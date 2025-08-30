Deportes

Dos golazos de chilena y una definición al ángulo: la histórica actuación de Joao Neves en el triunfo del PSG por 6 a 3

El futbolista portugués fue la figura en la goleada del campeón francés ante Toulouse por la Ligue 1

El encuentro entre Toulouse y Paris Saint-Germain en la Ligue 1 francesa quedó marcado por una actuación sin precedentes de Joao Neves, quien marcó dos goles de chilena en apenas siete minutos, contribuyendo de manera decisiva al triunfo visitante por 6-3. Este despliegue ofensivo no solo sorprendió por la espectacularidad de los tantos, sino también por la rapidez con la que el futbolista portugués concretó ambas anotaciones acrobáticas.

El primer tanto de Neves llegó a los 7 minutos, cuando el PSG ejecutó un tiro libre que derivó en una serie de intentos de remate dentro del área. Tras un cabezazo, el balón quedó a disposición del portugués, quien, al levantarlo, conectó una chilena que abrió el marcador y puso el 1-0 momentáneo.

Solo siete minutos después, al 14, el mediocampista de 20 años volvió a sorprender: tras un pase a la derecha para Hakimi, éste centró al área, Neves controló con el pecho y, sin dejar caer el balón, ejecutó una segunda chilena que amplió la ventaja a 3-0.

*El golazo de chilena de Joao Neves

La actuación de Joao Neves no se limitó a estas dos grandiosas jugadas, ya que completó su cuenta personal con un tercer gol, logrando así un triplete en el partido con un soberbio remate al ángulo. Además, el ex jugador del FC Barcelona, Ousmane Dembelé, convirtió dos penales (31 y 50), aunque debió abandonar el campo lesionado en el minuto 70. Bradley Barcola también aportó al marcador con un tanto a los 9 minutos.

Por parte del Toulouse, los goles de Charlie Cresswell (38), Yann Ghobo (89) y Alexis Vossah (90+1) sirvieron para reducir la diferencia en el resultado final. La actuación del arquero Lucas Chevalier, recientemente incorporado desde el Lille para reemplazar a Gianluigi Donnarumma, resultó determinante al detener un penal.

*El tercer gol de Joao Neves

El primero, ejecutado por Franck Magri tras una falta de Nuno Mendes, fue repetido por decisión arbitral debido a la invasión de área, pero el segundo intento, a cargo de Cristian Casseres, también fue frustrado por Chevalier.

“Estoy muy contento por el hat-trick. Pero la victoria es más importante que los goles. Es mi primer hat-trick, lo recordaré toda la vida. ¿Mis goles? Me gusta ese tipo de gestos. Hicimos un muy buen partido. El final del partido fue una locura, encajamos dos goles. Siempre hay cosas que mejorar, pero estamos contentos”, expresó Neves una vez finalizado el partido, en declaraciones recogidas por el medio francés RMC.

Por su parte, Luis Enrique reconoció tras la victoria: “El ambiente en el estadio fue increíble. Los primeros 60 minutos estuvieron bien controlados. El final del partido fue como un partido de pretemporada. El rival tiene calidad. Pero el resultado es merecido. El rival no estaba en un bloque profundo, teníamos espacio. Es más fácil. Cuando ganas 4-0, intentas no bajar el ritmo, pero es difícil. Todavía somos un equipo en construcción, que se beneficia de tener jugadores jóvenes”.

“Controlamos el partido durante 60 minutos. Nuestros rivales querían atacar, pero lo hicimos muy bien. Es una pena cómo terminó el partido. Tenemos que aceptar que nuestros rivales tienen calidad. Estamos contentos. Hicimos un buen trabajo”, añadió el estratega español.

El próximo compromiso del Paris Saint-Germain está programado para el 14 de septiembre, cuando recibirá al Lens en el Parque de los Príncipes, tras el receso por la Fecha FIFA. Los campeones de Europa marchan primeros e invictos en la Ligue 1 al cabo de tres fechas.

