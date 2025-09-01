Sorpresa en el Inter Miami de Messi: acordó la salida de una de sus figuras horas antes de la final de la Leagues Cup

Cremaschi, junto a Messi y Suárez (Graham Hughes/The Canadian Press vía AP)

El traspaso de Benjamín Cremaschi al Parma de Italia impactó la previa de la final de la Leagues Cup 2025, dejando a Inter Miami de Lionel Messi sin uno de sus jóvenes talentos en un momento clave de la temporada. El mediocampista estadounidense-argentino, de 20 años, se incorporará al club italiano en calidad de cedido con opción de compra, según confirmó el periodista Gianluca Di Marzio, especialista en el mercado de pases.

La operación, cerrada horas antes del duelo ante Seattle Sounders, marca un nuevo capítulo en la carrera de Cremaschi y responde tanto a intereses deportivos como a un trasfondo de tensión interna en el equipo de la Florida.

El acuerdo entre Inter Miami y Parma contempla una cesión por una temporada, con una opción de compra fijada en 4.5 millones de euros (5.265.000 dólares). El futbolista se someterá a exámenes médicos en Estados Unidos antes de viajar a la región de Emilia-Romaña, donde vivirá su primera experiencia en el fútbol europeo. El club italiano buscaba reforzar su mediocampo tras no concretar la llegada de Gio Reyna, y la confirmación del traspaso en el cierre del mercado europeo añade un matiz de urgencia y oportunidad a la operación.

La salida de Cremaschi se produce en un contexto deportivo de máxima exigencia para Inter Miami. El mediocampista disputó 29 partidos en la presente temporada entre MLS, Leagues Cup y Mundial de Clubes. En total, acumuló 105 encuentros oficiales con la camiseta de Inter Miami, con un registro de 8 goles y 9 asistencias. De esos partidos, 55 los jugó junto a Lionel Messi, con quien forjó una sociedad destacada en el mediocampo.

Formado en la academia de Miami, Cremaschi se consolidó como un volante versátil, capaz de desempeñarse por ambos costados y de aportar equilibrio junto a figuras como Sergio Busquets. Su capacidad de adaptación y su experiencia junto a referentes internacionales como Messi, Busquets, Jordi Alba y Luis Suárez lo convirtieron en un perfil atractivo para el Parma, que busca fortalecer su plantilla tras un inicio de temporada irregular en la Serie A.

El Parma, que viene de empatar ante Atalanta y caer frente a Juventus en el arranque de la Serie A 2025-26, aspira a dejar atrás la lucha por el descenso que marcó la campaña anterior, en la que finalizó en el decimosexto puesto con 36 puntos.

El traspaso del hijo de Pablo Cremaschi, ex figura de Los Pumas, el seleccionado argentino de rugby, tiene detrás algunos factores extradeportivos. En las últimas semanas a su salida, el jugador expresó públicamente su malestar por la falta de minutos y los cambios de puesto a los que fue sometido por su polifuncionalidad.

“Me da bronca, quiero jugar, es lo más importante para mí. Quiero jugar en un nivel muy alto, y eso es con la suma de minutos. He jugado poco en estos últimos partidos, no creo que sea por mi nivel porque me siento bien. Imagino que será por otras cosas, o capaz por mi nivel”, sorprendió.

“En el momento no sabés de qué vas a jugar. Voy a los partidos y no tengo idea dónde jugaré. Este año tuvimos varias lesiones y suspensiones y por eso cubrí varias posiciones, pero prepararse en la posición que jugaré es imposible. Cuesta mentalmente a veces”, completó.

Javier Mascherano no tardó en responderle: “Sus palabras han sido desafortunadas porque claramente, de alguna u otra manera, cuando uno escucha ese tipo de declaraciones, pareciera que somos improvisados. Entiendo que Benja lo que quiso decir es que muchas veces juega en diferentes posiciones. Ahora, cuando juega de titular sabe muy bien en qué posición tiene que jugar porque preparamos los partidos. No es que yo me despierto a la mañana y tiro una moneda”. Vale recordar que el DT supo citarlo a la Selección Sub 20 de Argentina, antes de que el volante optara por defender la casaca de Estados Unidos.

Con este trasfondo de tensión, la salida de Cremaschi representa tanto una pérdida para Inter Miami como una oportunidad para el futbolista. El Parma, que ha experimentado una reconstrucción institucional y deportiva en la última década, suma a sus filas a un jugador con proyección internacional.