Deportes

Malas noticias para Racing: la dura sanción que recibió Marcos Rojo, por la que se perderá la serie contra Vélez por Libertadores

El marcador central vio la tarjeta roja en el encuentro contra Peñarol de Uruguay en el Cilindro de Avellaneda

Guardar
Marcos Rojo recibió una sanción
Marcos Rojo recibió una sanción de dos partidos (Fotobaires)

Racing recibió una dura noticia de cara a los cuartos de final de la Copa Libertadores frente a Vélez Sarsfield: Gustavo Costas no podrá contar con Marcos Rojo en toda la llave. El defensor central de 35 años, que había sido expulsado en el partido de vuelta de los octavos de final ante Peñarol de Uruguay, en el Cilindro de Avellaneda, deberá cumplir una suspensión de dos fechas, lo que le impedirá participar tanto en el encuentro de ida como en el de vuelta contra el conjunto de Liniers.

La decisión de la CONMEBOL afecta directamente la planificación de Costas, quien solo podrá contar con Rojo en una eventual semifinal, instancia en la que Racing se mediría con el vencedor de la llave entre Estudiantes de La Plata y Flamengo. Según informó el periodista partidario Tomás Dávila, de ESPN, la dirigencia de la Academia evaluó la posibilidad de presentar un recurso ante el organismo sudamericano para intentar reducir la sanción, aunque si la apelación no prospera, el defensor platense de 35 años quedará marginado de ambos compromisos ante Vélez.

El episodio que derivó en la expulsión de Rojo se produjo cuando el futbolista ya había sido reemplazado por Nazareno Colombo a los 73 minutos del encuentro. Según trascendió, el zaguero habría increpado verbalmente al árbitro Wilmar Roldán y arrojado una botella, lo que motivó la tarjeta roja a los 87 minutos del segundo tiempo. En ese mismo tramo del partido, Bruno Zuculini también fue expulsado mientras se encontraba en el banco de suplentes, aunque en su caso la sanción fue de un solo encuentro, por lo que estará disponible para el choque de vuelta en el Cilindro de Avellaneda.

Rojo no podrá jugar en
Rojo no podrá jugar en los dos partidos contra Vélez (Fotobaires)

“Era mi primer partido, pero Gaby Arias me dijo que hablara yo con el árbitro (como jugador de campo designado). El árbitro (Wilmar Roldán) estaba mal predispuesto, yo me acercaba con respeto porque ahora está lleno de cámaras y hay que tener cuidado con lo que se le dice. Me pareció raro que él siempre miraba mal o como sobrando el momento. Le dije que nos tratara con respeto a nosotros y los uruguayos. Después terminó todo mal, me expulsó y todo. La cosa venía rara. En ningún momento salí del banco, le pregunté qué hacía. Me sacó la amarilla en el banco. Almendra me dijo que me callara. Seguía mirándome y yo me empecé a reír. Yo insulto, pero estoy de espaldas a la cancha”, argumentó en una entrevista con el programa F90.

En esta misma línea, había hecho hincapié en una hipotética sanción por parte de la organización: “Es claro y espero que la Conmebol lo pueda ver y revisar. No lo insulté en ningún momento. Espero que lo puedan ver y arreglar porque sería una picardía que me pierda la ida o cualquier partido de la Copa, que es lo que vengo a jugar. Que lo puedan arreglar porque la verdad no dije nada”.

Pese a la expulsión, la actuación de Rojo en la serie ante Peñarol tuvo otros momentos destacados. En el partido de ida, el defensor sumó sus primeros minutos con la camiseta de Racing tras su desvinculación de Boca Juniors. En la revancha, fue titular y protagonizó una jugada polémica cuando, promediando el primer tiempo, marcó un gol de cabeza que fue anulado a instancias del VAR por un empujón previo. La estrategia de la pelota parada resultó fundamental para el equipo de Costas, que debió adaptarse a un campo de juego afectado por las intensas lluvias en Buenos Aires y logró clasificar con tantos a partir de esta vía.

El desenlace del encuentro estuvo marcado por la tensión y las decisiones arbitrales. Tras la expulsión de Rojo, el propio Gustavo Costas expresó su sorpresa por la determinación de Roldán. El entrenador relató en conferencia de prensa: “Estaba sentado a dos metros. Rojo no dijo nada. Le había puesto amarilla, se dio vuelta, se iba caminando y le pone la roja. No escuché nada. La verdad me sorprendió”.

A pesar de que la expulsión empañó su primer encuentro frente a los hinchas albicelestes, Rojo manifestó su satisfacción por volver a disputar partidos de Copa Libertadores con Racing. “Qué alegría volver a jugar estos partidos. Muchas gracias Racing Club. Tremendo esfuerzo de todos”, compartió una imagen celebrando la clasificación en sus redes sociales.

Cabe recordar que Marcos Rojo está únicamente habilitado para jugar la Copa Libertadores y la Copa Argentina. Esto profundiza el golpe de estar ausente en la llave de cuartos de final contra el elenco de Guillermo Barros Schelotto. Así las cosas, el excentral de la selección argentina podrá decir presente en el duelo contra River Plate en el certamen local.

Por su parte, la serie entre Racing y Vélez comenzará el martes 16 de septiembre a las 19 en el estadio José Amalfitani. El partido de vuelta se disputará una semana después, el 23 de septiembre a la misma hora, en el Cilindro de Avellaneda.

Temas Relacionados

Marcos RojoRacingCopa LibertadoresVélezGustavo Costasdeportes-argentina

Últimas Noticias

Argentina brilla en la despedida de Messi: con dos goles del 10, le gana 3-0 a Venezuela

El equipo de Scaloni, ya clasificado a la Copa del Mundo 2026 y líder de la clasificación, se enfrenta a la Vinotinto en el estadio Monumental. Transmiten TyC Sports, DSports y Telefé

Argentina brilla en la despedida

La Paraguay de Gustavo Alfaro se enfrenta con Ecuador en busca de sellar su clasificación al Mundial 2026

La Albirroja recibe en Asunción al seleccionado de Sebastián Beccacece, que ya tiene su boleto asegurado para la Copa del Mundo. Transmite DSports

La Paraguay de Gustavo Alfaro

La reacción de Independiente tras haber sido descalificado de la Copa Sudamericana: “Perdió el fútbol, ganaron lo violentos”

Luego de la decisión de la Unidad Disciplinaria de la Conmebol por los incidentes ante la U de Chile, que avanzó a los cuartos de final aunque también fue sancionada, el Rojo se expresó en las redes sociales

La reacción de Independiente tras

Los dos golazos de Messi en el triunfo de Argentina ante Venezuela: toque sutil tras una contra y definición luego de un pase de Almada

En su último partido oficial en Argentina, la Pulga descolló con dos conquistas por la anteúltima fecha de las Eliminatorias sudamericanas

Los dos golazos de Messi

El descargo de Luis Suárez tras su escupitajo a un colaborador de Seattle Sounders en la final de la Leagues Cup: “Me equivoqué”

El delantero uruguayo ofreció disculpas por su comportamiento en la definición que perdieron las Garzas, que terminó en una gresca

El descargo de Luis Suárez
ÚLTIMAS NOTICIAS
Sin lluvias, pero con frío:

Sin lluvias, pero con frío: cómo estará el clima durante el fin de semana, según el SMN

“Estoy en mejor forma que a los 20 años”: qué habitos adoptó Jennifer Aniston para el bienestar integral

La Justicia definió qué pasará ahora con el cuadro robado por los nazis hallado en Mar del Plata

Lo frenaron en la calle, lo golpearon y le robaron de su casa 28 mil dólares: eran policías y están presos

Jornada financiera: el dólar se mantuvo estable y las acciones líderes subieron casi 3% en la Bolsa porteña

INFOBAE AMÉRICA
Cómo la genética logró descifrar

Cómo la genética logró descifrar el origen y la expansión eslava en Europa Central y Oriental

Opositores exiliados de Nicaragua exigieron a la ONU un pronunciamiento por las muertes de disidentes bajo custodia de la dictadura

Zelensky pidió a Trump y Europa endurecer las sanciones contra Moscú

Kaja Kallas se reunió en Doha con el canciller iraní para buscar una salida negociada al programa nuclear

El partido gobernante de Guyana aseguró que obtuvo “una victoria aplastante” en las elecciones generales y regionales

TELESHOW
Eliana Guercio le respondió a

Eliana Guercio le respondió a Ximena Capristo y La Negra enfureció: “No le va a gustar que hable de la Selección argentina”

Juana Repetto relató las dificultades que atraviesa en su embarazo: “Me pegó re mal físicamente”

La dulce rutina de Wanda Nara y sus hijas cuando vuelven del colegio: “Lo hacemos juntas”

Darío Cvitanich negó haberle sido infiel a Chechu Bonelli y habló de su romance con Ivana Figueiras

Gastón Soffritti recordó los ataques de pánico que sufrió en pleno éxito de su carrera: “No sabía dónde estaba”