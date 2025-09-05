Los enormes elogios de Vowles a Colapinto: del “talento natural” a los mensajes de texto que se mandaron en las últimas semanas

James Vowles es uno de los grandes defensores de Franco Colapinto en la Fórmula 1. Además de haberle dado la oportunidad de debutar como piloto de la Máxima en las últimas nueve carreras de la temporada 2024, el jefe de Williams destaca constantemente la labor del argentino en la categoría. Incluso en medio de un contexto complicado en el que tiene que luchar todos los fines de semana con un monoplaza de Alpine que carece de rendimiento, algo que volvió a evidenciarse durante los entrenamientos del viernes en Monza. En el marco del Gran Premio de Italia, el director británico volvió a elogiar al joven de 22 años y reveló intimidades de algunas charlas que tuvo con él.

En una entrevista con la periodista Florencia Andersen, para Fox Sports, Vowles se refirió al presente de Colapinto en Alpine y destacó cuáles son las cualidades que tiene el argentino para sobresalir sobre el resto de pilotos. “Lo que veo en él es esta tenacidad y empuje. Hay tanto talento natural en Franco que, incluso si a veces no tuvo los sistemas adecuados y con menos tiempo en el tiempo, puede ir y rendir muchos más. Ya que lo hace con esta pasión que sale de él, que también reconozco como la pasión argentina. Eso es lo que me gusta de él”, argumentó.

En esta misma línea, hizo hincapié en las fuertes condiciones que demostró Colapinto desde las categorías inferiores: “Es humilde, reconoce dónde no es fuerte. Habla de ello muy abiertamente, no lo esconde. Y para nosotros, lo notamos en la Fórmula 2”. James Vowles también puntualizó en los primeros pasos del corredor albiceleste en el Gran Circo, y rememoró una charla que tuvo antes de que el argentino dispute la FP1 del GP de Gran Bretaña.

“Cuando le dimos su oportunidad en Silverstone, la conversación que tuve con él fue muy sencilla. Fue: ‘esta podría ser la primera y la última vez que conduzcas un coche de Fórmula 1, pero disfrútalo’. No hay presión sobre ti, disfrútalo. No se trata del tiempo por vuelta. Este momento puede construir el futuro de tu vida. Y lo que vimos de él es que simplemente se relajó y se metió en el momento en el que estaba conduciendo ese día. Estaba a una décima y media de Alex, la primera vez que lo hacía. Y eso es extraordinario. Y eso es lo que vimos de él. Hay talento puro si lo aprovechas de la manera correcta. Es excepcional”, contó el jefe de Williams.

Vowles fue el hombre que le dio la confianza y la oportunidad a Colapinto de debutar en la F1

Por su parte, Vowles no dejó de lado el presente que está atravesando Colapinto en Alpine. Allí, dejó en claro que el argentino está compitiendo bajo una enorme carga emocional, y que todos los fines de semana lucha por mantener un lugar dentro de los 20 corredores más prestigiosos del mundo.

“Sin duda, tiene más presión. Pero creo que eso también es una circunstancia. Cuando estuvo aquí en Williams, ya sabía que al final del año, iba a ser su final. Así que bien podría disfrutar de todo en el tiempo intermedio. Su presión cuando estaba en Williams venía del hecho de que quería mostrarle al mundo que merecía un lugar en la Fórmula 1, especialmente donde está ahora”, señaló.

A esto, sumó: “Está luchando por su asiento la mayoría de las semanas. Y para un piloto, eso es muy difícil porque no tienes tiempo para invertir en ti mismo. Es lo mismo que construir una empresa. Necesitas la oportunidad de construirte a largo plazo. Pero eso también es la Fórmula 1. Hoy, la Fórmula 1 está llena de 20 campeones y están luchando continuamente entre sí para estar allí”.

Colapinto sumó cuatro unidades durante su paso por Williams

Por último, reveló que en las últimas semanas mantuvo un diálogo constante por mensajes de texto con Colapinto, aunque estaba relacionado con una fecha en especial. “Lo que he visto con Franco, y probablemente sea lo último por transparencia, es que nos hemos estado enviando mensajes de texto esta semana porque hace un año que lo puse en el coche en Monza. Estábamos hablando de eso. Lo que vi en Franco durante las últimas semanas es que en realidad se está sintiendo cómodo con esa presión. Acepta que esa presión es solo una parte de la vida, pero intenta controlar lo que pueda de ella”, contó Vowles, rememorando el 1 de septiembre de 2024, cuando Colapinto debutó oficialmente en la Fórmula 1 con un 12° lugar en Monza.

De hecho, en la antesala al presente Gran Premio de Italia, el jefe de Williams recordó aquel día en sus redes sociales oficiales. “Semana de carreras, otra vez. Visitar uno de los circuitos más emblemáticos del calendario, Monza, siempre es algo que espero con ilusión. El año pasado por estas fechas, le dimos la bienvenida a Franco (Colapinto) a la Fórmula 1 por primera vez”, comentó en una publicación de Instagram y X (antes Twitter). Esto estuvo acompañado con una imagen junto a Franco y, en la otra, una fotografía del monoplaza utilizado el 1º de septiembre del calendario anterior.

Cabe recordar también que, durante el GP de Países Bajos, donde Colapinto concretó su mejor actuación en Alpine, Vowles lo defendió en una conferencia de prensa en la que el propio Flavio Briatore, asesor ejecutivo de la escudería francesa, le había lanzado un dardo al pilarense.