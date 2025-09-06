El saldo negativo que dejó el empate entre Boca y River en el Superclásico de Reserva: dos juveniles sufrieron lesiones ligamentarias

La jornada del Superclásico de Reserva entre Boca Juniors y River Plate dejó un saldo preocupante para ambos equipos, ya que dos de las promesas que protagonizaron el juego, Giorgio Costantini y Baltazar Blum, sufrieron lesiones de gravedad que los obligará a estar alejados de las canchas durante un extenso período.

Los estudios médicos confirmaron que tanto el mediocampista brasileño de River como el lateral izquierdo de Boca padecieron la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, lo que implica una recuperación estimada de entre siete y ocho meses y la necesidad de intervención quirúrgica.

El caso de Costantini resultó especialmente desafortunado para el conjunto de Núñez. El futbolista, habitual suplente en la Primera División y nacido en Curitiba (Brasil) hace 19 años, debió abandonar el campo de juego a los 33 minutos del primer tiempo, tras evidenciar un dolor intenso y dificultades para caminar.

En un primer momento, el diagnóstico apuntaba a un esguince, pero una evaluación médica más detallada determinó la gravedad de la lesión. Costantini había sido considerado como una alternativa en el mediocampo por el cuerpo técnico encabezado por Marcelo Gallardo, aunque su participación se había visto reducida tras la llegada de Juan Carlos Portillo.

Su última aparición en la máxima categoría se produjo ante Lanús, cuando ingresó en los minutos finales de un partido que terminó en empate, sumando así su tercera presencia en Primera, además de firmar varias convocatorias al banco de suplentes.

Por el lado del conjunto azul y oro, la situación de Blum reviste una complejidad adicional. El joven lateral izquierdo regresaba a la titularidad en la Reserva tras un año de inactividad, consecuencia de una rotura previa del ligamento cruzado anterior, pero en la rodilla derecha. Durante el encuentro, a los 40 minutos del segundo tiempo, un forcejeo con un jugador de River derivó en una caída que, de inmediato, generó preocupación en el cuerpo médico.

Blum intentó abandonar el campo por sus propios medios, pero la imposibilidad de caminar lo obligó a ser retirado en camilla. Su último partido oficial había sido el 25 de septiembre del año anterior, lo que agrava el impacto de esta nueva lesión. “Parece mentira, otra vez denuevo, pero esto no me va a quitar ni un mínimo de las ganas que tengo de salir adelante, hacer una buena recuperación y volver más fuerte, ya pensando en los 8 meses que quedarán por pasar y que solo sea una anécdota del pasado. Estoy más fuerte que nunca”, escribió Blum en sus redes.

El desarrollo del encuentro, correspondiente a la octava fecha del Torneo Clausura Proyección de la Liga Profesional, fue equilibrado, con oportunidades de gol para ambos equipos. La apertura del marcador llegó a los 74 minutos, cuando un centro al área del Millonario provocó que Kevin Giménez, en su intento de despejar, introdujera el balón en su propia arco, otorgando la ventaja inicial al equipo dirigido por Mariano Herrón.

La reacción del elenco de Núñez se produjo a siete minutos del final del tiempo reglamentario. Tras un contraataque, el arquero Sebastián Díaz logró rechazar un mano a mano, pero el rebote quedó en poder de Alex Woiski, delantero de 19 años nacido en Palma de Mallorca e integrante del seleccionado argentino Sub 20, quien empujó la pelota al fondo de la red y estableció el empate definitivo.

El duelo contó con la presencia destacada de Juan Román Riquelme, presidente del club de la Ribera, quien siguió de cerca el desempeño de los jóvenes talentos del club.

Con este resultado, Boca se mantiene como uno de los líderes de la Zona A con 16 puntos (5 victorias, 1 empate y 2 derrotas), igualando la línea de Newell’s y Belgrano. Por su parte, el River de Marcelo Escudero ocupa la cuarta posición de la Zona B con 13 unidades (3 triunfos, 4 empates y 1 derrota).

En la próxima jornada, River visitará a Atlético Tucumán el 11 de septiembre, mientras que Boca recibirá a Central Córdoba de Santiago del Estero, 24 horas antes.