Con el impulso del triunfo ante los All Blacks, Los Pumas preparan una gira maratónica por Australia, Sudáfrica e Inglaterra

El seleccionado argentino de rugby ya se enfoca en los partidos clave en Oceanía, África y Europa, en el marco del Rugby Championship

Por Pablo Deluca

El festejo de Los Pumas
El festejo de Los Pumas luego de la histórica victoria frente a los All Blacks (REUTERS/Pedro Lazaro Fernandez)

En el estadio José Amalfitani de Buenos Aires, Los Pumas se despidieron del público albiceleste tras vencer por 29-20 a los All Blacks por primera vez en la historia como local. El equipo dirigido por Felipe Contepomi obtuvo una victoria histórica frente a Nueva Zelanda, resultado que marcó el cierre de su etapa en suelo argentino antes de afrontar un extenso itinerario internacional.

El triunfo elevó el ánimo del seleccionado argentino, que ya ajusta detalles logísticos y de planificación física para la próxima travesía de cinco semanas por tres continentes. El plantel permanecerá algunos días en la capital argentina para encarar trabajos de recuperación y concentración, luego del esfuerzo exigido en un partido que para muchos representa un hito en la relación reciente entre ambas selecciones.

Santiago Carreras fue una de los figuras del partido

Desde Buenos Aires, la delegación viajará el viernes rumbo a Australia. Los Pumas enfrentarán a los Wallabies el 6 y el 13 de septiembre en las ciudades de Queensland y Sídney, respectivamente. Este tramo inicial, compuesto por dos encuentros en el país oceánico, representa el primer desafío ante la exigencia de distintos husos horarios y la necesidad de mantener la forma física lejos del público argentino.

La gira continuará con una breve estadía de recuperación en el continente antes de cruzar a Sudáfrica, donde se medirán ante los Springboks el 27 de septiembre. Los organizadores han destacado la importancia de gestionar los tiempos de traslado y adaptación, considerando la seguidilla de partidos frente a equipos campeones mundiales en los últimos años.

El cierre de la travesía tendrá como escenario a Europa, donde el plantel viajará a Londres para enfrentar a los campeones del mundo en la última jornada del Rugby Championship. El emblemático estadio de Twickenham será el lugar donde, esta vez en condición de local administrativa, Los Pumas buscarán concluir la gira con una actuación sólida.

Jordie Barrett, de Nueva Zelanda, conduce el balón en un partido del campeonato de rugby ante Argentina, el sábado 16 de agosto de 2025, en Córdoba (AP Foto/Nicolás Aguilera)

Vencer a los All Blacks le da un envión importante al equipo antes de esta experiencia tan exigente. Se prevé que la gira incluya actividades de recuperación y ajustes tácticos en cada escala, debido a la extensión, los cambios de horario y los duros compromisos ante rivales de primer nivel mundial.

La expectativa entre los hinchas permanece elevada, a la espera de uno de los recorridos más desafiantes del ciclo, tanto desde lo físico como por la jerarquía de los adversarios y la magnitud de los compromisos previstos en el calendario internacional.

Lo que resta del Rugby Championship

Tercera fecha:

Australia vs Argentina – 6 de septiembre 1:30

Nueva Zelanda vs Sudáfrica – 6 de septiembre, 4:05

Cuarta fecha:

Australia vs Argentina – 13 de septiembre, 1:00

Nueva Zelanda vs Sudáfrica – 13 de septiembre, 4:05

Quinta fecha:

Nueva Zelanda vs Australia – 27 de septiembre, 2:05 Sudáfrica vs Argentina – 27 de septiembre, 12:10

Sexta fecha: Australia vs Nueva Zelanda – 4 de octubre, 6:45

Argentina vs Sudáfrica – 4 de octubre, 10:00

