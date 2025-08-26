La llamativa decisión de Marcelo Gallardo tras el 1-1 que River lamentó sobre la hora ante Lanús

El cierre de la sexta fecha del Torneo Clausura 2025 dejó a River Plate con un sabor amargo y a Marcelo Gallardo con una llamativa decisión tras el encuentro. La igualdad 1-1 ante Lanús, en el estadio Ciudad de Lanús, no solo privó al club millonario de consolidarse en la cima de la Zona B, sino que desató una reacción atípica del Muñeco, quien optó por no asistir a la conferencia de prensa.

River ganaba por la mínima a raíz de un gol de Gonzalo Montiel, pero vio diluirse la victoria cuando Rodrigo Castillo, delantero con pasado en el club de Núñez, sentenció el empate en la última jugada del encuentro. El impacto inmediato del empate se reflejó tanto en el rostro de Gallardo como en las reacciones de sus jugadores. El entrenador manifestó incomodidad y fastidio durante gran parte del trámite, especialmente durante el segundo tiempo, cuando el equipo local aumentó la presión sobre el área visitante.

El plantel encabezado por Gallardo había tenido una agenda cargada, con partidos decisivos tanto en el ámbito local como internacional: venía de superar a Libertad en la Copa Libertadores y debía administrar energías ante la inminencia del duelo de octavos de final por la Copa Argentina, previsto para este jueves frente a Unión de Santa Fe en Mendoza. Por tal motivo, el entrenador recurrió a una formación alternativa y priorizó el descanso de habituales titulares, pero el resultado igualmente dejó de manifiesto el desgaste y por ello en el complemento ingresaron varios nombres de peso, como lo son Maxi Salas, Juanfer Quintero, Seba Driussi y el propio Montiel.

Sin embargo, en la última acción del partido, y tras varias pérdidas que molestaron a Gallardo, Lanús alcanzó la igualdad final. La sorpresa se consolidó después del encuentro, ya que se aguardaba que el entrenador ingresara a la sala de prensa reglamentaria —como exige el protocolo de la Liga Profesional de Fútbol—, pero una comunicación interna desestimó la presencia del técnico de River. En su lugar, el encargado de abrir las declaraciones fue el entrenador rival, Mauricio Pellegrino.

La determinación de Gallardo generó especulaciones inmediatas. La irritación por la forma en que River dejó escapar dos puntos clave resultó determinante. El periodista Gustavo Yarroch, en diálogo con ESPN, sostuvo: “Tiene que ver con el enojo del DT de River y la bronca que le generó la última jugada del partido. No lo noté conforme con nada de lo que veía”.

Dentro del vestuario, el golpe anímico del empate se hizo sentir, especialmente por la sensación general de haber dejado pasar una victoria en la que River había controlado durante largos pasajes. El entorno de River dejó trascender además que Gallardo prefirió postergar su contacto con la prensa para el jueves, tras el enfrentamiento contra Unión en Mendoza, considerando que son muchas las conferencias de prensa que viene dando y que el DT priorizaría esa ocasión “para hablar más ampliamente”.

En términos deportivos, el empate significó que River Plate se mantuviera como único líder de la Zona B, alcanzando los 12 puntos, solo una unidad por delante de Vélez Sarsfield y San Lorenzo. Sin embargo, la perspectiva interna se vio afectada por la pérdida de la cima de la tabla anual a manos de Rosario Central (Boca quedó apenas una unidad abajo), un punto de atención clave para las aspiraciones del club en la clasificación a la Copa Libertadores 2026.

La agenda millonaria sigue tan cargada como exigente. El plantel regresó a los entrenamientos el martes, con el foco ya puesto en el partido definitorio por octavos de final de la Copa Argentina ante Unión, encuentro que se jugará en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Se espera que Gallardo retome entonces la rutina de declaraciones públicas y exponga su balance respecto del presente del equipo y los desafíos inmediatos.