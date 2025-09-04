Deportes

Polémica con un futbolista que fue citado por Scaloni: se peleó con los hinchas, buscó irse pero ahora pidió disculpas para volver a jugar

Pablo Maffeo aún no sumó minutos en lo que va de la temporada con Mallorca de España

Maffeo le pidió perdón a la afición de Mallorca

El lateral derecho Pablo Maffeo, que supo ser convocado por Lionel Scaloni para jugar con la selección argentina, emitió este jueves una declaración pública dirigida a la afición del RCD Mallorca, en la que ofreció disculpas por su comportamiento hacia los simpatizantes y asumió su responsabilidad tras una temporada marcada por la tensión. El futbolista, quien consideró cerrada su etapa en el club, transmitió el mensaje a través de un video publicado en los canales institucionales de la entidad balear, en el que abordó las causas y consecuencias de los desencuentros recientes con el público local.

“Coger el toro por los cuernos. Al final, el estar aquí, yo siempre lo he dicho, que aquí en la ciudad estoy bien. Simplemente creía que se había acabado mi etapa aquí, como mucha gente. Al no ser así, pues obviamente a darlo todo”, inició Maffeo en su intervención. El marcador de punta buscó cambiar de aires, pero con el cierre de los principales mercados europeos su futuro seguirá ligado al Mallorca

El futbolista español nacionalizado argentino recalcó que la continuidad en el club implica una revisión de actitudes, tanto dentro como fuera del campo: “Las cosas no van a cambiar si el principal culpable, digamos, no pone de su parte, que soy yo. Entonces, si yo no pongo de mi parte, las cosas no cambiarán y esto podría ser un desastre, pero no, no va a ser así. Ahora toca remangarse, trabajar más que nadie, hacer autocrítica de todo lo que he hecho mal”.

La autocrítica pública se produce tras varios meses de fricción, especialmente por episodios de tensión a finales de la campaña pasada. Maffeo, de 27 años, reconoció que, aunque llegó a visualizar un cambio de etapa, permanecerá en el plantel y buscará transformar ese escenario: “Yo tengo ganas de correr la banda, de jugar, de estar a disposición del míster, con la cabeza centrada en el Mallorca”.

Los hinchas de Mallorca, contra Pablo Maffeo

El episodio que mayor trascendencia se originó en el partido entre Mallorca y Getafe en la temporada pasada de La Liga de España, a mediados de mayo en el estadio Son Moix. El accionar de Maffeo en el minuto 59 desencadenó un enfrentamiento en que el jugador y la parcialidad local intercambiaron gestos y cánticos, lo que terminó subiendo la temperatura de la jornada. La grada más fervorosa, conocida como L’Infern 1916, entonó cánticos irónicos como “estamos de vacaciones”, lo que desató una respuesta inmediata del jugador desde el banco. Maffeo agitó su camiseta de manera provocadora, incrementando el malestar en las gradas.

La situación escaló cuando el fondo sur coreó “Maffeo, vete ya” y “Maffeo, cabrón, fuera de Son Moix”. Mientras una parte de los aficionados mantenía su reproche, otros intentaron defender al futbolista y criticaron estos insultos.

Maffeo comenzó esta temporada apartado del equipo por decisión del técnico Jagoba Arrasate. En el video difundido por el club, el futbolista admitió que fue un error la forma en que confrontó a la grada: “Fue un error mío, que lo asumo, el salir ahí y mandarlos callar, porque es verdad que no estaban yendo hacia mí, estaban yendo hacia el equipo. Pero bueno, al final veníamos de una racha mala, se dieron muchas cosas que creo que se juntaron todo. Yo me equivoqué. Si alguien de la grada se sintió ofendido le pido perdón”.

En diferentes tramos de la declaración, Maffeo insistió en que el afecto por el Mallorca nunca estuvo en duda, avalando su compromiso con ejemplos concretos de su historial como rojillo: “Yo por este club he jugado lesionado, he jugado con tres vértebras rotas, he jugado con una rodilla rota, he jugado con un pie roto. Lo seguiría haciendo y lo seguiré haciendo porque al final el bien del club es el bien mío”.

“Creo que con un sector de la grada lo tengo que arreglar, yo tengo que poner la primera piedra”, reconoció. Para finalizar, afirmó: “Sí que es verdad que los cánticos me dolieron, no me gustaron y yo reaccioné mal. De una piedrita se ha hecho una montaña donde no tendría que haber pasado”.

Vale destacar que Mallorca no inició de la mejor manera la temporada, al caer contra Barcelona y Real Madrid e igualar contra Celta de Vigo, lo que lo posiciona en el puesto 18°, solamente por encima de Levante y Girona, que cayeron en sus tres presentaciones. El próximo partido del equipo será el 15 de septiembre, tras el parate por la Fecha FIFA, cuando visite al Espanyol.

