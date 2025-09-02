El truco de Colapinto a bordo de un monopatín que fue furor entre los fanáticos: “Crack”

La maniobra de Franco Colapinto en el monopatín en Zandvoort

Es habitual que los pilotos se muevan en los boxes sobre un monopatín para poder hacer más cómodo y rápido su trayecto en esa zona del autódromo. En la Fórmula 1 son varios los que utilizan ese medio y desde Canadá se lo vio a Franco Colapinto arriba de uno. Este fin de semana, el argentino se destacó por una maniobra y el video fue viral en las redes sociales.

Se trató de la clásica Wheelie, que es esa maniobra que habitualmente los pilotos de motos suelen hacer: dejan la rueda delantera en el aire. Se puede ver tanto en circuitos cerrados como también en el rally raid, y son postales comunes en el Rally Dakar. En este caso, Colapinto quiso emularlos y llegó a levantar el monopatín en tres oportunidades.

Sonriente y divertido por el momento, Franco se dirigió por la calle interna de los boxes en el video captado por un aficionado y que hizo furor en las redes sociales, al punto que este lunes fue tendencia en X.

Colapinto en los boxes de Zandvoort (@AlpineF1Team)

Los usuarios hicieron de las suyas con hilarantes comentarios como “tranquilo, pibe, que te vas a chocar”. Otro dijo que “el monopatín era más rápido que el Alpine”, todo en un marco de gracia. Y un tercero lo elogió: “Crack”.

El episodio fue en medio de un fin de semana particular en el Gran Premio de los Países Bajos de F1, en el que arrancó atrás con el 18° puesto a bordo del Alpine A525 en la primera práctica libre en el Autódromo de Zandvoort, pero luego se recompuso en la segunda, en la que resultó noveno. En el último ensayo fue 20°. Luego, en clasificación, resultó 16°.

Este domingo en la carrera neerlandesa ganó un lugar en la largada y luego fue avanzando en el clasificador producto de sus sobrepasos y también por retrasos de otros competidores. Empleó una estrategia diferente a la de su compañero de equipo, Pierre Gasly, ya que largó con neumáticos blandos y tuvo tres paradas, en las que puso duros, medios y otra vez blandos en el final, aprovechando la última neutralización. Llegó al final con mejor ritmo que Gasly (arrancó con medios y terminó con duros), pero la demora de Alpine en ordenarle al francés que dejara pasar al argentino, le impidió a Franco poder ir a buscarlo a Esteban Ocon (Haas) e intentar el sobrepaso que pudo haber significado su primer punto con Alpine, pues Franco culminó undécimo. El equipo explicó este lunes cómo se tomó la decisión en ese momento crucial.

“Una carrera larga, complicada. Nos faltó hacer un mejor trabajo de equipo, pero fue una buena carrera. Creo que era muy fácil hacerme sumar un punto hoy por lo menos. Siento que estuvimos mal por no haberlo sumado. No había que esforzarse mucho. Fue un buen fin de semana, estoy más consistente con el auto, estoy un poco más cómodo”, relató el joven de 22 años en la rueda de prensa.

En esta misma línea, Colapinto puntualizó en el hecho de que podría haber finalizado más adelante y sumar sus primeras unidades con Alpine: “Estoy triste, porque podría haber sumado uno o dos puntos hoy. Era bastante simple. Una pena, a enfocarse en la próxima”.

La vorágine continuará este viernes, cuando los autos salgan a pista en el Autódromo de Monza para disputar el ensayo inicial del Gran Premio de Italia, donde hace un año Franco Colapinto debutó en la F1. En los boxes del histórico escenario, el bonaerense volverá a mostrarse otra vez sobre su monopatín.