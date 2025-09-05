Deportes

El Dibu Martínez igualó un récord histórico del Pato Fillol: sus impresionantes números en la Selección

El arquero marplatense alcanzó al campeón mundial de 1978 en cantidad de partidos disputados con la Albiceleste. Quién ocupa el primer puesto

Guardar
Emiliano "Dibu" Martínez alcanzó una
Emiliano "Dibu" Martínez alcanzó una marca histórica con la selección argentina (REUTERS/Rodrigo Valle)

La victoria de Argentina 3-0 ante Venezuela por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas disputada este jueves en el Estadio Monumental, no solo marcó el cierre de los partidos oficiales de Lionel Messi en territorio argentino, sino que también quedó registrado como el día en que Emiliano “Dibu” Martínez igualó una marca histórica en la Selección.

El arquero marplatense sumó su partido número 54 con la camiseta albiceleste, alcanzó a Ubaldo Matildo Fillol, campeón del mundo en 1978, y se consolidó como el segundo guardameta con más presencias en el seleccionado nacional.

Justamente, en la previa al duelo contra la Vinotinto, el Pato visitó la concentración argentina en el predio de Ezeiza y le obsequió al Dibu un buzo autografiado. Ambos se sacaron fotos y celebraron el encuentro en sus redes sociales.

Tanto Fillol como Martínez fueron determinantes para los títulos ecuménicos conseguidos con Argentina. En la final de 1978 realizada en el mismo Monumental ante Holanda, el Pato despejó un remate fulminante de Johnny Rep. Mientras que en el último encuentro de Qatar 2022, el Dibu evitó el tanto de Randal Kolo Muani.

“Me encantó que nos venga a visitar al Predio, es un orgullo para la Selección, un ícono que dejó la vara altísima. Fue de los mejores arqueros de la historia de la Selección. Tener un consejo suyo y su apoyo para mí es hermoso", reconoció Emiliano Martínez tras el triunfo.

El mensaje del Pato Fillol
El mensaje del Pato Fillol al Dibu Martínez luego de visitarlo en la concentración de Argentina

La trayectoria de Dibu Martínez en la Selección se ha caracterizado por un ascenso meteórico. Su irrupción, previa incluso a la consagración en el Mundial de Catar, lo posicionó rápidamente entre los nombres ilustres del fútbol argentino. Con apenas 33 años, el arquero ha logrado inscribir su nombre junto al de figuras históricas, reflejando la vigencia de un equipo que continúa sumando logros más allá de los títulos obtenidos.

El liderazgo en cantidad de partidos disputados bajo los tres palos de la Selección sigue perteneciendo a Sergio “Chiquito” Romero, quien ostenta 96 encuentros. El actual arquero de Boca Juniors, aunque no ocupa la titularidad en su club, mantiene el récord absoluto de presencias y suma, además, dos participaciones mundialistas (Sudáfrica 2010 y Brasil 2014). A su vez, Romero posee la mayor cantidad de vallas invictas, con 47 partidos sin recibir goles.

El rendimiento estadístico de Dibu Martínez resulta notable. En sus 54 partidos, acumuló 40 victorias, diez empates y apenas cuatro derrotas. Además, logró mantener su arco en cero en 38 ocasiones, una cifra que supera ampliamente las 18 vallas invictas que había conseguido Fillol en la misma cantidad de partidos. Consiguió cuatro títulos: el Mundial de Qatar 2022, las Copa América de 2021 y 2024, y La Finalissima en 2022.

“Veo lo positivo que estamos cada vez mejor, creciendo y nos conectamos mejor. Después de ganar lo que ganamos y de tantos partidos juntos, no nos relajamos. No veo el Mundial, pensamos en la clasificación en estos partidos, disfrutar los amistosos que cuando nos vemos vemos es como jugar con los amigos de la escuela", continuó el Dibu, quien volvió a manifestar su obsesión por mantener el arco en cero: “Lo quiero, lo necesito y lo voy a conseguir”.

El próximo martes en el duelo de visitante contra Ecuador, el guardameta del Aston Villa tendrá la posibilidad de quedar solo en el segundo puesto y seguir escribiendo su gran historia en la selección argentina.

Este jueves la Argentina fue superior a Venezuela y Messi se lució en su último encuentro por los puntos jugado como local con la Selección. El capitán marcó un doblete y es el máximo anotador de las Eliminatorias con 8 tantos y le lleva uno al colombiano Luis Díaz. Resta una fecha para terminar la clasificación sudamericana.

La jornada en el Monumental quedará marcada dentro de un homenaje del público local a Messi, pero también como al nuevo hito alcanzado por Dibu Martínez, quien continúa ampliando su legado en el arco argentino mientras la Selección se prepara para los desafíos que traerá el Mundial 2026.

Temas Relacionados

Selección ArgentinaSelección de VenezuelaEliminatorias SudamericanasLionel MessiEmiliano MartínezUbaldo Filloldeportes-argentina

Últimas Noticias

10 frases de Scaloni: el plan para que a Messi no lo desbordara la emoción y su reacción cuando le preguntaron si Argentina es candidata

El entrenador analizó lo que dejó la goleada contra Venezuela y explicó por qué Leo fue desafectado para el último partido por Eliminatorias en Ecuador. El sueño de verlo jugar en Rosario y un pedido a los hinchas

10 frases de Scaloni: el

El emocionante discurso de Alfaro tras el regreso de Paraguay al Mundial: “Tenía que zamarrear el árbol para que cayeran las arañas”

La Albirroja igualó sin goles en su duelo contra Ecuador en el Defensores del Chaco y selló su pasaje a la Copa del Mundo

El emocionante discurso de Alfaro

Tras clasificar con Uruguay al Mundial, Bielsa reveló la lección que le dejó el fracaso con Argentina en 2002

El entrenador brindó la habitual conferencia de prensa tras la victoria 3-0 frente a Perú

Tras clasificar con Uruguay al

La decisión que tomó Scaloni con Lionel Messi de cara a la última fecha de Eliminatorias ante Ecuador

El entrenador de la selección argentina decidió darle descanso al capitán en la visita a Guayaquil por la fecha 18

La decisión que tomó Scaloni

Tres perlitas de la emotiva noche de Messi: el guiño a Antonela, el ruego a sus compañeros y la estrella que se camufló para verlo

El delantero hizo dos goles en el triunfo 3-0 de Argentina ante Venezuela, que representó su último partido oficial con la Albiceleste en territorio nacional

Tres perlitas de la emotiva
ÚLTIMAS NOTICIAS
Empleadas del geriátrico clausurado en

Empleadas del geriátrico clausurado en Córdoba contaron cómo vivían los ancianos: “Nunca los bañaban”

Fentanilo mortal: la ANMAT comenzó el monitoreo en tiempo real sobre estupefacientes y psicotrópicos

Javier Milei se reunió en Los Ángeles con la astronauta argentina Noel de Castro

Revelaron la trama detrás del crimen del joven baleado la semana pasada en Rosario: violencia de género y narcotráfico

El video de Diego Spagnuolo y Victoria Villarruel cenando juntos hace un año

INFOBAE AMÉRICA
Escrito hace 500 años, vigente

Escrito hace 500 años, vigente en la política de hoy: Maquiavelo enseña a alternar moral y astucia

La trascendencia, para principiantes: cómo es la vida más allá de lo cotidiano

“Habrá severas consecuencias”: la advertencia de congresistas de EEUU si el régimen chavista atenta contra María Corina Machado

Paraguay declaró feriado nacional para este viernes tras la clasificación de su selección de fútbol al Mundial 2026

Cómo la genética logró descifrar el origen y la expansión eslava en Europa Central y Oriental

TELESHOW
La tajante respuesta de Rusherking

La tajante respuesta de Rusherking luego de que Ángela Torres revelara detalles de su separación

La primera aparición de Cris Morena después de la muerte de su nieta: “Romina está con Mila”

Quién es Euge Quevedo, la artista que cantó el himno en el último partido de Lionel Messi en Argentina

Cami Homs relató cuál fue la reacción de sus hijos al enterarse de su embarazo: “Fue un trauma”

Eliana Guercio le respondió a Ximena Capristo y La Negra enfureció: “No le va a gustar que hable de la Selección argentina”