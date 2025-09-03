Es una leyenda de los Juegos Olímpicos y decidió vender sus medallas y su casa por un motivo muy especial

Louganis se convirtió en una referencia de los saltos ornamentales (AP)

Greg Louganis, leyenda de los clavados en Estados Unidos, ha decidido desprenderse de tres de sus medallas olímpicas y de su casa en California para iniciar una nueva etapa de su vida. El ex deportista, ampliamente reconocido por su trayectoria y logros en los Juegos Olímpicos, tomó esta decisión motivado tanto por razones económicas como por un proceso personal de autodescubrimiento, según relató en sus redes sociales: decidió mudarse a Panamá.

Louganis, de 65 años, explicó que la venta de dos medallas de oro y una de plata le permitió obtener USD 437.000, una suma que superó sus expectativas. “Necesitaba el dinero”, afirmó el exatleta en una publicación, y detalló que este paso era necesario para concretar su mudanza y comenzar de nuevo fuera de Estados Unidos. Además, expresó su satisfacción por el destino de su antigua vivienda: “Estoy muy contento con la persona a la que se la vendí”, señaló, y también bendijo la casa para que ofreciera “alegría, amor, paz, felicidad y una sensación de seguridad”.

El proceso de desprenderse de sus pertenencias fue más allá de lo material. Louganis relató que, además de las medallas y la casa, vendió, donó o regaló muchas de sus posesiones personales. Esta decisión estuvo influida por la experiencia de amigos cercanos que perdieron todo en los incendios de Woolsey y Palisades a principios de este año. “Sé que estoy eligiendo hacer esto, pero su resiliencia me inspira a empezar de nuevo, con el corazón y las puertas abiertas”, compartió el ex as de los saltos ornamentales, quien reconoció que la adversidad vivida por su entorno lo llevó a replantear el valor de los objetos y a abrirse a nuevas posibilidades.

Uno de sus emblemáticos saltos (AP)

Louganis subrayó que su mudanza a Panamá no fue un impulso repentino, sino el resultado de un proceso de introspección y búsqueda de sentido. “Ahora me toca descubrir quién es Greg Louganis. Sin la distracción y el ruido del exterior”, escribió. El exclavadista manifestó que su objetivo es reconectar con su esencia y permitirse vivir experiencias que nutran su espíritu, lejos de las expectativas y etiquetas que lo acompañaron durante décadas.

La trayectoria deportiva de Louganis lo posicionó como un referente indiscutido en el mundo de los clavados. Participó en tres ediciones de los Juegos Olímpicos —Montreal 1976, Los Ángeles 1984 y Seúl 1988— y conquistó cinco medallas: cuatro de oro y una de plata. Su nombre quedó grabado en la historia al convertirse en el único hombre en lograr títulos olímpicos consecutivos tanto en trampolín como en plataforma, hazaña que alcanzó en 1984 y 1988.

Tras su retiro de la competencia, Louganis diversificó su carrera con incursiones en la actuación, la oratoria motivacional y el comentario deportivo. En 1994, hizo pública su homosexualidad y, un año después, reveló que vivía con VIH, decisiones que marcaron su vida personal y profesional y lo convirtieron en un referente de resiliencia y apertura.

En este nuevo capítulo, Louganis busca explorar su identidad más allá de los logros deportivos y los reconocimientos públicos. Su aspiración es experimentar plenamente la vida y nutrir su espíritu a través de cada vivencia, en un camino de descubrimiento personal que ahora lo lleva a Panamá.