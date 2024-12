Sorpresa en la Fórmula 1: un emblemático circuito dejará de estar en el calendario

El Gran Premio de Países Bajos, en el Circuito de Zandvoort, dejará el calendario de Fórmula 1 a partir de 2027 (REUTERS/Piroschka Van De Wouw)

La temporada 2024 de la Fórmula 1 llegará a su final el próximo domingo con el Gran Premio de Abu Dhabi en el circuito de Yas Marina, en los Emiratos Árabes. Con el campeonato de pilotos ya definido tras la consagración de Max Verstappen, aún queda por conocerse qué escudería se llevará el título entre los constructores. Además, la Máxima sorprendió este miércoles con un anuncio sobre una emblemática pista.

La novedad que se publicó en el sitio oficial de la F1 tiene que ver con el Gran Premio de los Países Bajos, que continuará en el calendario hasta 2026, pero no se extenderá más allá de ese año y el circuito de Zandvoort no formará más parte de la grilla. En la publicación se informa que se confirmó una extensión de contrato, pero que el promotor del evento decidió no seguir después de la mencionada fecha.

Desde su regreso en 2021, el GP de los Países Bajos fue el escenario de carreras emocionantes, coincidiendo con un período de dominio del piloto neerlandés de Red Bull Max Verstappen, quien ganó la carrera en tres oportunidades y fue campeón mundial en cada uno de los años en que se celebró el evento en Zandvoort, un distrito costero ubicado en la Holanda Septentrional. Este regreso también fue notable por la experiencia que ofreció a los fanáticos, atrayendo tanto a seguidores locales como internacionales que disfrutan de la emoción de la Fórmula 1 y otras categorías como la Fórmula 2, Fórmula 3 y la F1 Academy.

En la presente temporada, el GP de los Países Bajos se celebró del 23 al 25 de agosto y tuvo como ganador al británico Lando Norris (McLaren). Verstappen terminó segundo y tercero, Charles Leclerc (Ferrari). El circuito cuenta con 4307 metros y 14 curvas. El tiempo más rápido lo tiene Lewis Hamilton, quien en 2021 firmó un récord de 1:11.097.

Max Verstappen celebra en el podio del circuito de Zandvoort en el Gran Premio de Países Bajos (REUTERS/Lisi Niesner)

El circuito de Zandvoort se destacó no solo por su diseño icónico con curvas peraltadas, sino también por su compromiso con la sostenibilidad, implementando tecnologías pioneras que ahora se utilizan en otros eventos del calendario de la Fórmula 1. Esta característica consolidó al Gran Premio de los Países Bajos como un evento líder en sostenibilidad dentro del deporte.

La decisión de extender el contrato hasta 2026 fue tomada tras extensas discusiones y consideraciones, según el comunicado de la Fórmula 1. Aunque el evento fue un éxito en términos de asistencia y espectáculo, el promotor optó por no continuar más allá de esa fecha, lo que significa que 2026 será el último año en que Zandvoort albergue una carrera en la máxima competencia del automovilismo.

El impacto de la salida del Gran Premio de los Países Bajos del calendario se sentirá tanto en el ámbito deportivo como en el económico, dado el atractivo que representa para los fanáticos y el turismo en la región. La Fórmula 1 y los organizadores locales deberán ahora planificar cómo llenar el vacío que dejará este evento en el calendario de carreras.