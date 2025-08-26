Franco Colapinto volverá a correr este fin de semana en el Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1: días, horarios y toda la actividad

Franco Colapinto saldrá a pista para correr el Gran Premio de Países Bajos

Las vacaciones se terminaron para la Fórmula 1 y este fin de semana habrá otra vez actividad en la Máxima categoría del automovilismo mundial. Franco Colapinto saldrá a pista en el Gran Premio de Países Bajos para afrontar su novena presentación como piloto titular de Alpine.

La acción en el trazado de Zandvoort, pista que se extiende por 4259m, se iniciará el viernes 29 de agosto con dos prácticas libres (7.30 y 11 de la mañana de Argentina) en lo que será un fin de semana habitual de carreras en la F1. El sábado habrá un tercer entrenamiento (6.30 de Argentina) y luego llegará la clasificación (10.00) que ordenará la grilla para la carrera principal a 72 giros que se desarrollará el domingo 31 de agosto desde las 10 de la mañana de Argentina.

El corredor argentino se estrenó en la séptima fecha con un 16° lugar en el Gran Premio italiano de Emilia-Romaña. Luego estuvo en Monaco (13°), España (15°), Canadá (13°), Austria (15°), Gran Bretaña (no pudo largar), Bélgica (fue 19° tanto en la Sprint como en la principal) y finalmente en Hungría (18°), donde padeció los serios problemas que tuvo el equipo en los boxes.

Será un fin de semana especial para Alpine porque el próximo lunes volverá a tener un jefe de equipo formal tras el proceso de transición que encabezó Flavio Briatore tras la tumultuosa salida de Oliver Oakes luego del Gran Premio de Miami. Steve Nielsen fue confirmado en el puesto en julio, pero asumirá oficialmente este lunes 1 de septiembre posterior al GP de Países Bajos y en la antesala del Gran Premio italiano de Monza.

Países Bajos, que albergó a la Máxima por primera vez en 1952, recibirá la Fórmula 1 en Zandvoort por anteúltima vez, ya que esta fecha dejará de pertenecer al calendario de la Máxima tras la temporada 2026. El autódromo cuenta con una vuelta rápida en carrera de Lewis Hamilton en 2021 con un registro de 1:11.097. Aunque los registros más recientes de clasificación tuvieron a Lando Norris (1:09.673 en 2024) y Max Verstappen (1:10.567 en 2023 y 1:10.342 en 2022) como los tiempos más rápidos.

DÍAS Y HORARIOS DE FRANCO COLAPINTO EN EL GRAN PREMIO DE PAÍSES BAJOS

Viernes 29 de agosto

Práctica Libre 1: 7.30 (Argentina) / 12.30 (Países Bajos)

Práctica Libre 2: 11.00 (Argentina) / 16.00 (Países Bajos)

Sábado 30 de agosto

Práctica Libre 3: 6.30 (Argentina) / 11.30 (Países Bajos)

Clasificación: 10.00 (Argentina) / 15.00 (Países Bajos)

Domingo 31 de agosto

Carrera principal a 72 vueltas: 10.00 (Argentina) / 15.00 (Países Bajos)

Televisación: Disney+ y Fox Sports (Latinoamérica) / F1TV (plataforma) / BandSports (Brasil) / DAZN (España) / ESPN Deportes (Estados Unidos) / Sky Italia (Italia)

El circuito del Gran Premio de Países Bajos

LA AGENDA DE LAS CARRERAS DE FRANCO COLAPINTO EN LA FÓRMULA 1

1- GP de Emilia-Romaña: terminó en el 16° puesto

2- GP de Mónaco: terminó en el 13° puesto

3- GP de España: llegó en el 15° lugar

4- GP de Canadá: terminó en el puesto 13

5- GP de Austria: terminó en el puesto 15

6- GP de Gran Bretaña: no pudo largar por un problema mecánico

7- Sprint del GP de Bélgica: llegó en 19° lugar

8- GP de Bélgica: llegó en el 19° lugar

9- GP de Hungría: llegó en el 18° lugar

EL CALENDARIO COMPLETO DE LA FÓRMULA 1

10- GP de Países Bajos: domingo 31 de agosto a las 10.00

11- GP de Italia: domingo 7 de septiembre a las 10.00

12- GP de Azerbaiyán: domingo 21 de septiembre a las 8.00

13- GP de Singapur: domingo 5 de octubre a las 9.00

14- Sprint del GP de Estados Unidos: sábado 18 de octubre a las 14.00

15- GP de Estados Unidos: domingo 19 de octubre a las 16.00

16- GP de México: domingo 26 de octubre a las 17.00

17- Sprint del GP de San Pablo: sábado 8 de noviembre a las 11.00

18- GP de San Pablo: domingo 9 de noviembre a las 14.00

19- GP de Las Vegas: domingo 23 de noviembre a la 1.00

20- Sprint del GP de Qatar: sábado 29 de noviembre a las 11.00

21- GP de Qatar: domingo 30 de noviembre a las 13.00

22- GP de Abu Dhabi: domingo 7 de diciembre a las 10.00

* Todos los horarios son de Argentina

Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1:

1°: Oscar Piastri (McLaren) - 284 puntos

2°: Lando Norris (McLaren) -275 puntos

3°: Max Verstappen (Red Bull) - 187 puntos

4°: George Russell (Mercedes) - 172 puntos

5°: Charles Leclerc (Ferrari) - 151 puntos

6°: Lewis Hamilton (Ferrari) - 109 puntos

7°: Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 64 puntos

8°: Alexander Albon (Williams) - 54 puntos

9°: Nico Hülkenberg (Sauber) - 37 puntos

10°: Esteban Ocon (Haas) - 27 puntos

11°: Fernando Alonso (Aston Martin) - 26 puntos

12°: Lance Stroll (Aston Martin) - 26 puntos

13°: Isack Hadjar (Racing Bulls) - 22 puntos

14°: Pierre Gasly (Alpine) - 20 puntos

15°: Liam Lawson (Racing Bulls) - 20 puntos

16°: Carlos Sainz (Williams) - 16 puntos

17°: Gabriel Bortoleto (Sauber) - 14 puntos

18°: Yuki Tsunoda (Red Bull) - 10 puntos

19°: Oliver Bearman (Haas) - 8 puntos

20°: Franco Colapinto (Alpine) - 0 puntos

21°: Jack Doohan (Alpine)* - 0 puntos

*Fue reemplazado después de seis carreras

Campeonato de Constructores de la Fórmula 1:

1°: McLaren - 559 puntos

2°: Ferrari - 260 puntos

3°: Mercedes - 236 puntos

4°: Red Bull - 194 puntos

5°: Williams - 70 puntos

6°: Aston Martin - 52 puntos

7°: Sauber - 51 puntos

8°: Racing Bulls - 45 puntos

9°: Haas - 35 puntos

10°: Alpine - 20 puntos