentina se entrenó
La selección argentina se entrenó pensando en el duelo ante Ecuador (@Argentina)

La ausencia de Lionel Messi y Cristian “Cuti” Romero marcará el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas para la selección argentina, que ya aseguró su clasificación al Mundial y lidera la tabla con una ventaja de 10 puntos sobre Brasil. El equipo dirigido por Lionel Scaloni se prepara para enfrentar a Ecuador en Guayaquil, en un contexto donde la rotación y la observación de jóvenes talentos se convierten en ejes centrales de la planificación técnica.

Este sábado por la mañana, el plantel argentino completó una exigente sesión de entrenamiento en el Predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza. La jornada comenzó con circuitos de postas enfocados en la velocidad y la coordinación, aspectos que el cuerpo técnico considera esenciales para mantener la intensidad competitiva. Posteriormente, los jugadores participaron en un bloque de veinte minutos de fútbol formal, donde Scaloni ofreció indicaciones constantes y probó variantes en la alineación. En este tramo, los juveniles Claudio Echeverri y Valentín Carboni se sumaron al grupo principal, lo que evidencia la intención del entrenador de evaluar alternativas entre los más jóvenes. No obstante, aún no se ha confirmado si alguno de ellos tendrá minutos frente a Ecuador.

La práctica concluyó con un reducido de 25 minutos, en el que se trabajó la presión, la circulación rápida del balón y la toma de decisiones en espacios limitados. Tras el entrenamiento, los futbolistas fueron liberados para pasar el resto del sábado con sus familias, con la consigna de regresar el domingo a las 17:00 para una nueva sesión vespertina, tras la cual quedarán concentrados antes del viaje a Guayaquil.

Scaloni confirmó que Messi no viajará a Ecuador para la última fecha de Eliminatorias

La planificación de Scaloni para el último partido de las Eliminatorias contempla varias modificaciones obligadas y otras por decisión táctica. La baja de Messi, consensuada con el cuerpo técnico, responde a la necesidad de priorizar su recuperación tras una lesión reciente y a la proximidad de una seguidilla de partidos en la MLS. El propio capitán explicó: “Leo (Scaloni) decidió que descanse. Vengo de una lesión, que si bien estoy bien, preferimos evitar que viaje y tener que jugar otro partido y descansar bien para lo que viene”. Además, anticipó su regreso a Miami para reincorporarse a los entrenamientos con Inter Miami y señaló: “En octubre tenemos amistoso otra vez y nos volvemos a encontrar”.

En defensa, la suspensión de Cuti Romero por acumulación de tarjetas amarillas abre la puerta a Leonardo Balerdi como principal candidato para ocupar su lugar, junto a Nicolás Otamendi. El ex defensor de Boca Juniors busca consolidarse como recambio tras su buen desempeño ante Chile en junio. El cuerpo técnico, por el momento, no ha convocado a ningún reemplazante adicional, pese a que Scaloni había considerado esa posibilidad tras la victoria ante Venezuela.

El mediocampo y la delantera también presentan incógnitas. Se espera que Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister ingresen en el once titular. Martínez, quien marcó el segundo gol parcial tras ingresar en el complemento ante Venezuela, y Mac Allister, ausente en ese partido por llegar tarde desde Inglaterra y recuperarse de una molestia muscular, aparecen como variantes seguras en una zona donde se prevé una fuerte rotación. La salida de Messi también podría dejar fuera de la alineación a Franco Mastantuono, mientras que la continuidad de Julián Álvarez desde el inicio aún no está definida. Scaloni ya manifestó que “pueden jugar juntos” en referencia a la dupla Álvarez-Martínez. En tanto, Nicolás Paz también pelea por un lugar en el once inicial.

Alexis Mac Allister se perfila
Alexis Mac Allister se perfila para volver al once inicial de la Selección ante Ecuador (@Argentina)

De cara al encuentro en Guayaquil, de este martes a partir de las 20 (hora argentina), la Selección cuenta con diez futbolistas al límite de tarjetas amarillas: Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Giovani Lo Celso, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Thiago Almada, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. No obstante, el cuerpo técnico se apoya en el reglamento de la FIFA, que establece que las amonestaciones no se trasladan a otras competencias oficiales, por lo que una eventual segunda amarilla no pondría en riesgo la participación de estos jugadores en la Finalissima o el Mundial.

El cronograma previo al viaje contempla una conferencia de prensa de Scaloni el lunes, antes de que la delegación parta hacia Ecuador por la tarde. La expectativa se centra en cómo el entrenador resolverá las dudas en la formación y en la oportunidad que podrían tener los jóvenes valores en el cierre de una campaña clasificatoria que ya tiene a Argentina como líder indiscutido.

Temas Relacionados

lionel messiselección argentinaselección de ecuadorcuti romerolionel scaloni

Últimas Noticias

Aryna Sabalenka venció a Amanda Anisimova en la final del US Open y se consagró campeona por segundo año consecutivo

Con parciales de 6-3 y 7-6 (3), la tenista bielorrusa ganó el cuarto Grand Slam de su carrera y se reafirmó como la número 1 del ranking WTA

Aryna Sabalenka venció a Amanda

Debutó en la UFC por una baja de último momento, terminó en silla de ruedas y lo apodaron el “peor peleador”: así quedó su pierna

Harry Hardwick tuvo su estreno en la mayor empresa de MMA y sucumbió ante la potencia de Kaue Fernandes

Debutó en la UFC por

Sin tiempo para descansar: Horacio Zeballos deja atrás el US Open y se enfoca en la Copa Davis

El marplatense, flamante campeón del Abierto estadounidense, se sumará el martes al equipo argentino en Groningen para enfrentar a Países Bajos en los Qualifiers 2025

Sin tiempo para descansar: Horacio

Vélez sumó otra estrella y acecha a San Lorenzo como el quinto más ganador del país: así quedaron las tablas históricas de títulos

El Fortín se impuso al Ferroviario en la Supercopa Argentina y sigue escalando posiciones. El listado con los más ganadores del fútbol argentino

Vélez sumó otra estrella y

El saldo negativo que dejó el empate entre Boca y River en el Superclásico de Reserva: dos juveniles sufrieron lesiones ligamentarias

Giorgio Costantini, del Millonario, y Baltazar Blum, del Xeneize, estarán fuera de las canchas por un extenso período

El saldo negativo que dejó
ÚLTIMAS NOTICIAS
La balanza comercial energética del

La balanza comercial energética del primer semestre tuvo el mayor superávit en 35 años

El video del feroz incendio de una cabaña en Neuquén, el operativo de extinción duró 4 horas

A los 106 años, murió Rosa Roisinblit, presidenta honoraria de Abuelas de Plaza de Mayo y símbolo de la lucha por los derechos humanos

Alertan por los altos niveles globales de metano, un gas 80 veces más contaminante que el CO2

El gobierno pospuso otra vez la actualización de los impuestos a los combustibles: cuánta recaudación resignó en lo que va del año

INFOBAE AMÉRICA
Al grito de “Khamenei asesino”,

Al grito de “Khamenei asesino”, miles de iraníes exiliados en Bruselas se movilizaron para exigir un cambio de régimen en su país

El 60% de las enfermedades humanas provienen de animales: cómo el cambio climático acelera su expansión y eleva el riesgo de pandemias

Jack Osbourne rompió el silencio y reveló cómo se enteró de la muerte de Ozzy

Festival de Venecia: estos son todos los ganadores

Miles de personas protestaron en Jerusalén y Tel Aviv para exigir un acuerdo que libere a los rehenes en Gaza

TELESHOW
Bikini, playa y familia: Evangelina

Bikini, playa y familia: Evangelina Anderson y su hermana Celeste sorprendieron en sus primeras vacaciones de soltera

La emoción de Alejandro Fantino al escuchar a su hijo decir “papá” por primera vez

Celeste Cid contó qué la enamoró de Santiago Korovsky: “Hay algo en él que es real”

Rocío Marengo contó en Chile qué expresidente argentino se enteró de su embarazo antes que su pareja: “Le tuve que contar”

Marley y Susana no pudieron con el calor de Turquía y Mirko tomó la conducción de Por el Mundo