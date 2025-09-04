Los Pumas y Australia confirmaron sus formaciones para el esperado encuentro por el Rugby Championship

Los Pumas con todo listo para enfrentar a los Wallabies (Foto: Saeed KHAN / AFP)

Felipe Contepomi definió la formación de Los Pumas para enfrentar a Australia el sábado próximo a la 1:30 (hora Argentina) en Townsville, en una nueva fecha del Rugby Championship. El equipo argentino presentará variantes con respecto al partido ante los All Blacks en Vélez Sarsfield, algunas de ellas por razones obligadas. El partido se podrá ver a través de ESPN y Disney+.

En la primera línea, Joel Sclavi ocupará la posición de pilar derecho en reemplazo de Pedro Delgado, quien no integra el plantel en Australia ya que se encuentra en Inglaterra con sus nuevos compañeros de Harlequins. La primera línea se completa con el capitán Julián Montoya y Mayco Vivas como pilar izquierdo.

Lucio Cinti será titular ante Australia (Photo by Saeed KHAN / AFP)

La segunda línea seguirá igual a la que estuvo frente a Nueva Zelanda con Franco Molina y Pedro Rubiolo, dos jugadores fuertes para el contacto e importantes para el line. En la tercera habrá un cambio, Marcos Kremer por Joaquín Oviedo; el ex Plaza Jewell formará de ala junto a Juan Martín González y Pablo Matera actuará de octavo.

Una de las dudas para este partido estaba en quiénes serían los encargados de la conducción. Gonzalo García era una fija y será el medio scrum encargado de liderar el pack y de darle dinámica al equipo. Por su parte, Santiago Carreras será el apertura, en reemplazo del lesionado Tomás Albornoz. El cordobés viene de entrar por el tucumano ante los All Blacks y fue clave para la victoria argentina en Vélez. La dupla de centros estará compuesta por los dos jugadores que se han ganado el puesto en el medio de la cancha, Santiago Chocobares y Lucio Cinti. En el fondo de la cancha estará Juan Cruz Mallía quien ocupará la posición de fullback, mientras que en las puntas aparecerán Mateo Carreras y Bautista Delguy serán los wings.

Santiago Carreras será el apertura del equipo (AP Photo/Rick Rycroft)

El XV inicial de Los Pumas

1- Mayco Vivas, 2- Julián Montoya (C), 3- Joel Sclavi, 4- Franco Molina, 5- Pedro Rubiolo, 6- Juan Martín González, 7- Marcos Kremer, 8- Pablo Matera, 9- Gonzalo García, 10- Santiago Carreras, 11- Mateo Carreras, 12- Santiago Chocobares, 13- Lucio Cinti, 14- Bautista Delguy, 15- Juan Cruz Mallía.

Suplentes: 16- Ignacio Ruíz, 17- Boris Wenger, 18- Francisco Coria Marchetti, 19- Guido Petti, 20- Joaquín Oviedo, 21- Agustín Moyano, 22- Gerónimo Prisciantelli, 23- Benjamín Elizalde

La formación de Australia

1. Tom Robertson, 2. Billy Pollard, 3. Taniela Tupou, 4. Nick Frost, 5. Tom Hooper , 6. Rob Valetini , 7. Fraser McReight, 8. Harry Wilson (c) , 9. Nic White, 10. Tom Lynagh, 11. Corey Toole, 12. Len Ikitau, 13. Joseph-Aukuso Suaalii , 14. Max Jorgensen, 15. Andrew Kellaway

Suplentes: 16. Brandon Paenga-Amosa , 17. Angus Bell , 18. Zane Nonggorr, 19. Jeremy Williams, 20. Carlo Tizzano, 21. Tate McDermott, 22. James O’Connor, 23. Filipo Daugunu