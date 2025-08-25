Deportivo Riestra goleó a Sarmiento y sueña con jugar la Sudamericana: el impactante récord que logró Nacho Arce

Por la cantidad de partidos que le dieron continuidad a la sexta fecha del Torneo Clausura, el lunes se disfrazó de domingo. Deportivo Riestra y Sarmiento de Junín abrieron la jornada en el Bajo Flores y el Malevo comenzó su compromiso con la intención de imponer condiciones en el Guillermo Laza.

Su invicto de 23 compromisos en condición de local mantuvo su esencia cuando el conjunto liderado por Gustavo Benítez abrió el marcador a través de la pelota parada. La pegada de Rodrigo Gallo y el recurso aéreo de Pedro Ramírez le dieron la posibilidad a Cristian Paz de celebrar la mínima ventaja cuando el cronómetro de Pablo Echavarría recién superaba el primer cuarto de hora.

El trabajo en la semana continuó con una exposición notable, dado que Jonathan Herrera siguió generando peligro en el área defendida por Lucas Acosta, con movimientos premeditados que descolocaban a la última línea de la visita. Sin embargo, al experimentado delantero le faltaba precisión en el último toque.

Antes del descanso, Deportivo Riestra sufrió la baja por lesión de Gallo, quien debió ser reemplazado por Juan Randazzo; y cuando se reanudó el pleito Jonatan Gómez se puso al Verde al hombro para gestar las ocasiones ofensivas en busca del empate. Así, el ex atacante de Argentinos, Racing y Rosario Central se asoció con Iván Morales y Joaquín Ardaiz para preocupar a Nacho Arce, pero el delantero de Salto no estuvo fino en la definición del final. Por centímetros, los de Facundo Sava no lograron emparejar las acciones.

Ignacio Arce, una de las figuras del Deportivo Riestra, quebró la barrera de los 800 minutos sin recibir goles en su casa

Por lo tanto, en el peor momento del Malevo, el excéntrico arquero que quebró la barrera de los 800 minutos sin recibir goles en su casa apeló a su exquisita pegada para iniciar un contragolpe perfecto. El esfuerzo de Antony Alonso y la resolución de Herrera completaron la conquista del 2 a 0 para empezar a liquidar el pleito.

Para el cierre, una obra individual de Nicolás Benegas transformó la victoria en goleada. A pura gambeta, el Tanque selló el 3 a 0 para el delirio del público presente. Con los tres puntos garantizados, en el Bajo Flores se entusiasman con poner al día sus pasaportes, dado que la Copa Sudamericana de la próxima temporada está cada vez más cerca. En Junín, en cambio, son conscientes de que deben volver a la victoria para continuar con su único objetivo: evitar el descenso.

Nacho Arce, muy concentrado antes del juego de Deportivo Riestra que terminó ganando con contundencia ante Sarmiento de Junín

Formaciones:

Árbitro: Pablo Echavarría.

VAR: Adrián Franklin.

Estadio: Guillermo Laza.

TV: TNT Sports.

