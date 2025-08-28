Deportes

Dolor en el fútbol argentino por la muerte de Mateo Briseño, jugador de 15 años de las inferiores de Atlético Tucumán

El Decano confirmó en las últimas horas la noticia del fallecimiento del joven deportista categoría 2009

Mateo Briseño, joven futbolista de 15 años, murió en las últimas horas según informó Atlético Tucumán

El dolor se apoderó del fútbol argentino con la noticia de la muerte de Mateo Briseño, un jugador nacido en 2009 que militaba en las inferiores de Atlético Tucumán. El Decano dio a conocer lo acontecido en un comunicado que difundió en sus redes sociales, al que también se sumó San Martín de Tucumán dando sus condolencias.

“El Club Atlético Tucumán lamenta profundamente comunicar el fallecimiento de Mateo Briseño, jugador de nuestra división juveniles, categoría 2009, integrante del bloque azul”, comunicó el club. Mateo Briseño era parte del “bloque azul” de las inferiores –el equipo que milita en la Liga local: “Acompañamos a su familia, seres queridos, compañeros y entrenadores en este doloroso momento, elevando una oración por el eterno descanso de su alma. Siempre en la memoria Decana”.

Según pudo saber Infobae, el juvenil de 15 años nacido en Concepción (a 80km de la capital tucumana), que había hecho escuelita de fútbol e inferiores en el Decano, atravesaba una enfermedad que le habían diagnosticado en los últimos meses.

El impacto de su muerte conmocionó al fútbol local de la provincia, algo que ha generado una ola de homenajes en el fútbol tucumano, donde clubes rivales y la comunidad deportiva han acompañado a la familia del joven jugador. La repercusión de la pérdida se extendió rápidamente más allá de Atlético Tucumán. San Martín de Tucumán publicó un mensaje en el que manifestó su pesar por la muerte del juvenil: “Desde el Club A. San Martín lamentamos profundamente el fallecimiento de Mateo Briseño, juvenil de Atlético Tucumán. Enviamos nuestro más sentido pésame a la institución y a todos sus seres queridos en este difícil momento”.

El mensaje de San Martín de Tucumán en apoyo al Decano y la familia del joven futbolista

De igual modo, Concepción Fútbol Club se sumó al duelo, haciendo especial mención a Damián Briseño, exjugador de la institución y tío del joven fallecido. "El Concepción Fútbol Club lamenta el fallecimiento de Mateo Briseño, sobrino de un ex jugador Cuervo, Damián Briseño. Enviamos nuestras condolencias a sus padres, familiares y amigos. QEPD", expresó la institución del Sur de Tucumán.

Otra de las entidades de las provincias que se sumó a los mensajes de apoyo fue PUCAT (Periodistas Unidos Club Atlético Tucumán): “Dolor. PUCAT y la Subcomisión de fútbol de nuestro club, participa con mucho dolor, irreparable pérdida de nuestro jugador Mateo Briseño y acompañamos a su familia en este duro momento. Dios reciba a Mateo en la Santa Gloria. ¡QEPD!”.

Según informaron medios locales de la provincia, el velatorio de Mateo Briseño se realizó este jueves 28 de agosto desde las 08:00 en la Sala Serra, ubicada en 24 de Septiembre 1447, en la ciudad de Concepción.

El comunicado de Atlético Tucumán informado la muerte de Mateo

