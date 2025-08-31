Deportes

La particular definición del jefe de Mercedes sobre la ausencia de Christian Horner en la F1: “La gente necesita odiar a alguien”

Toto Wolff analizó el impacto que le causó no verse con el ex CEO de Red Bull en el paddock de la Máxima

Guardar
Toto Wolff habló de Christian
Toto Wolff habló de Christian Horner (Reuters)

En el paddock de la Fórmula 1, la reciente ausencia de Christian Horner al frente de Red Bull Racing no ha pasado inadvertida, especialmente para Toto Wolff, jefe de Mercedes, quien reconoció en declaraciones recientes el vacío que dejó su antagonista de años. “Es bastante extraño venir aquí y que Christian no esté. Quiero decir, ¿qué haces sin él? Es un poco raro”, relató Wolff frente a los periodistas que acudieron al circuito de Zandvoort de cara al Gran Premio de los Países Bajos

La salida de Horner, ocurrida después del Gran Premio de Gran Bretaña en julio, puso fin a dos décadas de su mandato en la escudería de la bebida energética. Durante ese tiempo se consolidó no sólo como un dirigente exitoso sino como una figura divisiva y polémica. Al mismo tiempo, Wolff y Horner protagonizaron algunas de las batallas más duras del campeonato, tanto dentro como fuera de la pista, sobre todo durante la definición por el título de 2021, que enfrentó a Lewis Hamilton y Max Verstappen.

Tras confirmarse la desvinculación de Horner, Wolff reveló que ambos intercambiaron mensajes. “Me dijo: ‘¿Qué estás haciendo ahora, porque te encanta odiarme y ya no estoy aquí?’”, compartió el jefe de Mercedes sobre el contacto con quien fue su máximo rival. “No solíamos tener la misma opinión o perspectiva. Así que ha sido un enemigo maravilloso y grandioso a lo largo de los años”, añadió.

La llegada de Laurent Mekies como nuevo responsable de Red Bull cambió el tono de las relaciones en la categoría. Wolff valoró la actitud del francés al asegurar: “De repente puedes tener una conversación sobre el largo plazo. Somos personas totalmente diferentes, pero incluso tu mayor enemigo es tu mejor amigo”. Estas palabras, recogidas por el sitio especializado Motorsport, marcan un contraste con los años de enfrentamiento constante con entre los jefes de equipo de dos de las escuderías más poderosas.

El directivo de Mercedes habló
El directivo de Mercedes habló de su relación con Horner (Reuters)

En tono distendido, Wolff bromeó sobre la nueva realidad en el liderazgo de los equipos de Fórmula 1: “Lo que dije es que toda película necesita al bueno, al malo y al feo. Ahora que el malo se ha ido, solo quedamos Fred Vasseur y yo... A Fred le costó un rato pensar en ello”, en referencia al director de Ferrari. Para el directivo austríaco, la presencia de personajes carismáticos y polarizantes es parte esencial del atractivo del deporte.

Wolff explicó la función de figuras controvertidas como Horner en el equilibrio mediático y emocional del campeonato: “Christian Horner era uno de esos protagonistas. Era claro, controvertido, era un imbécil y le encantaba desempeñar ese papel. La F1 necesita a un imbécil, la gente necesita odiar a alguien”.

Las recientes declaraciones de Wolff se produjeron en un contexto diferente al de días atrás, cuando calificó a Horner como “un imbécil con bastante frecuencia en los últimos 12-15 años”, según consignó anteriormente Formula.hu. Aquellas palabras respondían más a una valoración general de la rivalidad, mientras que sus mensajes actuales aportaron una perspectiva de vacío y redefinición del vínculo competitivo tras la salida del dirigente británico.

Christian Horner dejó su puesto en medio de un período turbulento para Red Bull Racing, marcado por denuncias internas y la salida de figuras clave como Adrian Newey. El futuro próximo de la categoría de cara a 2026, con Max Verstappen confirmado en el equipo, plantea una estructura distinta precisamente en la dinámica entre sus máximos referentes.

Temas Relacionados

Deportes-InternacionalFórmula 1Christian HornerRed Bull RacingToto WolffMercedes AMG PetronasDeportes-ArgentinaF1F1 hoy

Últimas Noticias

Se corre el GP de Países Bajos de la Fórmula 1: Oscar Piastri lidera y Franco Colapinto se ubica 15°

El piloto argentino de Alpine largó en la 16° ubicación. El australiano de McLaren mantuvo la punta. Transmite Disney+

Se corre el GP de

Un ex jugador de la selección argentina entregó el premio a Oscar Piastri tras lograr la pole del GP de los Países Bajos de F1

Julio Cruz, que tuvo un recordado pasado por el Inter de Milán, participó de la clásica ceremonia tras la clasificación

Un ex jugador de la

El drástico cambio de look de una gloria del fútbol argentino que llamó la atención de los fanáticos

Fernando Redondo acudió al estadio Martínez Valero para ver a su hijo en la victoria del Elche y sorprendió a la afición desde la grada

El drástico cambio de look

Lo apodaron el “nuevo Messi”, fue rechazado por Boca y River, lo siguió Real Madrid y ahora buscará su primer título ante Inter Miami

Pedro De la Vega se hizo un nombre en Lanús, tuvo un pasado en las Juveniles de la selección argentina, disputó los Juegos Olímpicos de Tokio y viene de ser semifinalista de la MLS en su primera temporada con Seattle Sounders

Lo apodaron el “nuevo Messi”,

Cómo es el plan para revivir autos emblemáticos de Carlos Alberto Reutemann y dónde se pueden ver

El ACA creó una comisión para volver a poner en marcha los monopostos del Lole de Fórmula 2. Se trabaja para conseguir los elementos de estos coches, que son el puntapié del nuevo museo de la entidad rectora

Cómo es el plan para
ÚLTIMAS NOTICIAS
Presunto asesino serial: qué se

Presunto asesino serial: qué se sabe a un mes del hallazgo de la casa del horror en Jujuy

Llegó la tormenta de Santa Rosa y diluvia en el AMBA: cuáles son las otras zonas del país que están bajo alerta meteorológica

Elecciones Corrientes 2025, en vivo: con demoras en algunos centros de votación, se abrieron los comicios en toda la provincia

La tormenta de Santa Rosa golpeó fuerte en Mendoza y también afectó a provincias del norte y Cuyo: evacuados, granizo y árboles caídos

El laboratorio del fentanilo mortal tuvo una orden de clausura en 2019, pero nunca se ejecutó

INFOBAE AMÉRICA
El contenido y el contexto

El contenido y el contexto influyen más que el tiempo de pantalla en el desarrollo infantil

Macron tensa las relaciones con Israel y Estados Unidos con su decisión de reconocer al Estado palestino

El papa León XIV rezó por las víctimas del tiroteo en una escuela católica de EEUU y pidió terminar con la “pandemia de armas”

Xi Jinping y Modi prometieron resolver las diferencias fronterizas en un histórico encuentro en Tianjin: “Socios, no rivales”

Cómo los microbios que habitan las nubes influyen en el clima y afectan la vida en la Tierra

TELESHOW
Khea vuelve a las raíces

Khea vuelve a las raíces del trap en su nuevo EP: la tristeza que lo impulsó y el equilibrio entre exigencia y descanso

La vida de Silvina Luna en fotos: la infancia en Rosario, la explosión mediática y el recuerdo imborrable a dos años de su muerte

Julio Chávez: “Soy profundamente vulnerable a la mirada del otro”

El llamativo video de Antonio de la Rúa en el show de Shakira: aumentan los rumores de acercamiento

La reacción de Vanina Escudero cuando Mirtha Legrand le preguntó si estaba peleada con su hermana