Aseguran que un empresario anónimo le dará su herencia millonaria a Neymar: qué fue lo que lo motivó

Cuando parecía que Neymar no estaba atravesando su mejor momento, una inesperada noticia cautivó al astro surgido del Santos. De flojo presente en el conjunto paulista y sin espacio en la selección brasileña, por decisión de Carlo Ancelotti, la estrella con pasado en el Barcelona y el PSG podría heredar una fortuna de un empresario ajeno a su familia.

Según informó la prensa de su país, Ney habría sido designado como único heredero de la fortuna de un inversor de Porto Alegre. Es que el medio GZH publicó un documento, cuya autenticidad fue verificada por el citado medio, en el que se firmó ante notario público la declaración del empresario que fue fechada el 12 de junio de 2023. El monto exacto de la herencia permanece sin ser divulgado, lo que ha alimentado el escepticismo y la controversia en torno al caso.

En ese contexto, el entorno de Neymar ha manifestado dudas sobre la veracidad del testamento, asegurando que hasta el momento no han recibido ningún documento oficial que confirme la existencia de dicha disposición. A pesar de la atención mediática, el nombre del empresario que tomó esa iniciativa se mantiene en reserva. De todos modos, personas cercanas al donante han confirmado que su patrimonio abarca propiedades, inversiones y acciones en empresas internacionales, aunque no han precisado su valor. Según GZH, “es improbable que la suma se aproxime a la fortuna del futbolista, estimada en más de mil millones de dólares".

El empresario, de 31 años, explicó en una entrevista los motivos que lo llevaron a elegir a Neymar como único heredero, a pesar de no tener lazos familiares, ni profesionales con él. “Me gusta Neymar, me identifico mucho con él”, afirmó, subrayando que siente empatía por los problemas físicos recurrentes que ha sufrido el ex delantero del PSG y por las críticas que suele recibir. “No es egoísta, algo poco común hoy en día”, agregó. Además, el donante señaló que la relación entre el futbolista y su padre, Neymar Pai, quien gestiona su carrera, le recuerda a la que él mismo tuvo con su progenitor: “Su vínculo con su padre me recuerda mucho al que tuve con el mío, quien ya falleció”.

Mientras tanto, el futbolista de 33 años, atraviesa un periodo de recuperación tras su regreso a Brasil para reincorporarse al Santos. En la última convocatoria de Carlo Ancelotti, el estratega italiano ha decidido excluirlo para la concentración de cara a los partidos ante Chile y Bolivia, argumentando dudas sobre su estado físico.

“Los comentarios de Neymar son normales, creo que son ciertos. Es una decisión técnica basada en muchos factores: lo que hace el jugador, lo que ha hecho en el pasado, pero también los problemas que ha tenido. Cuando hablo de criterios físicos, es algo que todo el cuerpo técnico considera muy importante. Ya he dicho que nadie puede cuestionar las cualidades técnicas de Neymar. Lo que evaluamos día tras día, partido tras partido, es su condición física, y no solo la suya, sino la de todos los jugadores aquí y de todos los que seguimos”, explicó el DT.

El DT aprovechará los partidos contra La Roja en Río de Janeiro y frente a Bolivia (de visitante) para observar el rendimiento de los jugadores dentro y fuera del campo. Las grandes estrellas internacionales, como Vinícius Jr y Neymar, no fueron convocadas y la decisión ha generado revuelo dentro del país del pentacampeón mundial. La Canarinha saltará al campo con Estêvão, Gabriel Martinelli, João Pedro y Raphinha en ataque.

“Probé cuatro delanteros en el entrenamiento; esa es la idea, jugar sin cambiar mucho lo que hicimos frente Paraguay. Voy a desplegar muchos delanteros, pero lo importante es que el equipo no pierda el equilibrio y defienda bien”, explicó en el último encuentro con la prensa.

El italiano cree que la presencia de los cuatro atacantes no comprometerá el sistema defensivo de Brasil. “Queremos jugar con intensidad, ser fuertes defensivamente, hacer una buena presión ofensiva y jugar rápido con el balón. Creo que se puede repetir el partido frente Paraguay para que los aficionados estén contentos con nuestro juego”, dijo Ancelotti.

El seleccionador también afirmó que tres de los cuatro delanteros pueden desempeñar funciones similares a las de un “10” en la creación. “João Pedro puede jugar de 10 o de delantero centro. En el partido de mañana, jugará como delantero centro. Detrás de él tengo que pensar en quién poner, puede ser Estêvão, puede ser Raphinha también”, argumentó.

Es decir que Brasil saltaría al campo con la siguiente alineación: Alisson; Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães; Raphinha, Estêvão, Gabriel Martinelli y João Pedro. Aquellos fanáticos de Neymar y Vinicius deberán esperar para verlos juntos.

Para el próximo mes, la selección brasileña tiene previsto disputar partidos amistosos frente a Corea del Sur y Japón, oportunidad en la que Neymar buscará convencer a Ancelotti de cara a nuevas convocatorias. El seleccionador recalcó que su número diez tiene “su número de teléfono” para contactarlo directamente si desea más explicaciones. El delantero ha marcado 79 goles en 128 partidos con la camiseta nacional, cifras que refuerzan su protagonismo en la historia de la selección.