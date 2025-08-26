“Es horrible”: la inesperada crítica de un famoso tenista al nuevo look de Carlos Alcaraz

La reacción de Frances Tiafoe ante el nuevo look de Carlos Alcaraz

En la previa de su debut en el US Open, Carlos Alcaraz, número 2 del mundo, apareció en la cancha de entrenamiento con un nuevo corte de pelo que no tardó en llamar la atención de todos los presentes en Flushing Meadows, incluso de sus colegas en el circuito.

El tenista español se mostró, entre risas, con un rapado extremo antes de salir a la pista para enfrentar al local Reilly Opelka por la primera ronda del certamen. En el vestuario se encontró con Frances Tiafoe (12), que acababa de vencer a Yoshihito Nishioka, y compartieron algunos comentarios sobre el nuevo look.

Luego, en conferencia de prensa, Tiafoe fue consultado por el corte de Charly y respondió con total sinceridad: “Es horrible”. “No sé quién le dijo que estaba bien. No sé quién le dijo que lo hiciera, pero es terrible”, agregó.

Así se presentó Carlos Alcaraz en el US Open (Foto: Robert Deutsch-Imagn Images)

Pero el comentario no terminó ahí y el tenista estadounidense dijo que cuando lo vio pensó que sería más “aerodinámico”, sin embargo “no será más rápido de lo que ya es”. “Para alguien que se corta el pelo todas las semanas y se enorgullece de sus buenos cortes, esto es horrible. Carlos necesita juntarse conmigo”, concluyó.

El corte de Alcaraz fue sensación en Flushing Meadows y hasta el golfista norirlandés Rory McIlroy, quien se acercó a saludarlo, aprobó su nueva imagen. El propio tenista español le comentó que estaba recién hecho y le costaba acostumbrarse. “Pero tengo que empezar de nuevo”, dijo. Según contó el extenista Feliciano López a ESPN, Carlos le confesó que su hermano mayor, Álvaro, fue quien agarró la máquina y lo rapó tras un mal corte.

Resultados del día

Más allá de las bromás por el corte de pelo de Alcaraz, Tiafoe tuvo un buen debut y venció por 6-3, 7-6 (6) y 6-3 a Yoshihito Nishioka. Mientras que Andrey Rublev se impuso por un triple 6-4 a Dino Prizmic y Casper Ruud hizo lo propio ante Sebastian Ofner por 6-1, 6-2 y 7-6 (6), para configurar una jornada sin grandes batacazos.

Entre los argentinos, Francisco Comesaña (54º) salvó la ropa en una jornada complicada y logró un gran triunfo ante el local Alex Michelsen (32º) por 1-6, 6-3, 6-4 y 6-4. En la próxima ronda se medirá al británico Cameron Norrie (35º), que dejó en el camino al local Sebastian Korda por 7-5, 6-4 y retiró.

En tanto, Sebastián Báez (39º) no pudo cortar su mala racha en el circuito y cayó ante el sudafricano Lloyd Harris (353º), por 6-3, 7-5 y 6-4. Además, Federico Gómez (203º), que llegó al cuadro principal tras ganar la qualy, cayó frente al top 5 mundial, el británico Jack Draper por 6-4, 7-5, 6-7 (7) y 6-2.

Este martes será el turno de Francisco Cerúndolo (19º), quien debutará contra el italiano Matteo Arnaldi (64º) y en caso de ganar, se unirá en la segunda ronda a Comesaña y a Tomás Etcheverry (59º), que ya superó a su compatriota Camilo Ugo Carabelli (43º) en la primera rueda y ahora enfrentará al checo Jiri Lehecka (21º).

Por el lado femenino, la marplatense Solana Sierra (74º) debutará este martes ante la rumana Sorana Cirstea (41º).

Además, entre las mujeres uno de los partidos más salientes de la jornada fue de Venus Williams, que con 45 años cayó ante Karolina Muchova (12) por 6-3, 2-6 y 6-1. A pesar de la derrota, la mayor de las hermanas hizo vibrar el estadio Arthur Ashe, la cancha principal del certamen, con sus tiros. Es la jugadora con más torneos de Grand Slam disputados en la historia con 94 presencias, en las que consiguió siete títulos: cinco en Wimbledon y dos en este certamen.