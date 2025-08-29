Perdió su saque y se largó a llorar en medio del partido: el colapso emocional de la tenista Coco Gauff en el US Open

La presión emocional que enfrentan los deportistas de élite quedó expuesta en el US Open cuando la tenista Coco Gauff, actual número tres del mundo, no pudo contener las lágrimas durante un exigente partido ante Donna Vekic. La estadounidense de 21 años se sinceró ante los 24.000 espectadores que llenaron el estadio, subrayando la carga mental que implica competir al más alto nivel.

El encuentro de segunda ronda entre Gauff y la tenista croata se resolvió en dos sets, 7-6 (5) y 6-2, tras 1 hora y 39 minutos de juego en favor de la norteamericana. La joven deportista estuvo cerca de perder el primer set, situación que la llevó al borde del colapso emocional. Durante el noveno juego, tras ceder su servicio, la tercera cabeza de serie rompió en llanto sobre su toalla, afectada por una serie de errores y dificultades con la eficacia de su saque.

“Solo intentaba decirme que debía respirar”, relató Gauff al término del partido. Y luego añadió: “Para ser honesta, no recuerdo mucho del final del primer set, pero es increíble haber podido salir de ahí. Una vez que pude reponerme, fui al baño y me eché un poco de agua en la cara. Después de eso, me sentí mucho mejor aquí”.

La estadounidense, que también ostenta el título de campeona de Roland Garros, compartió con el público la intensidad de los nervios y la presión que ha experimentado en este torneo, admitiendo que ha sido mayor de lo habitual. “Honestamente, eran solo nervios y presión, y soy de esas personas que normalmente prosperan con eso. He tenido mucho en este torneo, más de lo habitual, algo que ya esperaba. Básicamente, lo que vieron fue lo que fue, y pude recuperarme. Pero sí, fue un momento difícil para mí en la pista. Han sido un par de semanas difíciles dentro y fuera de la cancha, pero estoy feliz de haberlo superado hoy”, confesó Gauff.

El momento en el que Coco Gauff entra en llanto

El contexto personal de la tenista se ha visto alterado recientemente por un cambio en su equipo técnico. Poco antes del inicio del US Open, Gauff decidió separarse de su entrenador, Matt Daly, y contrató al especialista en biomecánica Gavin MacMillan para trabajar específicamente en la corrección de su saque. Sobre este proceso, la jugadora explicó: “El mayor reto es, de nuevo, cambiar el movimiento y todo antes de un torneo tan importante para mí. Este es uno de los torneos que me pone más nerviosa, y además, es mucho. Hoy me sentía mucho mejor al comenzar el partido que en la primera ronda. Eso ya es una mejora”.

La capacidad de expresar emociones sin filtros en un escenario tan expuesto fue otro de los aspectos que Gauff quiso destacar. La tenista estadounidense manifestó: “Se siente humano. Siendo deportista, la gente ignora ese lado nuestro, el lado humano de las cosas. Si me retiro y no agarro una raqueta mañana, sería una carrera con la que muchos soñarían. Cuando estoy ahí fuera en ese momento, cedo un poco a la presión, pero es normal. Todos los deportistas profesionales que han estado en el pedestal en el que yo he estado han sentido esa presión en algún momento de su carrera, mostrándola públicamente como yo, o en privado”.