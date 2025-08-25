Es fanático de Michael Schumacher y filma una película inspirada en su debut en la Fórmula 1: “Cómo se convirtió en leyenda”

Trailer del film inspirado en el debut de Michael Schumacher en la F1 (Schumacher.film)

Bertrand Gatchot nunca olvidará ese altercado con un taxista londinense que le costó dos meses de arresto. El ex piloto belga perdió la gran chance de su campaña en la Fórmula 1 en el sorprendente equipo Jordan que en su temporada debut, en 1991, terminó quinto en el Campeonato Mundial de Constructores. El dueño y fundador del equipo, Eddie Jordan, debió buscar un reemplazo y apareció un joven alemán de 22 años llamado Michael Schumacher.

El estreno del Kaiser en la Máxima, el 25 de agosto de aquel año en el Autódromo de Spa-Francorchamps, en Bélgica, fue un impacto: tras sorprender al clasificar séptimo, ya en carrera en la primera curva ganó dos lugares, pero a los pocos metros abandonó por una falla en el embrague. Esa presentación en sociedad de Schumi será reproducido en una película búlgara que un grupo de entusiastas está produciendo a todo pulmón, pero con una gran calidad según las imágenes previas.

“Crecí viendo a Michael Schumacher y, como muchos, admiraba su enfoque, su disciplina y la forma en que transformó el automovilismo”, le cuenta el director del Schumacher Film, Lubo Marinov, a Infobae. “Pero siempre sentí que los primeros años de su historia -antes de Ferrari, antes de los títulos- estaban muy poco explorados. Quería capturar ese punto de inflexión en el que un joven piloto se convierte en leyenda, y hacerlo a través de una perspectiva profundamente cinematográfica y centrada en los personajes”, explica el joven de 28 años.

Marinov afirma que “le gusta el automovilismo, pero aún más me atraen las historias humanas detrás de la grandeza”. Destaca el meteórico ascenso del alemán, que tras esa competencia en Bélgica fue contratado por Flavio Briatore que se lo llevó a Benetton, la misma estructura de Enstone donde hoy se ubica Alpine, la escudería del argentino Franco Colapinto. “El debut de Schumacher en 1991, el fichaje de Jordan, la repentina aparición en Spa y su temprana rivalidad con Ayrton Senna: es una combinación perfecta de ambición, incertidumbre y talento innato. Lo vi como una historia de origen dramática, no solo como un momento culminante de las carreras”, subraya.

Zhivko Sirakov interpreta a Michael Schumacher y tiene un gran parecido al alemán (Schumacher.film)

Sobre cómo empezó el proyecto, responde que “comenzó como un sueño personal. Mi padre, un maestro artesano, junto con un grupo de hábiles constructores, construyeron una réplica a tamaño real del Jordan 191 de 1991 desde cero. Lo terminó en 6 meses. Los neumáticos son auténticos de Fórmula 3 modernos, repintados con la inscripción Goodyear (los que usaba Jordan en ese momento). Todo el coche está ploteado, no pintado. Está construido a partir de un chasis metálico. La carrocería está hecha de fibra de carbono. Las dimensiones del coche son de 4,40 metros x 2,10 metros x 1 metro de alto”.

El compromiso de su padre lo terminó de impulsar para poder encarar la producción. “Ese esfuerzo se convirtió en la base de toda la película. A partir de ahí, comenzamos a recrear el mundo visual de la Fórmula 1 de principios de los ‘90, desde cascos y trajes de gran precisión hasta decorados y fotografías reales. Cada detalle importa en este homenaje a ese momento histórico de las carreras”.

Cuenta que todavía “seguimos en producción. El proceso ha sido increíblemente práctico e independiente, por lo que ha llevado tiempo. Actualmente estamos reuniendo fondos para completar las fases finales y esperamos terminar la película para finales de este año. Una vez terminada, empezaremos a hablar sobre estrenos en festivales y oportunidades de streaming. Hasta entonces, pueden seguir el proceso y ver contenido en nuestras redes sociales”.

Algo que llamó la atención es su duración: “El montaje final de la película no durará más de 25 minutos”. Se trata de un modelo especial para poder captar más la atención del público según se describe en el sitio del film.

Lubo Marinov cuenta los detalles de la réplica del Jordan 191 de Michael Schumacher

Una vez terminado el film plantean estrenarlo en la tierra de Schumacher: “Nuestro objetivo es estrenarlo en la Festival Internacional de Cine de Berlín del año próximo y luego realizar un lanzamiento público a finales del verano de 2026″.

El actor que interpreta a Schumacher, Zhivko Sirakov, tiene un gran parecido al alemán. Lo propio, Raymond Steers, quien encarna al mánager del piloto, Willi Weber. Mientras que Dimitar Marinov protagoniza a Eddie Jordan.

Aquel debut de Schumacher fue una carta de presentación que sorprendió al gran circo y al mundo. Ese día el teutón compartió la grilla con estas bestias: Ayrton Senna (McLaren), Alain Prost (Ferrari), Nigel Mansell (Williams), Gerhard Berger (McLaren), Jean Alesi (Ferrari) y Nelson Piquet (Benetton), por orden de largada.

Los búlgaros reprodujeron el ambiente del box de Jordan en 1991. Fue hecho todo a pulmón, con poco presupuesto, pero mucha pasión (Schumacher.film)

Lejos de verse intimidado, el alemán hizo una notable largada donde antes de llegar a la primera curva superó a Piquet y Alesi. Quedó quinto, pero a los 500 metros sufrió fallas en el embrague y tuvo que abandonar antes de cruzar por la mítica curva Eau Rouge. Su auto quedó a un costado, pero recibió el aplauso del público.

En 2011, Schumi reveló qué pasó con ese elemento y culpó a Jordan. “La historia es que tuvimos problemas en el Warm-Up (ensayo libre que se hacía los domingos a la mañana). Yo lo señalé en las reuniones informativas y hablamos acerca de si cambiar o no el embrague, pero Eddie dijo que ‘costaría demasiado dinero’. Entonces se rompió”, aseguró en una columna que él escribió en Auto Motor und Sport.

Ese 25 de agosto de 1991 no fue un día más para la F1 ya que Michael Schumacher comenzó a edificar su campaña con siete títulos (el más laureado junto a Lewis Hamilton), 91 victorias, 155 podios, 68 poles positions y 77 récords de vueltas. El Kaiser, que hoy sigue peleando por su vida, con ese espíritu luchador que lo caracterizó también arriba de un auto de carrera.