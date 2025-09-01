Deportes

La foto con una actriz erótica que terminó con la expulsión de seis jugadores de un club de Brasil por “indisciplina”

Los juveniles de Atlético Goianiense se retrataron junto a Elisa Sanches y terminaron siendo apartados por la institución

Los futbolista, con la actriz
Los futbolista, con la actriz carioca

La decisión del Atlético Goianiense de expulsar a seis jugadores de su equipo Sub-17 tras la difusión de una fotografía con la actriz de cine para adultos Elisa Sanches ha generado un intenso debate en el fútbol brasileño. El episodio, que se viralizó en redes sociales, se produjo en un contexto de crisis deportiva y disciplinaria para el club de Goiás, que ocupa el último lugar en el Campeonato Brasileño Sub-17. La sanción fue aplicada por “motivos de indisciplina y bajo rendimiento”, lo que ha puesto en el centro de la discusión la formación y el comportamiento de los jóvenes futbolistas.

La medida disciplinaria se tomó después de que, tras el último partido del equipo en el torneo, circulara una imagen en la que varios jugadores posaban junto a Sanches, reconocida figura del cine para adultos originaria de Río de Janeiro. La directiva del Atlético Goianiense consideró que la conducta de los futbolistas contravenía las normas internas del club y reflejaba una falta de compromiso en un momento especialmente delicado para la institución.

El contexto deportivo del Atlético Goianiense en la categoría Sub-17 ha sido especialmente adverso. El equipo, conocido como el Dragón, se encuentra en la última posición del Brasileirao Sub-17, con apenas tres puntos obtenidos en quince jornadas,. Esta situación ha incrementado la presión sobre las divisiones formativas, consideradas fundamentales en la proyección de los futbolistas hacia el profesionalismo.

La goleada sufrida ante el Grêmio por 8-1 en el Campeonato Brasileño Sub-20, aunque referida a otra categoría, contribuyó a aumentar el malestar en el entorno del club y a poner en tela de juicio la gestión de los procesos de formación.

Sanches reveló que quiere abandonar
Sanches reveló que quiere abandonar el cine erótico para dedicarse al arbitraje

La reacción de la afición y de la directiva no se hizo esperar. El acto de los jugadores fue duramente criticado tanto por los seguidores del club como por los responsables técnicos, quienes manifestaron su descontento por la imagen proyectada y por el desempeño del equipo. El episodio de la foto viral se convirtió en el detonante de una serie de cuestionamientos sobre la disciplina y el compromiso de los jóvenes futbolistas.

Elisa Sanches, la protagonista de la imagen que desencadenó la sanción, es una figura conocida en el ámbito del entretenimiento para adultos en Brasil. Nacida en Río de Janeiro, Sanches ha manifestado en diversas ocasiones su deseo de dejar atrás su carrera en el cine para adultos para dedicarse al arbitraje de fútbol. La actriz expresó que su mayor obstáculo para dar este paso son los prejuicios que podría enfrentar en el campo de juego. “Siempre fue mi sueño de niña, pero la vida me hizo olvidarlo. Me propuse que este año me apuntaría y por fin empezaría mi curso para ser árbitra de fútbol”, afirmó Sanches tras inscribirse en la Federación de Fútbol del Estado de Río de Janeiro (FERJ).

Ya dirigió amistosos a beneficio
Ya dirigió amistosos a beneficio

La relación de Sanches con el fútbol no es reciente. En 2020, la actriz participó como árbitra en un partido benéfico celebrado en la ciudad de Queimados, en el estado de Río de Janeiro. El evento tenía como objetivo recolectar alimentos para organizaciones afectadas por la pandemia de COVID-19. Sanches recordó esa experiencia como un momento especial en su vida, señalando que, aunque no fue una actuación oficial, le permitió cumplir parcialmente su sueño de arbitrar en un campo de fútbol.

El primer equipo de Atlético Goianiense tampoco atraviesa su mejor momento en la Serie B del Brasileirao: aparece 13º en la tabla de posiciones con 31 unidades, apenas siete por encima de la zona de descenso. La situación deportiva suma efervescencia porque Goiás, clásico rival, es el líder del certamen.

