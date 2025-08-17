“Día top”: el video de Franco Colapinto en una moto acuática durante sus vacaciones antes de volver a la F1

Las mini vacaciones de Franco Colapinto antes de regresar a la Fórmula 1

Franco Colapinto aprovecha los últimos días de descanso antes de meterse de lleno en la preparación del Gran Premio de Países Bajos. La Fórmula 1 atraviesa un receso desde el 3 de agosto que se prolongará hasta el viernes 29, el único de esa extensión en el actual calendario, y el hombre de Alpine busca relajarse antes de encarar la última parte de la temporada.

El piloto bonaerense publicó una historia en su cuenta oficial de Instagram, seguida por casi cinco millones de usuarios, en la que se lo observa a bordo de una moto acuática en la región de Formentera, ubicada en el archipiélago español de las Islas Baleares.

Colapinto surfeó las olas del mar Mediterráneo en un ambiente muy descontracturado, que incluyó un encuentro con el productor musical Bizarrap, una persona muy importante en su escalada hasta la F1. De hecho, él también subió algunas imágenes para mostrar la habilidad de Franco en el jet ski llevando a cabo múltiples giros abruptos en el transcurso de la breve filmación. El conductor reposteó esa grabación en sus redes y, a pura risa, comentó: “Jajaja, día top”. Rápidamente, esos videos se viralizaron en redes sociales.

La respuesta de Colapinto a Bizarrap

De esta manera, Franco Colapinto disfruta de sus vacaciones posteriores a los primeros ocho Grandes Premios con la escudería francesa, en los que debió lidiar con un monoplaza A525 difícil de maniobrar. A pesar de esta situación, el final del año tiene un punto a favor, ya que después de Países Bajos volverá a pistas en las que ya corrió en la Máxima: competirá en los mismos nueve GPs en los que participó con Williams en 2024.

A la espera de su retorno, Franco viajó días atrás a Barcelona para encontrarse con su amigo, Fernando Belasteguín, leyenda del pádel. Ambos jugaron un partido con Bizarrap y el propio Belasteguín publicó un video en dicha red social sobre el duelo. El posteo lo acompañó con una chicana: “Divertido encuentro donde disfrutamos jugando al pádel, los 3 invitados tienen bastante margen de mejora (Juan el mejor de los 3), Franco podrías hacerles de Profe. Álvaro (otra persona que jugó el partido), mejor no decimos resultado, pero esperamos que digan donde nos invitan a cenar. Diversión en el pádel, y entrenamiento después para un lindo agosto!”.

Franco Colapinto y Bizarrap jugando al pádel con Fernando Belasteguín

Colapinto y el DJ salieron al cruce rápidamente de estos dichos. “Te cagamos a pelotazos con Bizarrap, gato“, bromeó Franco, y Biza añadió: ”La dupla COL - BIZ se viene fuerte. Dame dos clases más y salgo arando“.

Otro de los deportes practicados en este periodo fue el ciclismo. Luego de participar en las pruebas de neumáticos desarrolladas en el circuito Hungaroring, en el que protagonizó un accidente, el pilarense despuntó su fanatismo por la disciplina que lo mantiene en forma y le brinda la posibilidad de relajarse. En ese contexto, recorrió en bicicleta una ruta ubicada en una montaña, en la cual había un camino sinuoso y acompañó el recorte con varios emoticones, entre los que se destacaban una cara feliz junto al sol.

El paseo de Colapinto en bicicleta

Esta no es la primera vez que el argentino se muestra andando en bicicleta. En noviembre pasado, cuando todavía estaba al mando del Williams FW46, subió una serie de videos mientras realizaba la actividad. En esta, además de que subió unas fotos con el “GOAT”, también recibió el comentario de un histórico ciclista argentino: Juan Curuchet, ganador de la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. En otra oportunidad se lo vio rodando junto con el reconocido piloto José María Pechito López y Martín Freytes, jugador argentino de rugby.

Cabe destacar que Franco Colapinto no tenía planificado este tiempo de relajación, según lo dijo él mismo en una entrevista con ESPN semanas atrás: “Hay dos carreras más (Bélgica y Hungría) y un receso para seguir trabajando. En mi caso vacaciones no hay, así que a seguir empujando y buscando más performance que es lo que quiero”. Sin embargo, tomó la decisión de bajar las revoluciones en un curso agitado, que lo tuvo llegando a un equipo nuevo y asumiendo las riendas de un monoplaza con muchos problemas en reemplazo de Jack Doohan.

La Fórmula 1 volverá al ruedo el viernes 29 de agosto con la Práctica 1 del Gran Premio de Países Bajos desde las 7:30 (hora argentina), a las 11 se llevará a cabo el segundo entrenamiento. La actividad del sábado comenzará a las 6:30 con el tercer ensayo, la clasificación será a las 10 y el domingo a la misma hora tendrá lugar la carrera.

Una imagen de las vacaciones de Franco Colapinto