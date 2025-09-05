Luis Enrique sufrió un accidente tras caerse de una bicicleta y fue hospitalizado: el comunicado del PSG

Luis Enrique sufrió una fractura de clavícula (REUTERS/Jennifer Lorenzini)

El Paris Saint Germain (PSG) ha confirmado que Luis Enrique, actual entrenador del club, sufrió una fractura de clavícula tras un accidente de bicicleta ocurrido este viernes. El técnico español fue trasladado de inmediato a urgencias y, según el comunicado oficial difundido por el equipo parisino, será sometido a una intervención quirúrgica en las próximas horas.

El incidente se produjo durante el período de descanso por la fecha FIFA de selecciones, momento que Luis Enrique aprovechaba para distenderse y dedicarse a practicar ciclismo, una de sus actividades favoritas fuera del ámbito futbolístico. El PSG no ha especificado el tiempo estimado de recuperación ni la duración de la baja del ex seleccionador español, quien se encontraba disfrutando de unos días de asueto antes de retomar la competición oficial.

En el mensaje publicado por el club, se detalla: “Tras sufrir una caída en bicicleta este viernes, el entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, fue trasladado a urgencias y será operado de una fractura de clavícula. El Paris Saint-Germain expresa su total apoyo a Luis Enrique y le desea una pronta recuperación. El club proporcionará más información próximamente”.

El próximo compromiso del PSG está programado para el domingo 14 de septiembre, fecha en la que el equipo recibirá al Lens en su estadio, tras el receso internacional. Por el momento, la entidad no ha comunicado quién asumirá las funciones técnicas durante la ausencia de Luis Enrique ni ha ofrecido detalles adicionales sobre el alcance de la lesión.

El comunicado del PSG

La última aparición del entrenador español dentro de un campo de juego fue en la categórica victoria frente al Toulouse por 6-3, en la que Joao Neves tuvo una histórica actuación al marcar tres goles -dos de chilena-.

En aquella ocasión, el estratega con pasado en Barcelona declaró: “El ambiente en el estadio fue increíble. Los primeros 60 minutos estuvieron bien controlados. El final del partido fue como un partido de pretemporada. El rival tiene calidad. Pero el resultado es merecido. El rival no estaba en un bloque profundo, teníamos espacio. Es más fácil. Cuando ganas 4-0, intentas no bajar el ritmo, pero es difícil. Todavía somos un equipo en construcción, que se beneficia de tener jugadores jóvenes”.

“Controlamos el partido durante 60 minutos. Nuestros rivales querían atacar, pero lo hicimos muy bien. Es una pena cómo terminó el partido. Tenemos que aceptar que nuestros rivales tienen calidad. Estamos contentos. Hicimos un buen trabajo”, añadió el DT artífice del primer título de UEFA Champions League del elenco parisino.

Además de la Champions, el PSG viene de conseguir la Supercopa de Europa, al vencer al Tottenham de Inglaterra, tras empatar 2-2, de manera agónica en el tiempo regular, e imponerse por 4-2 en la definición por penales. Vale recordar que el PSG también fue finalista del último Mundial de Clubes, aunque cayó en el partido definitorio ante el Chelsea, por 3-0.

Luis Enrique se encontraba en un periodo de descanso cuando ocurrió el accidente, lo que añade incertidumbre sobre su disponibilidad para el reinicio de la Ligue 1. El club ha reiterado su apoyo al entrenador y ha asegurado que se emitirán nuevas actualizaciones conforme avance su recuperación.