El insólito blooper de una cronista de TV con un jugador tras la derrota de su equipo que recorre el mundo: “Es ridículo”

El error de la cronista de Sky, que confundió a Marco Friedl con Michael Zetterer

El intercambio de camisetas entre futbolistas suele ser un gesto de deportividad, pero en esta ocasión, la elección de Marco Friedl de vestir la camiseta de su ex compañero Michael Zetterer tras el partido entre el Eintracht Frankfurt y el Werder Bremen desencadenó un momento de confusión en la transmisión en vivo luego del encuentro por la primera fecha de la Bundesliga.

La cronista Katharina Kleinfeldt de la cadena Sky confundió al capitán del Bremen con un jugador del conjunto local, lo que llevó a una pregunta fuera de lugar sobre una victoria que nunca existió. Este episodio, que se produjo tras la derrota por 4-1 del Bremen, dejó a los protagonistas visiblemente incómodos y generó repercusiones inmediatas en la cobertura mediática.

La escena se desarrolló al término del encuentro, cuando Friedl se presentó ante las cámaras tras haber perdido con la camiseta de Zetterer, quien recientemente había pasado del Werder Bremen al Eintracht Frankfurt. La intención de Friedl era evitar aparecer con el torso desnudo, pero este detalle fue el detonante de la confusión para la mujer con el micrófono.

Kleinfeldt, encargada de la entrevista al finalizar el encuentro de la Bundesliga en el campo de campo, inició la conversación con una afirmación errónea: “Queremos hablar un poco del Eintracht, claro. Centrémonos primero en el partido. Hoy ganaros 4-1, ¿es la victoria inicial que esperaban?”. La reacción de Friedl fue inmediata y cortante: “Soy jugador del Werder Bremen…”. El desconcierto se apoderó de la reportera, quien, al percatarse de su error, se disculpó de manera reiterada. “Disculpe”, expresó la cronista mientras tomaba el hombro de Friedl, para luego añadir: “En realidad... Marco, lo siento”.

El futbolista, por su parte, aún afectado por la situación, manifestó después del incidente que se transformó en viral en las redes sociales: “Nunca me había pasado algo así”. Recordó que había conversado con la periodista apenas 90 minutos antes del inicio del partido, lo que acentuó la extrañeza del equívoco. “Es extraño y también un poco ridículo”, añadió el defensor del Bremen sobre lo ocurrido tras la goleada en contra que sufrió su equipo.

Después del blopper que protagonizó, Kleinfeldt no tardó en reconocer públicamente su error. “La situación es muy desagradable y molesta”, admitió tras la transmisión. Explicó que la camiseta del Eintracht que vestía Friedl la confundió justo después del pitido final, lo que la llevó a cometer el desliz. La reportera expresó su deseo de que el jugador pueda tomarlo con humor en el futuro: “Espero que Marco pueda sonreír después de unos días”.

El episodio no pasó desapercibido en la programación deportiva alemana. La cronista continuó su labor periodística y participó al día siguiente en el programa “Doppelpass” de Sport1, donde compartió la conducción junto a Florian König.

El encuentro que terminó con la goleada a favor del Eintracht Frankfurt tuvo tantos de Can Uzun, Jean Mateo (doblete) y Ansgar Knauff. Para el Werder Bremen convirtió Justin Njinmah. En la próxima fecha, el Eintracht Frankfurt visitará al Hoffenheim el sábado a partir de las 10.30. Al unísono, el Werder Bremen recibirá al Bayern Leverkusen. Luego de la primera jornada de la temporada 2025/2026, el Eintracht Frankfurt es uno de los siete líderes.