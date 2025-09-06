Deportes

Boca Juniors y River Plate empataron en el Superclásico de reserva con la presencia de Juan Román Riquelme

El encuentro, correspondiente a la fecha 8 del Torneo Proyección, terminó igualado 1-1 en el predio del Xeneize

Boca Juniors y River Plate se vieron las caras este viernes en el predio del Xeneize en Ezeiza y terminaron igualados 1-1 en el marco de la fecha 8 del Torneo Clausura Proyección de la Liga Profesional. En la platea de la cancha se encontraba siguiendo las alternativas el presidente del club local: Juan Román Riquelme.

El equipo local, conducido por Mariano Herrón, se puso en ventaja a los 74 minutos de juego por intermedio de un gol en contra de Kevin Giménez, quien en su afán de despejar un centro al corazón del área, terminó venciendo a su propio arquero para darle la ventaja inicial a Boca.

A 7 minutos de cumplirse el tiempo reglamentario, Alex Woiski estableció el empate final para River luego de un contragolpe que derivó en un mano a mano despejado por el arquero Sebastián Díaz. En el rebote, el delantero de 19 años nacido en Palma de Mallorca pero que integra el seleccionado argentino Sub 20, empujó la pelota al fondo de la red.

El encuentro, de trámite parejo y que contó con algunas situaciones de gol para ambos equipos, tuvo como espectador ilustre a Riquelme, quien suele acercarse a Boca Predio en los partidos de la reserva xeneize para observar a los jóvenes talentos de la institución.

Con este resultado, Boca continúa como uno de los líderes de la Zona A con 16 puntos (5 triunfos, un empate y 2 derrotas) junto con Newell’s y Belgrano, pero puede perder la punta si es que el Pirata suma mañana en el clásico de Córdoba ante Talleres. Por su parte, el River de Marcelo Escudero se ubica en la cuarta posición de la Zona B, con 13 unidades (3-4-1), misma cantidad que la T.

En la siguiente jornada, River Plate visitará a Atlético Tucumán el próximo 11 de septiembre, mientras que Boca Juniors recibirá a Central Córdoba de Santiago del Estero el 10/9.

LOS RESULTADOS DE LA FECHA 8 DEL TORNEO PROYECCIÓN:

- Miércoles 3/9

Colón 1-1 Ferro

Banfield 1-2 Lanús

Estudiantes 0-0 Gimnasia

Barracas Central 1-2 Sarmiento

Vélez 0-0 Tigre

Racing 0-0 Independiente

Atlético Tucumán 2-4 Central Córdoba

- Viernes 5/9

Aldosivi 0-1 San Martín de San Juan

Rosario Central 3-0 Newell’s

Instituto 1-0 Unión de Santa Fe

Platense 1-1 Argentinos Juniors

Defensa y Justicia 2-1 Deportivo Riestra

Boca Juniors 1-1 River Plate

- Sábado 6/9

Talleres vs Belgrano

- Domingo 7/9

San Lorenzo vs Huracán

Independiente Rivadavia vs Godoy Cruz

