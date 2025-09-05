Deportes

La reacción de Independiente tras haber sido descalificado de la Copa Sudamericana: “Perdió el fútbol, ganaron lo violentos”

Luego de la decisión de la Unidad Disciplinaria de la Conmebol por los incidentes ante la U de Chile, que avanzó a los cuartos de final aunque también fue sancionada, el Rojo se expresó en las redes sociales

El posteo del Rojo en sus redes sociales

La Conmebol impuso una de las sanciones más severas de los últimos años en el fútbol sudamericano tras los incidentes violentos ocurridos en el partido entre Independiente y Universidad de Chile en Avellaneda. El organismo determinó la descalificación del Rojo de la Copa Sudamericana, además de la pérdida de la localía y la prohibición de público en los próximos siete partidos tanto de local como de visitante. Universidad de Chile, por su parte, avanzará a los cuartos de final, pero también deberá jugar sin su hinchada en igual cantidad de encuentros, tanto en casa como fuera de ella.

El fallo de la Conmebol se conoció después de un proceso que incluyó descargos escritos y audiencias presenciales de ambas instituciones. La decisión se tomó tras la suspensión del partido de vuelta de los octavos de final, que se disputaba en el Estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini el 20 de agosto. Los incidentes comenzaron cuando hinchas chilenos destrozaron las instalaciones de su sector y agredieron a simpatizantes locales. La situación se agravó cerca de la medianoche, cuando un grupo de barras de Independiente irrumpió en la tribuna visitante y atacó a los últimos seguidores de la U de Chile que permanecían en ese espacio.

La gravedad de los hechos se evidenció durante el entretiempo, cuando los primeros signos de descontrol se hicieron notorios. Aunque se intentó desalojar la tribuna visitante mediante anuncios por altoparlante y se buscó reanudar el segundo tiempo, la violencia escaló y forzó la cancelación definitiva del encuentro por parte de la Conmebol. El organismo también impuso multas económicas de USD 250.000 a cada club y exigió la exhibición de un cartel con la leyenda “BASTA DE RACISMO, DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA” en sus próximos compromisos, entre otras medidas disciplinarias.

Tras la suspensión, los dirigentes de Independiente viajaron a Asunción para reunirse con autoridades de la Conmebol. Posteriormente, ambas instituciones presentaron sus descargos escritos el 27 de agosto, y el 2 de septiembre se realizaron las audiencias presenciales ante los jueces del organismo. El presidente de Independiente, Néstor Grindetti, fundamentó la defensa del club en cuatro puntos: “La violencia se originó exclusivamente en la parcialidad visitante desde antes del inicio del partido; Independiente cumplió con todas las normas de seguridad bajo su responsabilidad y se dispuso un operativo acorde a un evento de ‘alto riesgo’; la vandalización de la Tribuna visitante fue premeditada y con el único objetivo de generar caos; y la cancelación del encuentro fue consecuencia directa de los actos de la hinchada de Universidad de Chile“.

La U de Chile ya había recibido sanciones previas en el año. El 27 de mayo fue multada y advertida tras un partido contra Botafogo de Brasil por la Copa Libertadores, y el 17 de julio la Unidad Disciplinaria de la Conmebol le aplicó otra multa y advertencia por infracciones en el encuentro ante Guaraní de Paraguay por la Sudamericana.

Ante la determinación, el club de Avellaneda se expresó con un posteo en sus redes sociales. Con una imagen de una campera de una de las víctima de Independiente ensangrentada, rubricó: “Perdió el gútbol, ganaron los violentos”.

En cuanto a la continuidad del torneo, la Conmebol había anticipado que la definición de la llave de cuartos de final de la Sudamericana quedaría supeditada a la resolución de su órgano judicial. Finalmente, Universidad de Chile enfrentará a Alianza Lima de Perú, con el partido de ida programado en Lima para el 18 de septiembre y la vuelta el 25 de septiembre. Por ese sector del cuadro, las semifinales tendrán como posibles rivales a Lanús de Argentina o Fluminense de Brasil.

Los violentos incidentes que derivaron en la suspensión de Independiente-Universidad de Chile en la Copa Sudamericana

