Asistencia de lujo y golazo de tiro libre: las joyas de Nico Paz en la victoria del Como ante la Lazio

El Como venció a la Lazio por 2 a 0, en un encuentro correspondiente a la primera fecha de la Serie A. Y el aporte argentino resultó trascendente: Nico Paz brilló con una asistencia genial y un golazo de tiro libre.

Tras un primer tiempo sin goles y con escasas ocasiones claras, Tasos Douvikas abrió el marcador en el minuto 56 con un remate certero desde el centro del área. Sin embargo, los focos se quedaron con Paz, que se despachó con un pase gol entre líneas luego de sacarse a un hombre de encima con un giro sobre la mitad de la cancha.

La reacción de Lazio no se hizo esperar. El conjunto dirigido por Maurizio Sarri buscó el empate y llegó a celebrarlo momentáneamente cuando Valentín Castellanos envió el balón a la red. Sin embargo, la revisión del VAR determinó fuera de juego en la jugada previa, por lo que el gol fue anulado y el marcador permaneció inalterado.

En los minutos finales, Nico Paz sentenció el partido con un gol de tiro libre fantástico. Con un zurdazo impecable, el juvenil de 20 años colocó la pelota en el ángulo superior derecho que vigilaba el arquero Ivan Provedel y puso el 2 a 0 en el estadio Giuseppe Sinigaglia, de Lombardía.

El rendimiento de Nico Paz en el conjunto italiano ha sido destacado. Incorporado la temporada pasada desde el Real Madrid a cambio de 6 millones de euros, el mediocampista disputó 35 partidos, marcó 6 goles y entregó 9 asistencias. Estos números le valieron el reconocimiento como mejor jugador Sub-23 de la Serie A en la temporada 2024/25.

La confianza depositada por Cesc Fàbregas ha sido determinante para que el argentino se consolide como un organizador de juego, condición que resulta clave para su proyección profesional.

El acuerdo entre el Merengue y el elenco de Lombardía contempla dos cláusulas de recompra, lo que mantiene abiertas las puertas para un eventual regreso de Nico Paz al club blanco. Estas opciones podrán ejecutarse en los mercados de verano europeo de 2026 y 2027, con valores fijados en 9 millones de euros y 10 millones de euros, respectivamente. De este modo, la entidad madrileña se reserva la posibilidad de reincorporar al jugador si su evolución continúa siendo satisfactoria. En el medio, surgió el interés del Tottenham, donde es capitán el Cuti Romero.

Sus buenos rendimientos le continúan abriendo las puertas de la selección argentina al hijo de Pablo Paz, quien supo ser mundialista con la Albiceleste en Francia 1998.

De hecho, Lionel Scaloni lo incluyó en la prelista de 31 jugadores para afrontar la próxima doble fecha FIFA del mes de septiembre, en la que el elenco nacional chocará ante Venezuela y Ecuador para cerrar su participación en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Incluso, en una entrevista reciente, Scaloni valoró el potencial de Nico Paz: “Yo no soy nadie, pero si el Real Madrid tiene opción de recompra por Nico Paz yo no lo dudaría. Lo conozco y tiene el nivel, no sólo para jugar en el Real Madrid sino para seguir creciendo. Es un jugador que le va a servir a cualquier entrenador”.

Por lo pronto, el siguiente compromiso para el volante argentino, que nació en Tenerife, España, será el sábado 30 de agosto cuando el Como reciba al Bologna por la segunda fecha del certamen italiano.