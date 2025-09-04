Malas noticias para Racing: la dura sanción que recibió Marcos Rojo, por la que se perderá la serie contra Vélez por Libertadores

Marcos Rojo recibió una sanción de dos partidos (Fotobaires)

Racing recibió una dura noticia de cara a los cuartos de final de la Copa Libertadores frente a Vélez Sarsfield: Gustavo Costas no podrá contar con Marcos Rojo en toda la llave. El defensor central de 35 años, que había sido expulsado en el partido de vuelta de los octavos de final ante Peñarol de Uruguay, en el Cilindro de Avellaneda, deberá cumplir una suspensión de dos fechas, lo que le impedirá participar tanto en el encuentro de ida como en el de vuelta contra el conjunto de Liniers.

La decisión de la CONMEBOL afecta directamente la planificación de Costas, quien solo podrá contar con Rojo en una eventual semifinal, instancia en la que Racing se mediría con el vencedor de la llave entre Estudiantes de La Plata y Flamengo. Según informó el periodista partidario Tomás Dávila, de ESPN, la dirigencia de la Academia evaluó la posibilidad de presentar un recurso ante el organismo sudamericano para intentar reducir la sanción, aunque si la apelación no prospera, el defensor platense de 35 años quedará marginado de ambos compromisos ante Vélez.

El episodio que derivó en la expulsión de Rojo se produjo cuando el futbolista ya había sido reemplazado por Nazareno Colombo a los 73 minutos del encuentro. Según trascendió, el zaguero habría increpado verbalmente al árbitro Wilmar Roldán y arrojado una botella, lo que motivó la tarjeta roja a los 87 minutos del segundo tiempo. En ese mismo tramo del partido, Bruno Zuculini también fue expulsado mientras se encontraba en el banco de suplentes, aunque en su caso la sanción fue de un solo encuentro, por lo que estará disponible para el choque de vuelta en el Cilindro de Avellaneda.

Rojo no podrá jugar en los dos partidos contra Vélez (Fotobaires)

“Era mi primer partido, pero Gaby Arias me dijo que hablara yo con el árbitro (como jugador de campo designado). El árbitro (Wilmar Roldán) estaba mal predispuesto, yo me acercaba con respeto porque ahora está lleno de cámaras y hay que tener cuidado con lo que se le dice. Me pareció raro que él siempre miraba mal o como sobrando el momento. Le dije que nos tratara con respeto a nosotros y los uruguayos. Después terminó todo mal, me expulsó y todo. La cosa venía rara. En ningún momento salí del banco, le pregunté qué hacía. Me sacó la amarilla en el banco. Almendra me dijo que me callara. Seguía mirándome y yo me empecé a reír. Yo insulto, pero estoy de espaldas a la cancha”, argumentó en una entrevista con el programa F90.

En esta misma línea, había hecho hincapié en una hipotética sanción por parte de la organización: “Es claro y espero que la Conmebol lo pueda ver y revisar. No lo insulté en ningún momento. Espero que lo puedan ver y arreglar porque sería una picardía que me pierda la ida o cualquier partido de la Copa, que es lo que vengo a jugar. Que lo puedan arreglar porque la verdad no dije nada”.

Pese a la expulsión, la actuación de Rojo en la serie ante Peñarol tuvo otros momentos destacados. En el partido de ida, el defensor sumó sus primeros minutos con la camiseta de Racing tras su desvinculación de Boca Juniors. En la revancha, fue titular y protagonizó una jugada polémica cuando, promediando el primer tiempo, marcó un gol de cabeza que fue anulado a instancias del VAR por un empujón previo. La estrategia de la pelota parada resultó fundamental para el equipo de Costas, que debió adaptarse a un campo de juego afectado por las intensas lluvias en Buenos Aires y logró clasificar con tantos a partir de esta vía.

El desenlace del encuentro estuvo marcado por la tensión y las decisiones arbitrales. Tras la expulsión de Rojo, el propio Gustavo Costas expresó su sorpresa por la determinación de Roldán. El entrenador relató en conferencia de prensa: “Estaba sentado a dos metros. Rojo no dijo nada. Le había puesto amarilla, se dio vuelta, se iba caminando y le pone la roja. No escuché nada. La verdad me sorprendió”.

A pesar de que la expulsión empañó su primer encuentro frente a los hinchas albicelestes, Rojo manifestó su satisfacción por volver a disputar partidos de Copa Libertadores con Racing. “Qué alegría volver a jugar estos partidos. Muchas gracias Racing Club. Tremendo esfuerzo de todos”, compartió una imagen celebrando la clasificación en sus redes sociales.

Cabe recordar que Marcos Rojo está únicamente habilitado para jugar la Copa Libertadores y la Copa Argentina. Esto profundiza el golpe de estar ausente en la llave de cuartos de final contra el elenco de Guillermo Barros Schelotto. Así las cosas, el excentral de la selección argentina podrá decir presente en el duelo contra River Plate en el certamen local.

Por su parte, la serie entre Racing y Vélez comenzará el martes 16 de septiembre a las 19 en el estadio José Amalfitani. El partido de vuelta se disputará una semana después, el 23 de septiembre a la misma hora, en el Cilindro de Avellaneda.