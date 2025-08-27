La planificación secreta del compromiso entre la estrella de la NFL Travis Kelce y Taylor Swift: expertos en joyas y el “lugar soñado” de la boda

Taylor Swift y Travis Kelce se comprometieron (Instagram/@taylorswift)

La noticia del compromiso entre Taylor Swift y Travis Kelce generó un gran impacto en el mundo entero tras el anuncio oficial realizado por la pareja en una publicación conjunta en sus redes sociales. En la serie de cinco fotografías, la cantante y el jugador de los Kansas City Chiefs compartieron un momento íntimo que rápidamente se volvió viral, acumulando millones de reacciones en minutos. El carácter reservado de la propuesta y la reacción inmediata de los seguidores convirtieron el anuncio en uno de los eventos más comentados del año.

El compromiso, que selló una relación de dos años entre la reconocida cantante y la estrella de la NFL, tuvo lugar en un escenario poco conocido. La pareja eligió una pequeña localidad de Missouri, Estados Unidos, para dar este paso. La elección del lugar, alejada de las grandes ciudades, aportó un aire de intimidad y exclusividad al momento. Ed Kelce, padre del deportista, confirmó al noticiero News5 Cleveland que la propuesta se realizó en este entorno discreto, lo que sorprendió tanto a familiares como a seguidores. Solo los padres de ambos, Jason Kelce (hermano de Travis y ex jugador de fútbol americano) y su esposa, estuvieron al tanto de los planes, manteniendo el secreto incluso frente a amigos y agentes.

La organización de la pedida de mano se realizó bajo estrictas medidas de confidencialidad. El ala cerrada de los Chiefs contó con la colaboración de las madres y el círculo femenino más cercano para definir detalles como el diseño floral y el escenario para la ocasión. Dos fotógrafos contratados por un socio comercial del jugador también participaron, comprometiéndose a guardar el secreto. El propio Kelce experimentó una mezcla de estrés y emoción durante la planificación, que se extendió por un año, según relató una fuente cercana al periódico The Sun en su versión de EEUU. Tras el anuncio, el deportista expresó un “enorme alivio” y se mostró exultante ante la nueva etapa que inicia junto a Swift.

El impactante anillo de compromiso (Instagram/@taylorswift)

Uno de los aspectos más destacados del compromiso fue el anillo de diamantes que lució la cantante. El medio de origen británico informó que Kelce emprendió una búsqueda exhaustiva para encontrar la joya perfecta, asesorado por la diseñadora parisina Kindred Lubeck. El proceso incluyó más de 40 visitas a tiendas y alrededor de 100 videollamadas y reuniones con expertos en joyería. El recorrido llevó al jugador a ciudades como Nueva York, Los Ángeles, y también visitó otros países (Francia, Italia e Inglaterra), hasta que finalmente encontró la pieza ideal en Place Vendome, París. La sortija, valorado en 250.000 dólares según fuentes consultadas por The U.S. Sun, es un modelo old mine de Artifex Fine Jewelry, caracterizado por su talla brillante, esquinas redondeadas y facetas gruesas, lo que lo convierte en una pieza única y artesanal.

Un allegado relató al periódico que Kelce, tras comunicar la noticia, no pudo ocultar su entusiasmo y felicidad. “Me llamó y estaba tan emocionado; gritó cuando me dijo que le había pedido la mano, diciendo: ‘¡Lo hice! ¡Woohoo!’”, compartió la fuente. El círculo íntimo de la pareja celebró la noticia, que se mantuvo en secreto hasta la publicación en redes sociales. Taylor, por su parte, acompañó las imágenes con la frase: “Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar”, en alusión a sus respectivas carreras.

Con el compromiso ya público, la pareja comenzó a planificar la boda. Según detalles a los que accedió el medio, Swift y Kelce tienen predilección por Italia, en particular por el Lago de Como, donde ya visitaron posibles lugares para la ceremonia. El entorno del lugar, en el norte del país, figura como el “lugar soñado” para el enlace, que la pareja desea celebrar en un ambiente íntimo con un máximo de 100 invitados.

El Lago di Como, el posible lugar elegido por Kelce y Swift para su boda

Las fechas tentativas de la unión matrimonial contemplan el final de la próxima temporada de la NFL o el verano de 2026, en función de los compromisos profesionales de Kelce. Además, el deportista considera la posibilidad de retirarse tras la temporada y manifestó en varias ocasiones su deseo de formar una familia en los próximos años.

El ascenso al estrellato de Kelce inició en Cleveland Heights del estado de Ohio, donde se convirtió en un atleta polideportivo que prometía mucho en esta disciplina, como así también en baloncesto y béisbol. Aunque al llegar a la universidad solo se le consideraba un recluta de dos estrellas sobre cinco posibles, Travis destacó en la Universidad de Cincinnati con un inesperado cambio de posición ya que en sus inicios se ubicó como mariscal de campo.

Tras graduarse en 2012, fue reclutado por losChiefsen la tercera ronda por el nuevo entrenador Andy Reid, quien citó una conexión familiar previa con el hermano mayor de Travis y la leyenda de los Eagles, Jason (se retiró en 2024), de su tiempo juntos en Philadelphia. Una vez en la franquicia,comenzó a mostrar destellos de su potencial en sus años de formación en Kansas City, pero no fue hasta que Mahomes se convirtió en el armador titular de la franquicia en 2018 que realmente arrancó a dejar su huella en la liga.

Más allá de ser una estrella de su deporte, su relación con una de las cantantes más relevantes de la actualidad le dio a Travis Kelce un reconocimiento mundial por ser la pareja de una figura que sobrepasó la música y los escenarios.