“Nadie hace ofertas por Nico Paz”: la extraña explicación del presidente de Como sobre el futbolista argentino

Nico Paz, uno de los jugadores más mirados del Calcio en la actualidad (REUTERS/Claudia Greco)

El futuro de Nico Paz ha generado expectativas en el entorno del Como, donde su presidente, Mirwan Suwarso, ha abordado la situación del joven futbolista y la relación con el Real Madrid. En declaraciones al Corriere della Sera, Suwarso aclaró que el club español mantiene el control sobre el 50% de los derechos económicos del jugador, lo que condiciona cualquier posible movimiento en el mercado.

El dirigente negó que el Tottenham haya presentado una oferta formal por el internacional argentino. Según Suwarso, “nadie hace ofertas por Nico Paz sabiendo que luego tendríamos que enviárselas al Real Madrid, que tiene derecho a igualarlas”. Esta cláusula de preferencia por parte del club madrileño ha frenado el interés de otros equipos, ya que cualquier propuesta debe ser comunicada y puede ser igualada por el actual campeón de Europa.

En los últimos días, había circulado que los Spurs habían ofertado 70 millones de euros por el argentino de 20 años. De acuerdo con la información difundida por Fabrizio Romano en DAZN, el equipo italiano mantiene la determinación de conservar a su principal figura durante la presente temporada. y el jugador evalúa la posibilidad de regresar al Real Madrid en 2026, lo que añade un matiz estratégico a su futuro inmediato.

El acuerdo original entre el Como y el conjunto madrileño incluyó condiciones que ahora resultan determinantes. El Real Madrid se reservó el 50% de una futura venta del futbolista y, además, estableció una opción de recompra por 10 millones de euros. Esta cláusula, pactada en el momento de la transferencia del hispano-argentino en 2024 por 6.000.000 euros, está programada para ejecutarse el próximo año.

Nico Paz, entre el interés de clubes europeos, la continuidad en Como y el sueño de volver a Real Madrid (REUTERS/Daniele Mascolo)

Suwarso también reveló que existió preocupación en el club italiano ante la posibilidad de que Nico Paz regresara al Real Madrid. El presidente recordó que el futbolista se formó en la cantera blanca y mantiene el deseo de jugar en el estadio Santiago Bernabéu. “Hubo un momento en que temimos que Nico volviera al Madrid: creció en la cantera del Real Madrid y sueña con jugar algún día en el Bernabéu. Por suerte, se quedó”, afirmó el máximo responsable del Como.

La evolución del mediocampista ha sido notoria, reflejada en su reciente reconocimiento como mejor jugador sub-23 de la liga italiana durante la última temporada. Este galardón ha incrementado su valor en el mercado y ha reforzado la intención de su actual club de retenerlo, a la espera de que se concrete la opción de recompra estipulada en el contrato.

En el contexto del mercado de verano, Suwarso subrayó la importancia de haber logrado la continuidad de Cesc Fàbregas en el equipo, pese al interés del Inter. El presidente explicó que no fue necesario realizar esfuerzos extraordinarios para retener al centrocampista español, ya que este nunca manifestó su intención de marcharse. “No es que hiciéramos nada extraordinario para retenerlo; nunca expresó su deseo de irse. ¿Me ofendió la presión de los nerazzurri? No, el Inter contactó con Fábregas profesionalmente: nos pidió permiso para negociar y nos negamos. Desde fuera, el acuerdo parecía un culebrón, lo entiendo”, detalló Suwarso.

Por último, el presidente del Como destacó el compromiso de Álvaro Morata con el club, resaltando la admiración del delantero por el estilo de juego de Cesc Fàbregas. Suwarso precisó que Morata aceptó una reducción salarial superior al 50 % para incorporarse al equipo.