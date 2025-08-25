Deportes

Francisco Comesaña consiguió un triunfazo ante Alex Michelsen en el US Open: cómo le fue al resto de los argentinos

El Tiburón revirtió un marcador adverso y se impuso 1-6, 6-3, 6-4 y 6-4 ante una de las promesas del tenis estadounidense. Sebastián Báez y Federico Gómez cayeron en el debut

Guardar
Francisco Comesaña metió un triunfazo
Francisco Comesaña metió un triunfazo ante Michelsen en su debut en el US Open (Foto: Amber Searls-Imagn Images)

Luego de una jornada de apertura que dejó la victoria de Tomás Etcheverry y las caídas de Mariano Navone y Camilo Ugo Carabelli -justamente ante el platense-, la armada albiceleste volvió a la pista para el segundo día de actividad en el US Open, nuevamente, un saldo dispar. Francisco Comesaña fue el único representante nacional que, este lunes, se instaló en la segunda ronda del cuarto -y último- Grand Slam de la temporada. Por su parte, Sebastián Báez y Federico Gómez, quien accedió al cuadro principal mediante la clasificación, no consiguieron atravesar el estreno en suelo neoyorquino.

Pasado el mediodía en Argentina, Sebastián Báez (39) se encargó de abrir el telón en el Court 7 del USTA Billie Jean King National Tennis Center. El oriundo de San Martín cayó ante Lloyd Harris con parciales de 3-6, 5-7 y 4-6 en poco más de dos horas de juego. El sudafricano, quien actualmente ocupa la lejana posición #353 del escalafón mundial, supo posicionarse dentro de los 40 mejores del mundo en 2021, año en el que alcanzó los cuartos de final del Major norteamericano.

Si bien Harris venía de superar la qualy de Roland Garros y hasta de triunfar en el main draw de Wimbledon, debió utilizar el ranking protegido que obtuvo mediante una lesión que lo marginó de las canchas por más de seis meses. Luego de tres éxitos consecutivos, el nacido en Ciudad del Cabo volvió a ingresar a otro cuadro principal en la categoría y en la próxima instancia se medirá ante Taylor Fritz, finalista de la última edición.

Báez, por su parte, cerró una temporada con una alarmante marca a nivel Grand Slam: no logró ningún triunfo. “A nivel tenístico me siento muy bien, más allá de que acompañen o no los resultados. El tenis es así: se gana o se pierde. No hay empate. Cae de un lado o del otro. Últimamente no viene cayendo de mí lado, pero se revierte obviamente con trabajo. Es algo que no puedo manejar”, explicó el nacido en el partido bonaerense de San Martín tras la derrota.

Asimismo, el pupilo de Sebastián Gutiérrez reveló que sufre, desde al año pasado, un dolor en el pie y que en los próximos días regresará al país para recuperarse de cara a la gira por Asia. “Fueron unas condiciones en las que yo no estaba al 100% físicamente. No me dio tiempo para recuperarlo de la mejor manera. Seguimos sin encontrarle la vuelta”, concluyó.

Federico Gómez, en tanto, vivió una de las jornadas más significativas de su carrera. El actual 203º del ranking ATP, que a principios de año sorprendió al mundo del deporte con un desgarrador posteo en sus redes sociales, en el que, entre otras cosas, contó que tuvo pensamientos suicidas, enfrentó al número cinco del escalafón mundial, Jack Draper, en el mítico Arthur Ashe.

El oriundo de Merlo, de extenso paso por el tenis universitario de los Estados Unidos, se apropió del show y estuvo a la altura en el segundo main draw de Grand Slam de su carrera. Luego de tres horas de juego, el británico, uno de los favoritos del cuadro, se impuso por un apretado 6-4, 7-5, 6-7(7) y 6-2.

La segunda alegría del tenis argentino en Flushing Meadows llegó de manos de Francisco Comesaña. En el Court 7, el marplatense eliminó a una de las promesas locales: venció a Alex Michelsen, actual #32 del mundo, con parciales de 1-6, 6-3, 6-4 y 6-4 para instalarse, por segunda temporada consecutiva, en la segunda ronda del US Open. El Tiburón, quien alcanzó la instancia de 32 jugadores en 2024, seguirá su camino en la ciudad que nunca duerme ante el británico Cameron Norrie, con el objetivo de saldar los puntos obtenidos en la edición pasada y continuar el subidón en el ranking.

Este miércoles, debutarán dos de los argentinos que más expectativas generan en la superficie: Francisco Cerúndolo, el compatriota mejor ubicado en el escalafón, y Solana Sierra, quien llegó a la definición de dicho certamen a nivel Junior y a los octavos de final de Wimbledon semanas atrás.

Temas Relacionados

Tenis ArgentinoFrancisco ComesañaUS OpenAlex MichelsenGrand Slamdeportes-argentina

Últimas Noticias

Conmoción en Europa por la desaparición de un nadador en plena competencia: “Entró al mar, pero nunca salió”

Nikolai Svechnikov, de 30 años, comenzó este domingo la 37ª Carrera Intercontinental de Natación del Bósforo, pero nunca emergió

Conmoción en Europa por la

La polémica bandera que desató un escándalo en la Premier League y provocó una investigación

Los hinchas del Crystal Palace desplegaron una pancarta contra el dueño del Nottingham Forest. La historia detrás del conflicto

La polémica bandera que desató

Ancelotti no citó a Neymar a la selección de Brasil y abrió el debate: “Si quiere explicaciones, tiene mi número”

El DT dejó afuera al delantero y a Rodrygo para la próxima doble fecha de la clasificación para el Mundial 2026. Las razones

Ancelotti no citó a Neymar

Con el impulso del triunfo ante los All Blacks, Los Pumas preparan una gira maratónica por Australia, Sudáfrica e Inglaterra

El seleccionado argentino de rugby ya se enfoca en los partidos clave en Oceanía, África y Europa, en el marco del Rugby Championship

Con el impulso del triunfo

La explosión de Rodrygo al ser reemplazado por Xabi Alonso en el Real Madrid: la revelación de la lectura de labios

El brasileño completó 63 minutos en el triunfo 3-0 ante el Real Oviedo y evidenció su malestar cuando fue sustituido

La explosión de Rodrygo al
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cómo varía el impacto de

Cómo varía el impacto de la diabetes en mujeres y hombres, según científicos

Coimas en discapacidad: se presentó en la Justicia Jonathan Kovalivker, directivo de la droguería Suizo Argentina

Récord de alcoholemia en Misiones: tuvo un accidente, llegaron para asistirlo y dio 4,26 gramos de alcohol en sangre

La declaración completa de García Furfaro: una teoría conspirativa y acusaciones a un ex empleado

Chile suspendió la importación de pollos desde la Argentina por la detección de un caso de gripe aviar

INFOBAE AMÉRICA
Persecución en Nicaragua: murió un

Persecución en Nicaragua: murió un opositor a la dictadura de Daniel Ortega que estaba desaparecido hace más de un mes

Woody Allen genera polémica: se ofrece a filmar en Rusia y Ucrania lo considera un “insulto”

Vandalizaron por cuarta vez la sinagoga más antigua de Santiago durante el Shabat

Un hallazgo científico conecta el arte de Van Gogh con fenómenos cuánticos

Trump confirmó que Estados Unidos respaldará la seguridad de Ucrania, aunque los detalles aún se negocian

TELESHOW
L-Gante habló del incendio en

L-Gante habló del incendio en su casa: “Encontramos todo negro”

Griselda Siciliani y Luciano Castro le respondieron a Flor Vigna

Andrés Gil habló por primera vez tras los rumores de romance con Gimena Accardi: “Respeten su intimidad”

El cruce público de Alex y Charlotte Caniggia: “No le voy a mostrar a mi hija”

El inesperado gesto de Pampita con sus fanáticos en la vía pública: “No se le caen los anillos”