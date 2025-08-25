Deportes

Ousmane Dembelé reveló el consejo de Messi que marcó su carrera: “Después de eso, empecé a observar y aprender”

El delantero del PSG, gran candidato a ganar el Balón de Oro, habló sobre su vínculo con el argentino, con quien coincidió en el Barcelona

Messi consuela a Dembelé en
Messi consuela a Dembelé en el Barcelona (REUTERS/Albert Gea)

Ousmane Dembélé vive uno de los momentos más destacados de su carrera tras consolidarse como pieza clave en el París Saint-Germain durante la temporada 2024-25. Bajo la dirección de Luis Enrique, el extremo francés resultó fundamental en la conquista de la Ligue 1, la Copa de Francia, la UEFA Champions League y la Supercopa de la UEFA, logros que lo posicionan como uno de los principales candidatos al Balón de Oro. En este contexto de éxito, el delantero, de 28 años, ha reconocido la influencia determinante de Lionel Messi en su desarrollo profesional, atribuyendo parte de su madurez y rendimiento actual a los consejos y la inspiración recibidos del astro argentino cuando compartieron elenco en el Barcelona.

El futbolista francés ha compartido en una entrevista con la revista Four Four Two que el ídolo argentino fue un referente tanto dentro como fuera del campo. “Messi me dijo que fuera serio si quería alcanzar mis sueños. Después de eso, empecé a observar y aprender de lo que hacía en el campo”, relató el atacante galo, que considera al hoy capitán del Inter Miami su jugador favorito y la razón por la que se enamoró del FC Barcelona. Estas declaraciones reflejan la admiración y el respeto que el delantero siente por quien fuera su compañero entre 2017 y 2021 en el club catalán.

La relación entre ambos se forjó desde el primer día de Dembélé en Barcelona, tras su llegada procedente de Alemania. El francés recordó cómo su casillero en el vestuario se encontraba junto al de Messi, lo que facilitó una cercanía especial, más allá de la función que ya asumía el fantasista como referente y guía de los recién llegados.

“Tuve una muy buena relación con Messi desde el primer día. Mi casillero estaba justo al lado de la suya, y me dio muchos consejos. Era alguien que sabía instintivamente lo que necesitabas”, explicó Dembélé, subrayando la capacidad del argentino para detectar y ofrecer apoyo a sus compañeros.

La carrera del francés ha estado marcada por altibajos. Tras su paso por el Borussia Dortmund alemán, llegó al FC Barcelona con grandes expectativas, dado que el blaugrana pagó 135 millones de euros por su ficha. Sin embargo, las lesiones y algunas polémicas limitaron su rendimiento durante varias temporadas. También su estilo de vida, con poco apego a la disciplina, lo que se tradujo en críticas. Su resurgimiento bajo la tutela de Luis Enrique en el PSG ha sido notorio, consolidándose como una de las figuras más influyentes del equipo y del fútbol europeo en la actualidad.

Para Dembélé, Messi representa mucho más que un excompañero. “Para mí, es el más grande. Es un jugador que me inspira. ¡Es único! Estoy muy feliz y orgulloso de haber jugado con él”, afirmó el ariete.

El orgullo de haber compartido vestuario con Messi es tal que Dembélé ya transmite esa vivencia a su hija, dejando patente la huella imborrable que el astro argentino ha dejado en su vida y en su carrera.

OTRAS DEFINICIONES DE DEMBELÉ

“Antes de la final de la Champions, la gente me gritaba ‘¡Balón de Oro!’. Es el Santo Grial del fútbol. Para un trofeo individual, no hay nada mejor para un futbolista".

“En el París, tengo mucha confianza en el entrenador, Luis Enrique. Me dio total libertad en el campo. ¿La imagen de cómo ejercía la presión en la final de la Champions y mi mirada? No es concentración. Es solo que estoy cansado. Después de tres, cuatro o cinco sprints, cuando me coloco en esa posición, es para recuperarme. Son carreras cortas. Prefiero correr hacia el portero diez o 15 metros que 50 metros hacia mi portería. Eso es peor".

