Deportes

“Es horrible”: la inesperada crítica de un famoso tenista al nuevo look de Carlos Alcaraz

El español número 2 del mundo llegó al US Open del año con un flamante corte de pelo y uno de sus colegas sorprendió con sus comentarios: “No sé quién le dijo que lo hiciera, pero es terrible”. El video

Guardar
La reacción de Frances Tiafoe ante el nuevo look de Carlos Alcaraz

En la previa de su debut en el US Open, Carlos Alcaraz, número 2 del mundo, apareció en la cancha de entrenamiento con un nuevo corte de pelo que no tardó en llamar la atención de todos los presentes en Flushing Meadows, incluso de sus colegas en el circuito.

El tenista español se mostró, entre risas, con un rapado extremo antes de salir a la pista para enfrentar al local Reilly Opelka por la primera ronda del certamen. En el vestuario se encontró con Frances Tiafoe (12), que acababa de vencer a Yoshihito Nishioka, y compartieron algunos comentarios sobre el nuevo look.

Luego, en conferencia de prensa, Tiafoe fue consultado por el corte de Charly y respondió con total sinceridad: “Es horrible”. “No sé quién le dijo que estaba bien. No sé quién le dijo que lo hiciera, pero es terrible”, agregó.

Así se presentó Carlos Alcaraz
Así se presentó Carlos Alcaraz en el US Open (Foto: Robert Deutsch-Imagn Images)

Pero el comentario no terminó ahí y el tenista estadounidense dijo que cuando lo vio pensó que sería más “aerodinámico”, sin embargo “no será más rápido de lo que ya es”. “Para alguien que se corta el pelo todas las semanas y se enorgullece de sus buenos cortes, esto es horrible. Carlos necesita juntarse conmigo”, concluyó.

El corte de Alcaraz fue sensación en Flushing Meadows y hasta el golfista norirlandés Rory McIlroy, quien se acercó a saludarlo, aprobó su nueva imagen. El propio tenista español le comentó que estaba recién hecho y le costaba acostumbrarse. “Pero tengo que empezar de nuevo”, dijo. Según contó el extenista Feliciano López a ESPN, Carlos le confesó que su hermano mayor, Álvaro, fue quien agarró la máquina y lo rapó tras un mal corte.

Resultados del día

Más allá de las bromás por el corte de pelo de Alcaraz, Tiafoe tuvo un buen debut y venció por 6-3, 7-6 (6) y 6-3 a Yoshihito Nishioka. Mientras que Andrey Rublev se impuso por un triple 6-4 a Dino Prizmic y Casper Ruud hizo lo propio ante Sebastian Ofner por 6-1, 6-2 y 7-6 (6), para configurar una jornada sin grandes batacazos.

Entre los argentinos, Francisco Comesaña (54º) salvó la ropa en una jornada complicada y logró un gran triunfo ante el local Alex Michelsen (32º) por 1-6, 6-3, 6-4 y 6-4. En la próxima ronda se medirá al británico Cameron Norrie (35º), que dejó en el camino al local Sebastian Korda por 7-5, 6-4 y retiró.

En tanto, Sebastián Báez (39º) no pudo cortar su mala racha en el circuito y cayó ante el sudafricano Lloyd Harris (353º), por 6-3, 7-5 y 6-4. Además, Federico Gómez (203º), que llegó al cuadro principal tras ganar la qualy, cayó frente al top 5 mundial, el británico Jack Draper por 6-4, 7-5, 6-7 (7) y 6-2.

Este martes será el turno de Francisco Cerúndolo (19º), quien debutará contra el italiano Matteo Arnaldi (64º) y en caso de ganar, se unirá en la segunda ronda a Comesaña y a Tomás Etcheverry (59º), que ya superó a su compatriota Camilo Ugo Carabelli (43º) en la primera rueda y ahora enfrentará al checo Jiri Lehecka (21º).

Por el lado femenino, la marplatense Solana Sierra (74º) debutará este martes ante la rumana Sorana Cirstea (41º).

Además, entre las mujeres uno de los partidos más salientes de la jornada fue de Venus Williams, que con 45 años cayó ante Karolina Muchova (12) por 6-3, 2-6 y 6-1. A pesar de la derrota, la mayor de las hermanas hizo vibrar el estadio Arthur Ashe, la cancha principal del certamen, con sus tiros. Es la jugadora con más torneos de Grand Slam disputados en la historia con 94 presencias, en las que consiguió siete títulos: cinco en Wimbledon y dos en este certamen.

Temas Relacionados

Tenis ArgentinoCarlos AlcarazFrances TiafoeUS OpenGrand Slamdeportes-argentina

Últimas Noticias

Galoppo iba a salir, pidió quedarse una jugada más y asistió a Montiel: así fue el gol de River en el empate ante Lanús

El volante iba a ser reemplazado, Gallardo confió en su intuición y resultó clave en la apertura del marcador

Galoppo iba a salir, pidió

Atento, Scaloni: los dos goles de José López para el Palmeiras tras haber sido incluido en la prelista de la selección argentina

El delantero, de 24 años, fue una de las sorpresas del entrenador de cara a la última doble fecha de Eliminatorias

Atento, Scaloni: los dos goles

La increíble chance que falló Miguel Borja debajo del arco a los dos minutos del duelo entre River y Lanús

El delantero colombiano tuvo una oportunidad inmejorable para abrir el marcador en los primeros compases del encuentro

La increíble chance que falló

Retiro de camisetas en la NBA: cómo nació este ritual que ya cuenta con más de 180 prendas de leyendas

De un gesto excepcional a un símbolo cultural, el origen de una costumbre que busca generar reconocimiento al apartar dorsales pertenecientes a figuras del básquet estadounidense. Los casos más emblemáticos y el legado de cada atleta detrás del número deja en lo más alto de la liga

Retiro de camisetas en la

El fiscal de la causa por los incidentes en Independiente dio detalles de la investigación: “Encontramos escenas de destrucción”

Mariani Zitto, quien dispuso la clausura del estadio, habló sobre lo sucedido en Avellaneda

El fiscal de la causa
ÚLTIMAS NOTICIAS
Golpes, corridas y empujones en

Golpes, corridas y empujones en Junín: militantes del peronismo local se enfrentaron con los libertarios en la previa del acto de Milei

La exposición prolongada a olas de calor podría acelerar el envejecimiento biológico, según científicos

Se define el futuro del jury a la jueza del escándalo: Julieta Makintach pidió la suspensión

De Venecia a los Oscar: Emma Stone suma hitos y se afirma como referente de la moda global

El video del policía con las muletas de un vendedor ambulante en el Puente de la Mujer: lo empujó y el hombre se cayó

INFOBAE AMÉRICA
Jaime Bayly: “Maduro estaría planeando

Jaime Bayly: “Maduro estaría planeando fugarse con su familia a Nicaragua”

Jorge “Tuto” Quiroga exigió frenar los contratos de litio de Bolivia con empresas de China y Rusia

Tensión entre China e India por el control del agua en la frontera tibetana: avanzan los megaproyectos hidroeléctricos

María Corina Machado confía en la posible liberación de Jeanine Áñez, Luis Fernando Camacho y Marco Pumari en Bolivia

El G7 ratificó su apoyo a Ucrania y redobló la presión sobre Rusia en busca de un alto el fuego

TELESHOW
Adabel Guerrero adelantó cómo será

Adabel Guerrero adelantó cómo será su jugada participación en En el barro: “No quiero que mi marido me vea”

El lujoso collar de diamantes que Nicki Nicole usó en su cumpleaños ¿regalo de Lamine Yamal?

Quién es Martín Migueles, el polémico vecino de Wanda Nara con el que estaría saliendo: “Tiene una puntería para los tipos”

Thiago Medina se sinceró ante las preguntas más íntimas que le hizo Daniela Celis: “No quiero tener más hijos”

Valentino Rossi, de soñar frente a un espejo a La Voz Argentina: “Desde sexto grado supe que quería vivir de la música”