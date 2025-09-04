La visita especial del Pato Fillol al Dibu Martínez antes de su histórico juego con la Selección: el invaluable regalo que le llevó

El mensaje del Pato Fillol al Dibu Martínez luego de visitarlo en la concentración de Argentina

Ubaldo Fillol visitó a Emiliano Martínez y juntos compartieron en las redes sociales el momento único que vivieron en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino. Dos de los máximos referentes históricos del arco de la selección argentina intercambiaron camisetas y marcaron un momento de fuerte simbolismo para la Albiceleste.

En la antesala del partido ante Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas, el arquero del Aston Villa recibió de manos del campeón del mundo en 1978 la camiseta que este último utilizó en aquel histórico torneo, firmada especialmente para la ocasión. Este gesto se produjo justo cuando el marplatense está a punto de igualar a Fillol como el segundo arquero con más presencias en la historia del seleccionado nacional: 54.

La visita de Fillol al Predio Lionel Andrés Messi coincidió con la preparación de la selección argentina para el encuentro en el estadio Monumental, programado para las 20:30. El propio Fillol compartió en su cuenta de Instagram una imagen junto a Martínez, acompañada del mensaje: “De visita por el predio de AFA con mi querido colega campeón Emiliano Martínez. ¡Abrazo de palo a palo, ‘Dibu’!”. La fotografía y el intercambio de camisetas sellaron el reconocimiento entre dos referentes de distintas generaciones, ambos campeones del mundo con la Albiceleste.

Dibu le retribuyó el gesto y también compartió dos posteos en Instagram. “Genio gracias por venir”, fue el primer mensaje. “Gracias por dejar la vara tan alta Pato”, sumó Emi Martínez, con imágenes de ambos y mostrando el invaluable regalo que recibió.

Los posteos del Dibu Martínez tras la visita del Pato Fillol

El partido ante Venezuela no solo representa el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, sino también una jornada especial para Martínez, quien disputará su encuentro número 54 con la camiseta nacional. De este modo, igualará la marca de Fillol y se posicionará como el segundo arquero con más partidos en la historia de la Selección, solo por detrás de Sergio Romero, quien ostenta el récord con 96 presencias. Si Martínez suma minutos ante Ecuador en el siguiente compromiso, superará definitivamente a Fillol en este registro.

El presente de Emiliano Martínez en la Selección se da en un contexto particular, tras un frustrado traspaso al Manchester United y un ambiente tenso en el Aston Villa. Su regreso a la Argentina ha significado una suerte de alivio personal, y su determinación lo mantiene como titular indiscutido bajo los tres palos, sin dar margen a sus eventuales reemplazantes. El duelo ante Venezuela, aunque no modifica la posición en la tabla, podría ser la última oportunidad para que el público argentino lo vea en acción antes del próximo Mundial.

En cuanto a su rendimiento, los números de Martínez con la Selección son elocuentes: ha mantenido la valla invicta en 37 ocasiones y solo ha recibido 23 goles, lo que equivale a un promedio de un tanto cada 207 minutos. Además, con él en el arco, la Argentina ha obtenido el 80% de los puntos en disputa. Estas estadísticas refuerzan su condición de figura clave en el ciclo reciente del equipo nacional.

El propio Fillol se refirió a la comparación entre ambos arqueros en declaraciones previas a las semifinales de la Copa América 2024, señalando: “Yo lo que tuve que hacer ya lo hice. Y yo, escribí mi historia en el 78, Pumpido en el 86 y el Dibu Martínez está escribiendo la suya. Así que estoy muy feliz por el momento que está pasando”. De este modo, el ex arquero de River Plate y la Selección reconoció el legado que Martínez está construyendo y celebró el presente del marplatense.

El encuentro entre Martínez y Fillol en Ezeiza, con el intercambio de camisetas y el reconocimiento mutuo, simboliza la continuidad de una tradición de excelencia en el arco argentino, en un momento en que el Dibu se consolida como uno de los grandes referentes de la historia reciente del seleccionado.