Deportes

Tras el escándalo contra U de Chile, Independiente volverá a jugar por el Torneo Clausura ante Instituto: hora, TV y formaciones

El Rojo buscará conseguir una victoria en el torneo local contra la Gloria en Córdoba. Desde las 21.15, por TNT Sports

Independiente vuelve a presentarse en la Liga Profesional tras los graves incidentes registrados frente a Universidad de Chile en la Copa Sudamericana. El partido ante Instituto, previsto para este viernes a las 21:15 en el Estadio Monumental Presidente Perón de Córdoba por la séptima fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2025, será la oportunidad para que el equipo dirigido por Julio Vaccari retome la competencia doméstica, recuperando el foco deportivo tras días de polémica. El árbitro del partido será Luis Lobo Medina, mientras que en el VAR estará Silvio Trucco. Televisará TNT Sports.

El clima en el entorno de Independiente ha estado lejos de la habitual previa de un partido liguero. La suspensión del encuentro ante Platense el fin de semana pasado, sumada a la espera por la resolución de la Conmebol respecto al bochornoso episodio ocurrido ante los chilenos, desplazó la discusión futbolística a un segundo plano. El saldo de la noche de incidentes en el Libertadores de América incluyó disturbios, heridos y acusaciones cruzadas, obligando a directivos del club de Avellaneda, encabezados por Néstor Grindetti, a viajar a Asunción para presentar su descargo y “defender los intereses” de la institución.

La falta de definición por parte de la Conmebol mantiene al Rojo en vilo respecto a su futuro internacional. Entretanto, el presente deportivo tampoco ofrece consuelo: el equipo no ha logrado ninguna victoria en el actual Torneo Clausura, donde suma solo dos unidades y ocupa el último puesto de la zona, aunque debe un partido.

Además tendrá la baja de un nombre propio clave en la defensa: Kevin Lomónaco fue expulsado en la caída sufrida ante Vélez, y todo indica que su reemplazante será Franco Paredes. La presión recae sobre el técnico Julio Vaccari, que tampoco ha logrado despejar las incógnitas acerca del rendimiento futbolístico, con dos empates y tres derrotas en lo que va del torneo.

Por el lado de Instituto, el panorama no resulta menos adverso. El equipo está sumido en una racha de cinco partidos sin victorias –tres derrotas y dos empates–, viene de perder 1-0 ante San Lorenzo y se ubica 13° en la Zona B con apenas cinco puntos. La falta de peso ofensivo y los repetidos tropiezos como local han reducido el margen de maniobra para el entrenador Daniel Oldrá, quien ya piensa en cambios para revertir la imagen. Una de las novedades principales sería el regreso a la titularidad del capitán Fernando Alarcón, quien cumplió su sanción y podría aportar solidez a una defensa que sufrió en las recientes caídas, incluida la dolorosa goleada 4-0 sufrida ante Unión en casa.

La situación de Instituto se agrava al observar la posición en la tabla anual, donde el club ocupa el 24° lugar y comienza a acercarse peligrosamente a los puestos de descenso.

Probables formaciones:

Instituto de Córdoba: Manuel Roffo; Elías Pereyra, Leonel Mosevich, Nicolás Zalazar, Juan Franco; Jonás Acevedo, Gastón Lodico, Stefano Moreyra, Damián Puebla; Manuel Romero y Alex Luna. DT: Daniel Oldrá.

Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Franco Paredes, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral; Santiago Montiel, Gabriel Ávalos y Matías Abaldo. DT: Julio Vaccari.

Estadio: Juan Domingo Perón

Árbitro: Luis Lobo Medina

VAR: Silvio Trucco

Hora:

21.15 Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay

20.15 Chile, Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos)

19.15 Ecuador, Colombia y Perú

18.15 México

TV: TNT Sports Premium

Tabla de posiciones:

