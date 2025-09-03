Deportes

El inquietante momento en el que una invasión de abejas provocó la suspensión de un partido: la reacción de los futbolistas

El encuentro entre Envigado y Millonarios por la Copa Colombia debió pararse dos veces. Finalmente pudo completarse y ganó el local 1-0, por la ida de los octavos de final

Guardar
El partido suspendido entre Envigado y Millonarios por una invasión de abejas

Una inesperada invasión de insectos alteró el desarrollo del partido de ida entre Envigado y Millonarios por los octavos de final de la Copa Colombia, disputado en el Polideportivo Sur de Antioquia. El encuentro, que ya presentaba dificultades para el equipo visitante tras el gol tempranero de Tomás Santiago Soto, se vio interrumpido en dos ocasiones debido a la presencia de un panal de abejas en las inmediaciones del campo.

El primer incidente ocurrió cuando transcurrían 55 minutos de juego, momento en el que el árbitro Mauricio Mercado se vio obligado a detener el partido. La aparición de un enjambre en las cercanías del estadio generó una reacción inmediata: todos los jugadores se lanzaron al césped para protegerse de posibles picaduras, mientras se esperaba que los insectos abandonaran el área de juego.

Nueva suspensión en Envigado-Millonarios por una invasión de abejas

Esta situación, que sorprendió tanto a futbolistas como a los encargados del mantenimiento del recinto, puso en evidencia la falta de previsión ante la presencia de un panal en las proximidades del estadio.

Tras una breve pausa, el árbitro autorizó el regreso de los equipos al campo para disputar la media hora restante del compromiso. Sin embargo, la tranquilidad duró poco. Luego de una oportunidad clara de Millonarios para igualar el marcador, que fue neutralizada por el arquero Andrés Tovar, el partido volvió a ser interrumpido. En esta ocasión, las abejas se agruparon en el arco defendido por Envigado, lo que obligó a Mauricio Mercado a detener nuevamente las acciones para garantizar la seguridad de jugadores, cuerpos técnicos y delegados de la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor).

La segunda pausa se extendió por más de diez minutos, hasta que el personal del Polideportivo Sur intervino utilizando mangueras y aspersores para dispersar a los insectos y restablecer las condiciones de seguridad en el terreno de juego. El partido se reanudó alrededor del minuto 72, tras confirmarse que el área estaba libre de riesgos.

El gol de Envigado ante Millonarios

Envigado se terminó llevando la victoria por la mínima diferencia e irá a defender la ventaja en el Estadio Nemesio Camacho, El Campín de Bogotá. El encuentro de vuelta será el 2 de octubre.

Este episodio puso de manifiesto la creciente presencia de estos insectos y de abejas en el Valle de Aburrá. Según informó el portal El Colombiano, en el Área Metropolitana, la coexistencia con una amplia variedad de polinizadores, como murciélagos, mariposas y abejas, es una realidad cotidiana para los habitantes de la región, aunque muchas veces pase inadvertida en la rutina urbana. Estos visitantes frecuentes de jardines y parques públicos suelen ser poco perceptibles, pero su actividad se intensifica en determinadas épocas del año.

El registro local contabiliza cerca de 80 especies de abejas nativas en el Valle de Aburrá. Los episodios de ataques y la aparición de enjambres y panales tienden a incrementarse durante las transiciones entre periodos de lluvia y calor, lo que explica la mayor frecuencia de incidentes en ciertas temporadas. Ante este panorama, las autoridades han reiterado la importancia de adoptar medidas preventivas y de actuar con prudencia al encontrarse con enjambres.

Temas Relacionados

deportes-internacionalEnvigadoMillonariosFútbol Colombianodeportes-argentina

Últimas Noticias

Horacio Zeballos sigue haciendo historia: alcanzó la semifinal del US Open junto a Marcel Granollers

El marplatense y el español se impusieron por 7-5, 3-6 y 6-3 para meterse entre los cuatro mejores del último Grand Slam de la temporada. Tras sacarse la espina en Roland Garros, sueñan con un nuevo Major en Nueva York

Horacio Zeballos sigue haciendo historia:

Miguel Ángel Russo continuará internado por una infección urinaria: la visita especial que recibió

El entrenador de Boca Juniors seguirá siendo monitoreado en una clínica de Capital Federal al menos un día más

Miguel Ángel Russo continuará internado

Pekerman señaló al futbolista que cree que liderará la selección argentina tras el retiro de Messi: “Va a marcar la historia”

El ex entrenador de la Albiceleste destacó las actuaciones de Franco Mastantuono y aseguró que puede ser un futbolista clave para ganar partidos en el futuro

Pekerman señaló al futbolista que

Escándalo en un clásico de la Liga Mendocina: batalla campal, agresión a un agente de seguridad y suspensión

Ocurrió en el partido que animaron Fray Luis Beltrán y Rodeo del Medio. En las tribunas, mientras los futbolistas protagonizaban la pelea, comenzó a sonar la melodía de Rocky. Las imágenes

Escándalo en un clásico de

Escándalo en la NBA: investigan a una franquicia por el desvío de millones de dólares del contrato de una de sus máximas figuras

La entidad sospecha que se intentó eludir el tope salarial y puso la lupa sobre un contrato de patrocinio por 28 millones de dólares

Escándalo en la NBA: investigan
ÚLTIMAS NOTICIAS
La víctima del ex fiscal

La víctima del ex fiscal Julio Castro exige ser informada sobre sus salidas transitorias y pide protección

Otro golpe a la TV ilegal: vendían accesos a packs premium de la televisión por cable

Fijaron una audiencia clave para que la Justicia se pronuncie sobre la imprescriptibilidad de la corrupción

Alertan que el almacenamiento subterráneo de carbono tiene un límite menor al estimado: las consecuencias

Quién es Cristian Mercatante, el ex participante de El Bar herido en el acto de Milei en Moreno

INFOBAE AMÉRICA
Estados Unidos incautó 13.000 barriles

Estados Unidos incautó 13.000 barriles de químicos para metanfetamina que iban de China a México

El OIEA advirtió que Irán aceleró su ritmo de producción de uranio enriquecido al 60%

La viceprimera ministra británica Angela Rayner admitió irregularidades en la compra de una vivienda

Bolivia confirmó la deportación desde Estados Unidos de un ex ministro del Gobierno de Jeanine Áñez

Cómo 18 países lograron frenar delitos digitales masivos gracias a la innovación tecnológica

TELESHOW
Gimena Accardi habló de su

Gimena Accardi habló de su separación: “Con Nico Vázquez nos amamos; él y su familia me acompañan”

La publicación de Mauro Icardi que encendió las alarmas por un detalle que lo vincula con Wanda Nara

El desmayo al aire de una mujer que acusa a la madre de Ayelén Paleo de estafarla: “Me quitaba el 70% de lo que ganaba”

Marta Fort mostró los avances de su flamante departamento de soltera: “Lo primero que instalé”

Camilota fulminó a Charlotte Caniggia y la dejó expuesta en vivo: “Pensé que era copada”