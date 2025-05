Un ex jugador de la selección argentina recibió cánticos en contra de los fanáticos de su equipo: su particular gesto

Los hinchas de Mallorca, contra Pablo Maffeo

El partido entre el Mallorca y el Getafe dejó una escena de alta tensión en el estadio Son Moix, reflejo de una temporada que ha ido empañándose para los bermellones. El protagonista de la jornada fue Pablo Maffeo, quien vivió un enfrentamiento directo con una parte de la hinchada local, consolidando una ruptura que ha venido gestándose a lo largo de la campaña.

El defensa de 27 años, que supo ser citado por Lionel Scaloni para defender la camiseta de la selección argentina, ha figurado frecuentemente en el centro de la controversia. Durante el encuentro del domingo, Maffeo, sustituido en el minuto 59, se vio envuelto en un enfrentamiento verbal con los aficionados. La grada más fervorosa, conocida como L’Infern 1916, entonó cánticos irónicos como “estamos de vacaciones”, lo que desató una respuesta inmediata del jugador desde el banquillo. Maffeo agitó su camiseta de manera provocadora, incrementando el malestar en las gradas.

La situación escaló cuando el fondo sur coreó “Maffeo, vete ya” y “Maffeo, cabrón, fuera de Son Moix”. Mientras una parte de los aficionados mantenía su reproche, otros intentaron defender al futbolista y criticaron estos insultos. Incluso, la megafonía del estadio intervino para intentar calmar los ánimos caldeados de la tribuna.

El descontento con Maffeo no es nuevo. Desde su llegada al Mallorca en 2021, tras una estancia breve en Stuttgart, el jugador ha estado rodeado de episodios problemáticos que han ensombrecido sus actuaciones en el campo. Pese a un comienzo prometedor, su desempeño se ha visto relegado a un segundo plano por polémicas que han eclipsado su rendimiento.

El ambiente en Son Moix ha sido inusualmente tenso en la recta final de la temporada. Lo que comenzó como una campaña con aspiraciones europeas, se ha convertido en un final lleno de nerviosismos y reproches. Los simpatizantes han expresado su preocupación por una segunda vuelta decepcionante.

No solo Maffeo estuvo en el foco de la polémica. El delantero canadiense Cyle Larin también fue protagonista de un incidente con los seguidores. Después de marcar el gol del 1-2, Larin pidió silencio a los aficionados, gesto que generó más malestar entre los presentes. La reacción desde las gradas fue contundente con el cántico de “Larin vete ya”, mostrando el creciente desencanto hacia algunas figuras del plantilla.

El malestar no pasó desapercibido para otros jugadores del equipo. Morlanes, en declaraciones post partido, manifestó su tristeza por el ambiente vivido, resaltando que la crispación del público se contagia al campo y afecta el rendimiento del equipo. “Ha habido mucha gente que ha venido aquí a animar al equipo y ver lo que ha sucedido hoy da mucha pena. Nunca he vivido que se increpe a un compañero durante el partido. No podemos sentir esa crispación porque se nos contagia”, manifestó a DANZ.

Con el cierre de la temporada, el futuro de Maffeo en el Mallorca es incierto. La relación deteriorada con los hinchas y los constantes enfrentamientos sugieren la posibilidad de una salida en el próximo periodo de traspasos. El marcador de punta derecho, en lo que va de la temporada, disputó 31 partidos, en los que brindó dos asistencias y recibió siete amonestaciones.