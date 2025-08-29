La foto que eligió Antonela Roccuzzo para el fondo de pantalla de su celular y causó furor entre los fanáticos: “Una locura”

La foto de Antonela en la que se ve su teléfono móvil, con la foto de Messi besando la Copa del Mundo en Qatar

Lionel Messi cerró su gran actuación en la semifinal de la Leagues Cup ante Orlando City con un abrazo con sus hijos en la tribuna VIP del Chase Stadium. Luego de los dos goles del ídolo para el triunfo 3-1 del Inter Miami, el delantero argentino de 38 años se dirigió directamente hacia Thiago, Mateo y Ciro para la emotiva postal. De fondo, Antonela Roccuzzo, sonrió y aplaudió a rabiar. Lo que no esperaba la empresaria es que otra foto suya, inocente, casual, se iba a convertir en viral con el correr de las horas.

La secuencia no solo emocionó a los presentes, sino que evocó el vínculo familiar que Messi ha decidido mostrar desde su llegada a la Major League Soccer. En abril, durante un partido ante Los Angeles FC, ya había compartido un momento similar con su familia, subrayando el valor sentimental que experimenta en la etapa final de su carrera. De hecho, su desembarco en Estados Unidos tuvo mucho que ver con disfrutar de tiempo de calidad con sus hijos y su esposa, en un entorno de menor presión, pero sin perder un ápice de competitividad.

En la noche de gloria de la Pulga en el Clásico del Sol, Antonela fue fotografiada con en la platea con su teléfono móvil en la mano. Y quedó al descubierto la imagen que eligió como fondo de pantalla. ¿Acaso se trata de un flash familiar? No: es la postal de Messi mientras besa la Copa del Mundo luego de consagrarse en Qatar; un momento cúlmine, en el que terminó de enterrar todas las frustraciones pasadas.

Messi y el beso a la Copa del Mundo: la imagen seleccionada por su esposa (REUTERS/Kai Pfaffenbach/File Photo)

Las reacciones en las redes no se hicieron esperar. “Todos somos Antonela”, escribió la cuenta de X (antes Twitter) @johnjsound. “Antonela somos todos”, continuó @AtaqueFutbolero. “El fondo de pantalla de Antonela. Somos todos”, reafirmó @EngancheDiez. “Esta locuraaa”, sumó otro usuario, haciendo alusión a la canción de Pa’ la Selección, de La T y la M.

En Florida, el regreso de Messi como titular resultó determinante para el equipo dirigido por Javier Mascherano, que había caído ante Orlando City en los dos enfrentamientos previos de la temporada. El astro argentino había disputado apenas 56 minutos en el mes (11 minutos frente a Necaxa por la Leagues Cup y 45 minutos ante LA Galaxy en la MLS), debido a la molestia muscular que lo mantuvo fuera de varios partidos. Su retorno fue clave para que Inter Miami asegurara la clasificación a la final.

Tras el encuentro, Messi compartió sus sensaciones en diálogo con la cronista de la transmisión oficial: “Quería estar. Desde que volví con Galaxy sentí una molestia y no me sentía cómodo. Me preparé para estar por lo importante que era, con un rival complicado, nos había ganado los dos partidos. En el primer tiempo me sentía con miedo, pero en el segundo tiempo me solté un poco más”.

El gesto de Messi con sus hijos tras el triunfo de Inter Miami

La Leagues Cup representa la última oportunidad de Inter Miami para conquistar un título internacional en 2025, luego de las eliminaciones en la Copa de Campeones de la Concacaf y en el Mundial de Clubes. Desde la llegada de Messi en el verano de 2023, el club sumó la Leagues Cup de ese año y el Supporters’ Shield de la MLS en 2024, y ahora busca ampliar su palmarés.

La final se disputará el próximo domingo a las 21 (hora argentina) en el Lumen Field, donde Inter Miami enfrentará a Seattle Sounders en busca de un nuevo trofeo, impulsado por el liderazgo y la inspiración de Messi, que cuenta con el respaldo irrestricto de su familia. En vivo y en directo y también en el fondo de pantalla del celular.

El partido de Lionel Messi ante Orlando City