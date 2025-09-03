El inquietante momento en el que una invasión de abejas provocó la suspensión de un partido: la reacción de los futbolistas

El partido suspendido entre Envigado y Millonarios por una invasión de abejas

Una inesperada invasión de insectos alteró el desarrollo del partido de ida entre Envigado y Millonarios por los octavos de final de la Copa Colombia, disputado en el Polideportivo Sur de Antioquia. El encuentro, que ya presentaba dificultades para el equipo visitante tras el gol tempranero de Tomás Santiago Soto, se vio interrumpido en dos ocasiones debido a la presencia de un panal de abejas en las inmediaciones del campo.

El primer incidente ocurrió cuando transcurrían 55 minutos de juego, momento en el que el árbitro Mauricio Mercado se vio obligado a detener el partido. La aparición de un enjambre en las cercanías del estadio generó una reacción inmediata: todos los jugadores se lanzaron al césped para protegerse de posibles picaduras, mientras se esperaba que los insectos abandonaran el área de juego.

Nueva suspensión en Envigado-Millonarios por una invasión de abejas

Esta situación, que sorprendió tanto a futbolistas como a los encargados del mantenimiento del recinto, puso en evidencia la falta de previsión ante la presencia de un panal en las proximidades del estadio.

Tras una breve pausa, el árbitro autorizó el regreso de los equipos al campo para disputar la media hora restante del compromiso. Sin embargo, la tranquilidad duró poco. Luego de una oportunidad clara de Millonarios para igualar el marcador, que fue neutralizada por el arquero Andrés Tovar, el partido volvió a ser interrumpido. En esta ocasión, las abejas se agruparon en el arco defendido por Envigado, lo que obligó a Mauricio Mercado a detener nuevamente las acciones para garantizar la seguridad de jugadores, cuerpos técnicos y delegados de la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor).

La segunda pausa se extendió por más de diez minutos, hasta que el personal del Polideportivo Sur intervino utilizando mangueras y aspersores para dispersar a los insectos y restablecer las condiciones de seguridad en el terreno de juego. El partido se reanudó alrededor del minuto 72, tras confirmarse que el área estaba libre de riesgos.

El gol de Envigado ante Millonarios

Envigado se terminó llevando la victoria por la mínima diferencia e irá a defender la ventaja en el Estadio Nemesio Camacho, El Campín de Bogotá. El encuentro de vuelta será el 2 de octubre.

Este episodio puso de manifiesto la creciente presencia de estos insectos y de abejas en el Valle de Aburrá. Según informó el portal El Colombiano, en el Área Metropolitana, la coexistencia con una amplia variedad de polinizadores, como murciélagos, mariposas y abejas, es una realidad cotidiana para los habitantes de la región, aunque muchas veces pase inadvertida en la rutina urbana. Estos visitantes frecuentes de jardines y parques públicos suelen ser poco perceptibles, pero su actividad se intensifica en determinadas épocas del año.

El registro local contabiliza cerca de 80 especies de abejas nativas en el Valle de Aburrá. Los episodios de ataques y la aparición de enjambres y panales tienden a incrementarse durante las transiciones entre periodos de lluvia y calor, lo que explica la mayor frecuencia de incidentes en ciertas temporadas. Ante este panorama, las autoridades han reiterado la importancia de adoptar medidas preventivas y de actuar con prudencia al encontrarse con enjambres.