La llamativa comparación con Harry Potter de un técnico argentino que hizo furor en las redes: “¿Viste los dementores?"

Luego del trunfo de Juventus de las Piedras contra Montevideo Wanderers, Diego Monarriz sorprendió con una curiosa analogía

La curiosa comparación de Diego Monarriz

La singular analogía del técnico argentino Diego Monarriz con el universo de Harry Potter marcó el ánimo del vestuario de Juventud de Las Piedras tras la reciente victoria ante Wanderers. El entrenador argentino recurrió a la imagen de los dementores (espíritus oscuros) para describir la difícil situación que atraviesa el plantel debido a las lesiones, pero dejó claro que el equipo mantiene la fortaleza y el optimismo.

El País recogió sus declaraciones tras el encuentro, donde el técnico expresó: “Los vamos a limpiar a todos los dementores, estamos más fuerte que nunca”.

El triunfo por 1-0, gracias al gol de Pablo Nongoy, permitió que Juventud de Las Piedras se consolidara en la segunda posición de la Tabla Anual, al menos hasta que Peñarol dispute su partido. Este resultado cobra especial relevancia después de un inicio de campeonato sin victorias en las dos primeras fechas, seguido de dos triunfos consecutivos que revitalizaron al equipo dirigido por el ex mediocampista de San Lorenzo.

La satisfacción del entrenador argentino se hizo evidente al valorar el desempeño de sus jugadores en el Parque Viera. Destacó la dificultad del rival y del escenario, y elogió la actitud de sus dirigidos: “Estoy contentísimo por lo que hicieron los chicos. Era una cancha y un rival dificilísimo y un técnico bicho como todos para plantear el partido”. Además, subrayó el momento histórico que vive el club: “Están haciendo historia estos pibes. ¿51 puntos son? Es una locura. Lo importante es el crecimiento de ellos”. El propio Monarriz fue el artífice del ascenso a Primera División y ahora mantiene al equipo en zona de clasificación a la Copa Libertadores. Hoy el club está octavo en el certamen de élite charrúa, con seis unidades, a cuatro del líder Cerro Largo.

Consultado sobre la situación sanitaria del plantel, el técnico utilizó una metáfora inspirada en la saga de Harry Potter para ilustrar el impacto de las lesiones: “¿Viste los dementores de Harry Potter? Son los que te chupan, bueno nos están chupando 7 u 8 jugadores que los tenemos con lesiones graves. Nos están chupando, pero los dementores no van a poder porque tiramos la de Harry Potter y los limpiamos a todos. Estamos más fuertes que nunca”.

En el universo creado por J.K. Rowling, los dementores son criaturas que absorben la felicidad y generan desesperanza, una imagen que Monarriz trasladó al contexto futbolístico para describir la adversidad que enfrenta el equipo.

El entrenador también valoró la rápida integración de los nuevos refuerzos: “Feliz porque se acoplaron muy rápido. Trajimos dos gurises, vino Seba (Guerrero), más los que estaban acoplados que es lo importante de querer ganar”. Esta cohesión ha sido clave para mantener la competitividad del plantel pese a las bajas por lesión.

Finalmente, Monarriz hizo hincapié en la importancia de la identidad y el esfuerzo colectivo: “Hay que saber dónde estamos, de dónde venimos y quiénes somos, lo más importante es eso. Competir con los rivales que tenemos, hay que ganar y hay que ir por todo, pero siempre sabiendo que dieron todo. Ahora se viene Bella Vista, por Copa AUF, dificilísimo, después Cerro, después Defensor y todos son difíciles”.

