Deportes

Los Pumas y Australia confirmaron sus formaciones para el esperado encuentro por el Rugby Championship

Argentina enfrentará a los Wallabies en Townsville con varios cambios en el equipo, incluyendo el ingreso de Joel Sclavi y Marcos Kremer entre los forwards

Por Pablo Deluca

Guardar
Los Pumas con todo listo
Los Pumas con todo listo para enfrentar a los Wallabies (Foto: Saeed KHAN / AFP)

Felipe Contepomi definió la formación de Los Pumas para enfrentar a Australia el sábado próximo a la 1:30 (hora Argentina) en Townsville, en una nueva fecha del Rugby Championship. El equipo argentino presentará variantes con respecto al partido ante los All Blacks en Vélez Sarsfield, algunas de ellas por razones obligadas. El partido se podrá ver a través de ESPN y Disney+.

En la primera línea, Joel Sclavi ocupará la posición de pilar derecho en reemplazo de Pedro Delgado, quien no integra el plantel en Australia ya que se encuentra en Inglaterra con sus nuevos compañeros de Harlequins. La primera línea se completa con el capitán Julián Montoya y Mayco Vivas como pilar izquierdo.

Lucio Cinti será titular ante
Lucio Cinti será titular ante Australia (Photo by Saeed KHAN / AFP)

La segunda línea seguirá igual a la que estuvo frente a Nueva Zelanda con Franco Molina y Pedro Rubiolo, dos jugadores fuertes para el contacto e importantes para el line. En la tercera habrá un cambio, Marcos Kremer por Joaquín Oviedo; el ex Plaza Jewell formará de ala junto a Juan Martín González y Pablo Matera actuará de octavo.

Una de las dudas para este partido estaba en quiénes serían los encargados de la conducción. Gonzalo García era una fija y será el medio scrum encargado de liderar el pack y de darle dinámica al equipo. Por su parte, Santiago Carreras será el apertura, en reemplazo del lesionado Tomás Albornoz. El cordobés viene de entrar por el tucumano ante los All Blacks y fue clave para la victoria argentina en Vélez. La dupla de centros estará compuesta por los dos jugadores que se han ganado el puesto en el medio de la cancha, Santiago Chocobares y Lucio Cinti. En el fondo de la cancha estará Juan Cruz Mallía quien ocupará la posición de fullback, mientras que en las puntas aparecerán Mateo Carreras y Bautista Delguy serán los wings.

Santiago Carreras será el apertura
Santiago Carreras será el apertura del equipo (AP Photo/Rick Rycroft)

El XV inicial de Los Pumas

1- Mayco Vivas, 2- Julián Montoya (C), 3- Joel Sclavi, 4- Franco Molina, 5- Pedro Rubiolo, 6- Juan Martín González, 7- Marcos Kremer, 8- Pablo Matera, 9- Gonzalo García, 10- Santiago Carreras, 11- Mateo Carreras, 12- Santiago Chocobares, 13- Lucio Cinti, 14- Bautista Delguy, 15- Juan Cruz Mallía.

Suplentes: 16- Ignacio Ruíz, 17- Boris Wenger, 18- Francisco Coria Marchetti, 19- Guido Petti, 20- Joaquín Oviedo, 21- Agustín Moyano, 22- Gerónimo Prisciantelli, 23- Benjamín Elizalde

La formación de Australia

1. Tom Robertson, 2. Billy Pollard, 3. Taniela Tupou, 4. Nick Frost, 5. Tom Hooper , 6. Rob Valetini , 7. Fraser McReight, 8. Harry Wilson (c) , 9. Nic White, 10. Tom Lynagh, 11. Corey Toole, 12. Len Ikitau, 13. Joseph-Aukuso Suaalii , 14. Max Jorgensen, 15. Andrew Kellaway

Suplentes: 16. Brandon Paenga-Amosa , 17. Angus Bell , 18. Zane Nonggorr, 19. Jeremy Williams, 20. Carlo Tizzano, 21. Tate McDermott, 22. James O’Connor, 23. Filipo Daugunu

Temas Relacionados

Los PumasAustraliaRugby ChampionshipUARDeportes-argentinaseleccion argentina de rugby

Últimas Noticias

“Es como Dalí o Beethoven, nacen distintos”: la emoción del formador de Messi en las infantiles de Newell’s

Quique Domínguez fue entrenador del crack rosarino en las categorías menores y recordó el paso de Leo por el fútbol a horas del partido de la Selección con Venezuela

“Es como Dalí o Beethoven,

Los “pequeños privilegios” que Deschamps le concedió a sus jugadores en la selección de Francia

El director técnico de Les Blues reconoció que modificó su forma de conducirse dentro del plantel

Los “pequeños privilegios” que Deschamps

Se lanzó al vacío a 347 km/h, fue grabado por el “dron más rápido del mundo” y batió un récord extremo

Peter Salzmann hizo historia al alcanzar una nueva marca de velocidad en salto BASE

Se lanzó al vacío a

Pierre Gasly habló sobre la falla de Alpine que perjudicó a Colapinto en el GP de Países Bajos y reveló la charla que tuvo con el argentino

La falla comunicación de Alpine le impidió al corredor de 22 años pelear por el 10° lugar de la última carrera. “Son cosas que se discuten antes de la carrera”, se defendió el francés

Pierre Gasly habló sobre la

“Conquistó a su novia con helado”: la visita que confirmó el romance entre el número 1 del tenis Jannik Sinner y la modelo Laila Hasanovic

Los dueños de una heladería de Mónaco dieron detalles de los encuentros entre el tenista y la ex pareja de Mick Schumacher

“Conquistó a su novia con
ÚLTIMAS NOTICIAS
Imputaron a la pareja que

Imputaron a la pareja que tenía el cuadro robado por los nazis: quedaron en libertad, pero con restricciones de la Justicia

La Junta Electoral bonaerense autorizó la designación de fiscales de otras provincias

El Gobierno expulsó a José Noriega, el agente del régimen de Nicolás Maduro que ingresó al país

Video: descubrieron un invernadero subterráneo de marihuana en Córdoba

Alerta por los casos de grooming en Roblox: el “no converses con extraños” no es suficiente

INFOBAE AMÉRICA
Los mercados globales registran alzas

Los mercados globales registran alzas mientras esperan datos clave de empleo en Estados Unidos

Una alianza de 14 países bajo mando de Alemania realiza ejercicios navales en el mar Báltico en medio de las tensiones con Rusia

Temblor de 4.1 de magnitud se siente en la ciudad de Tocopilla, reporta el CSN

Estados Unidos declaró como terroristas a Los Choneros y Los Lobos, las principales bandas narco de Ecuador

El día que Giorgio Armani se sinceró sobre su temor a morir: “La muerte da miedo, pero hay que aceptarla”

TELESHOW
El recuerdo de Wanda Nara

El recuerdo de Wanda Nara y Mauro Icardi a Giorgio Armani: un encuentro glamoroso, una foto partida y una frase icónica

Flavio Mendoza le cumplió el sueño a su hijo de conocer a Lionel Messi: “Sos el Superman de esta generación”

“Diego se casa y quiere hacerse la ropa con vos”: la increíble anécdota de Maradona y Coppola con Giorgio Armani

Noche solidaria en lo de Guido Kaczka: el mago que recaudó una cifra millonaria para un niño con parálisis cerebral

Así fue el reencuentro de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa después de dos meses y en medio de rumores de separación