Marcelo Moretti habló por primera vez y aseguró que durante su licencia siguió gestionando el fútbol profesional de San Lorenzo

Marcelo Moretti busca reasumir su cargo en San Lorenzo

Marcelo Moretti, presidente de San Lorenzo de Almagro en uso de licencia, decidió romper el silencio después de varios meses y brindó una entrevista a Infobae para referirse a la crisis económica e institucional que atraviesa el Ciclón, dar su versión sobre el escándalo por la difusión de la cámara oculta en la que se lo ve recibir 25.000 dólares de la madre de un jugador de Inferiores y dar cuenta de su decisión de regresar pese a la oposición de varios sectores. Durante el mano a mano aseguró que continuó gestionando el fútbol profesional del Ciclón.

Al respecto, sostuvo: “Si bien no estaba presencialmente en el club, tenía ciertas injerencias y gestionaba desde mi casa. Tal vez, no tanto en las cuestiones administrativas o económicas de otra índole, pero sí en el fútbol profesional”. Moretti dijo que participó de la decisión de confirmar a Damián Ayude como entrenador tras la salida de Miguel Ángel Russo y en la venta de Malcom Braida a Boca.

Dos días atrás, Moretti envió un correo electrónico al club oficializando la finalización de la licencia que había pedido en abril. En el mismo correo electrónico, el dirigente convocó a una reunión de Comisión Directiva para el próximo lunes, buscando formalizar su regreso al rol para el que fue elegido en las elecciones de diciembre de 2023. Este jueves, el dirigente decidió tomar contacto con el plantel y con algunos empleados.

- ¿Tomó contacto con el técnico y los futbolistas?

- Sí. Estuve hablando con Damián Ayude (entrenador de la Primera), con La Roca Sánchez (manager) y con algunos jugadores. También, con los empleados del club, con los periodistas del club, los internos, los empleados de seguridad, con todos, inclusive con el Team Manager, con todos los que conviví un año y medio, y que hace un par de meses no lo veía.

- ¿Cómo fue ese reencuentro con los empleados del club?

- Muy bien. A Damián lo puse yo el año pasado, le hice el contrato de Reserva, y este año cuando había que renovarle, tenía ofertas de Nueva Chicago y de Temperley. Entonces, le pedí que no se vaya, porque estaba Miguel (Russo) y le dije que en el caso de que Miguel un día decida irse, iba a tener su chance. Así que bueno, se lo cumplí.

- ¿Estando en licencia siguió tomando decisiones en San Lorenzo?

- Sí, participé en la venta de Braida, la salida de Miguel, la venta de Irala también. Estuve en plena conversación con Lopardo y con Leandro Goroyeski (tesorero). Si bien no estaba presencialmente en el club, tenía ciertas injerencias y gestionaba desde mi casa. Tal vez, no tanto en las cuestiones administrativas o económicas de otra índole, pero sí en el fútbol profesional.

- ¿Cuándo volvió a San Lorenzo fue recibido por al algún dirigente de la comisión actual?

- No. Generalmente es un lugar al que no van los dirigentes del fútbol, solo los jugadores y más que nada los empleados. Algunos muchachos que estaban ahí me decían que se notaba mi ausencia en el club, porque yo soy un presidente que está muy atrás del plantel, todo el tiempo pendiente del plantel. De hecho, en los 16 meses que fui presidente, no falté a un solo partido, ni a un amistoso. Así que ahora hace 12 partidos que no voy al estadio, ni estuve en el día a día durante estos cuatro meses. Pero bueno, voy a empezar ahora a tener la misma continuidad que tenía cuando estaba en funciones.

- Hubo un partido que fue al Nuevo Gasómetro con custodia, contra Platense. ¿Estuvo ahí en el playón y luego intentó entrar al palco oficial?

- Sí, entré al palco oficial, contra Platense.

- ¿Entró al palco o los dirigentes actuales le dijeron “ándate de acá que nos matan a todos” y se retiró?

- Sí, entré, saludé a todos, estuve con La Roca Sánchez y con el resto. Después, por una cuestión de que había un clima muy complicado por la gente, mucho nerviosismo y mucha tensión, entendimos que lo mejor era que me vaya. Pero estuve 20 minutos. Había estado viendo el partido en el palco, después fui abajo y me fui. Por suerte, no pasó nada, todo bien. Y me fui por mis propios medios.

Moretti asegura que siguió gestionando el fútbol profesional de San Lorenzo durante su licencia

- El miércoles pasado envió un email para levantar su licencia. ¿Por qué tomó esa decisión?

- La decisión la tomé cuando se traba la competencia en lo judicial y obviamente porque no estoy procesado. Entonces, empecé a pensar en mi vuelta, obviamente. San Lorenzo tiene un presidente elegido democráticamente por los socios, ganamos las elecciones el 17 de diciembre del 2023 de manera abultada, legítima. Entonces, entendí que pasaron 120 días que no estoy procesado, le hice la consulta a la AFA, me dijo que no había ningún impedimento administrativo ni jurídico para no estar en funciones. Así que decidí mandar la carta de documento y mandar el mail, las dos cosas.

- ¿O sea que tomó la decisión de mandar el mail luego de que el Tribunal de Ética de la AFA te haya dado su apoyo para levantar la licencia?

- Sí. Primero porque no estoy procesado y eso es importante porque se trabó la competencia. Esto va a tardar. La parte legal va a tardar varios largos meses. Igualmente, con la declaración del otro día de este chico Alejandro Rojas, que ahora salió hablar mediante un video y cuando nos enteramos de que declaró eso, lo vamos a llamar para que vaya ante el Fiscal a declarar. Obviamente, ya todas las partes del hecho dijeron lo mismo, que el dinero fue entregado a título personal, que no tiene nada que ver San Lorenzo con esto. Fue una donación personal a nombre mío. Así que bueno, ya no hay pruebas ni siquiera para algún tipo de tipificación penal.

- ¿El video no es una prueba?

- Así que bueno, como no estoy procesado, no hay pruebas. La AFA me dijo que no hay ningún impedimento ni administrativo ni jurídico para no volver a mis funciones. Tomé la decisión de mandar el mail y mandar cada documento.

- En cuanto a los 25.000 dólares que se lo acusa de recibir por parte de una madre para fichar a su hijo en las divisiones inferiores, ¿por qué no está asentado ese dinero como dijo en la primera nota, en su momento?

- Mirá, yo en el club el año pasado puse 180.000 dólares en préstamos, en mutuos, son préstamos de dinero. 180.000 dólares en cuatro mutuos distintos. Apenas asumí a San Lorenzo, el mismo día, el 17 de diciembre, tuve que ir a mi casa a buscar plata para depositar en el banco para que no quede libre Rafa Pérez. O sea, eso estaba directamente destruido. A los jugadores les debían cuatro meses de sueldo, el aguinaldo, los premios y las primas. Estaban todos en consideración de quedar en libertad de acción y con el paso de su poder. Pero lo primero que hice ese día, me acuerdo, fui a mi casa corriendo, no tenía firma en el banco y deposité en la cuenta de Rafa Pérez el dinero, mi dinero, para que no quede libre. Entonces, hice aportes que fueron 180.000 dólares en blanco, en mutuos.

- ¿Eso está comprobado?

- Eso está aprobado por la Comisión Fiscalizadora. Está aprobado por la oposición de la Comisión Fiscalizadora. Y tiene su correspondiente trazabilidad, que fue imputado cada pago. O sea que yo el dinero del club lo puse en forma registrada, que fueron 180.000 dólares el año pasado. Esos 25.000 dólares famosos del video, te repito, como dijo María Scottini (la mujer que le entregó el dinero), como dijo Edgardo Lemos (esposo de Scottini) y como este chico (Alejandro Rojas) lo dijo públicamente, pero no lo dijo en la Fiscalía, me imagino yo que no lo habrá llamado todavía, si no me hubiese dicho mi abogado. El dinero fue entregado como una donación a título personal.

El video del escándalo

- ¿Esa plata entró a las arcas de San Lorenzo?

- Era una donación de campaña que Edgardo Lemos había comprometido a darme, y no me dio en su momento. Pero más allá de eso, yo puse plata en el club y la sigo poniendo. Hay una realidad, cuando uno va a comprar un jugador, cuando uno tiene que hacer un gasto, o sea, eso es que un club es deficitario, pierde estos meses que son menos que el año pasado. El año pasado llegaba a perder casi 800.000 dólares por mes por el déficit estructural, no porque lo hicimos nosotros, sino que lo heredamos de gestiones anteriores. El club tiene un montón de disciplinas, obviamente gastos, muchísimos empleados, 626 empleados. Hubo aumentos de UTEDIC, de casi 130% en un año. Este año logramos bajar muchísimo el déficit con la baja del presupuesto mensual de fútbol, pero bueno, tiene un déficit donde si hay que comprar un jugador o hay que pagar alguna deuda, se tiene que hacer con la venta de un jugador o con el aporte de un dirigente. No hay otra salida. Por eso, hemos puesto muchos dirigentes dinero. Pero te repito, el dinero yo en el club lo puse, puse 180.000 dólares, están registrados, tienen su correspondiente trazabilidad, y está aprobado por la Comisión Fiscalizadora, con sus cuadros financieros. Y bueno, esos 25.000 dólares, te repito, fue a título personal, no tiene nada que ver San Lorenzo.

- Quedó una mala imagen suya, de ver un presidente meterse dinero en el bolsillo cuando estaba en su oficina, en las instalaciones del club…

- Obviamente, pudo haber alguna desprolijidad que esa transacción se hizo en el club, pero bueno, yo estaba las 24 horas en el club, tampoco sabía que uno iba a estar filmando. Por eso, fíjate que era una donación de campaña en su momento, que Edgardo Lemos se había comprometido. Cuando ganó las elecciones, me dice “mirá, yo te debo una plata de la campaña”, le digo “si me la querés dar, bienvenido. El club necesita plata, todo lo que vos me das, yo estoy poniendo plata de mi bolsillo todos los días en mi club, porque San Lorenzo necesita plata”.

- ¿Pero no era más fácil mostrar el asiento contable como donación y capítulo cerrado?

- Pero te repito, estaban los mutuos, estaban los mutuos en el club. O sea, los mutuos están en el club, con su correspondiente puesta en los cuadros financieros. La trazabilidad de cada mutuo correspondiente a cada pago. Yo puse 180.000 dólares en blanco en el club el año pasado, de eso no hay ninguna duda.

- ¿Y esa plata que usted puso la quiere recuperar en algún momento?

- No, mirá, yo pongo plata desde que soy dirigente del 2010, que la gente ni lo sabe. Yo desde el año 2010, que soy dirigente opositor, perdí las elecciones con Carlos Abdo, y pongo dinero. Como presidente del fútbol senior del club, muchos años he llevado al equipo a disputar torneos en Brasil, dos veces, primero en Brasilia y luego en Belo Horizonte. También, a Punta del Este. El club no pagó nunca nada, lo pagamos nosotros, los dirigentes de la subcomisión. En mi caso, pagué un montón de pasajes, miles y miles de dólares que he puesto en el club. En el 2019, presté 50.000 dólares también, que están en mutuos también, que nunca me devolvieron, o sea, a ver, yo nunca le reclamé nada a San Lorenzo. En el 2013, también presté dinero, que todo está en las actas de comisión directiva en la época de Marcelo Tinelli, yo fui 11 años vocal con Tinelli. Así que bueno, siempre he colaborado con un montón de cuestiones y nunca le he reclamado nada a San Lorenzo, ni tampoco pensaba reclamarlo. Por eso, a ver, te repito, este dinero que me aportaron fue a título personal, no tiene nada que ver San Lorenzo. Pero más allá de eso, yo la plata la ponía en San Lorenzo y está puesta en los cuadros financieros, no hay nada que ocultar acá.

- Esta semana, se conoció un pedido de quiebra, por un dinero que pidieron en su momento al Fondo Suizo. ¿Qué tiene para decir sobre esa situación?

- Mirá, yo ya no estaba. Yo me fui en el principio del 2021, y en el 2020, que fue la pandemia, prácticamente no hubo actividad en el club. Viste que estaba todo cerrado y no había actividad en el club. Las elecciones las ganamos en diciembre del 2019 y en marzo de 2020 fue la pandemia.

- Pero fue por la venta de Adolfo Gaich, que pidieron un préstamo al Fondo Suizo. ¿No estuvo al tanto de la situación?

- La venta de Gaich fue en el 2020, claro, exactamente, y ahí estábamos en plena pandemia. Mi participación fue muy escueta porque, te repito, en el 2020 todo el mundo estaba en pandemia, encerrado en su casa y recién en septiembre empezó a salir la gente. Yo al principio del 2021 dejé de ir al club porque estaba, obviamente, totalmente distanciado de la gestión. Y que, en junio, no me acuerdo cuándo, renuncié.

Moretti y Julio Lopardo

- En estos 120 días que tomó de licencia lo reemplazó Julio Lopardo, que presentó su renuncia. Otro más de la dirigencia que presenta la renuncia en lo que va de su gestión…

- Julio estuvo en el Consejo de Fútbol. Julio es una persona que bueno, uno la tenía muy en cuenta para el día a día. Pero me parece que hizo un trabajo bueno. Obviamente, dentro de los elementos que él tuvo, se encontró a todos, se agarró de sorpresa el famoso video, así que bueno, en un momento que justo estábamos creciendo muchísimo a nivel institucional, deportivo, apareció el video y me hicieron la cama. Entonces, se tuvo que comer todo eso. Mirá, te cuento una anécdota. El 2 de abril, el Papa Francisco me manda una carta, a mí personalmente, para invitarme a un partido en septiembre a través de la fundación Scholas, la fundación de él. Íbamos a jugar Lazio contra San Lorenzo, el 22 de abril lo íbamos a anunciar en Scholas, y el 21 de abril fue el fallecimiento de Francisco. El 21 de la noche, fue el famoso video que bueno, hizo que cambie abruptamente todos los planes y mi vida, también.

- ¿Cree que ese video fue para hacerle una cama?

- Sí, lo creo. Lo dijo hasta este chico el otro día, o sea, ese video fue armado, fue premeditado para hacerme la cama, para perjudicarme a mí, para perjudicar a San Lorenzo. Acá hay intereses muy fuertes políticos para perjudicarme a mí. Pero, sobre todo, para perjudicar a San Lorenzo. Te repito, nosotros podemos tener un montón de diferencias, discrepancias, pueden criticarme por un montón de cuestiones, pero hay datos que sobresalen y que son reales. El dato mata relato, siempre lo digo. Pagamos 15 millones de dólares de pasivo en estos 18 meses, 15 millones de dólares de pasivo. En eso no estoy de acuerdo con Julio…

- ¿En que no está de acuerdo con Lopardo?

- Ni con los que dicen que no bajamos el pasivo, que hay más pasivo que antes. Al contrario, bajamos un montón el pasivo, tomamos deuda por 5 millones y bajamos por 15. O sea, el pasivo ha bajado por 10 millones desde que asumimos el 17 de diciembre hasta hoy, en San Lorenzo. Después, hay otro dato que es increíble. Hemos vendido por 25 millones de dólares a jugadores, que eran casi 20 millones netos, descontando los impuestos, y compramos entre compra, renovaciones y préstamos por 10 millones. En ese ítem, tuvimos un superávit de casi 10 millones de dólares netos, es un montón en 18 meses. Otro ejemplo, claro, cuando asumimos no teníamos arquero, se había ido Augusto Batalla, se había ido Facundo Altamirano, no teníamos arquero. Hoy, tenemos un arquero que vale 10 millones de dólares, que es Orlando Gil. No teníamos centrales. Estaba quedando libre el Tonga Hernández, se ha había ido Rafa Pérez, traigo a Gastón Campi. Hoy, tenemos dos centrales como el Tonga y como Romaña que valen 7 millones cada uno. O sea, a ver, tenemos un equipo que es íntegramente de San Lorenzo. El patrimonio de San Lorenzo ha crecido un montón y eso que hemos tenido superávit en ese ítem. Me parece a mí que son cuestiones que tal vez el hincha o el socio no lo ve, pero uno como dirigente las tiene muy presentes, porque el dato, en este caso, mata relato y hace que San Lorenzo tenga perspectivas a futuro, mucho más alentadoras.

- Si esto es así, ¿porque se dieron las renuncias de varios dirigentes como Pablo Levalle, Néstor Navarro, Lopardo…?

- No, no, a ver. Navarro, lamentablemente Néstor, que es amigo mío de toda la vida, una persona muy importante, un empresario muy importante, de muchísimo poder adquisitivo, a los pocos días de ganar las elecciones, él no sabía que íbamos a ganar, obviamente, porque tampoco sabía qué iba a hacer de su futuro, se fue a radicar a Uruguay. Entonces, cuando yo me tomo licencia, el estatuto dice que tiene que ser él el que me reemplace, y no puede renunciar. El presidente y el vicepresidente primero no pueden renunciar a sus cargos y entonces, al no poder asumir, tenía que renunciar, ya que no podía pedirse licencia ni decir, bueno, me bajo como viceprimero a vocal y que suba a otro. Renunciaba o aceptaba o renunciaba, no tenía otra. Así que bueno, por eso renunció Néstor Navarro. Después, sí, Levalle y Daniela Méndez Righi han renunciado, por diferentes cuestiones de ellos. Se fueron de buena manera y hasta ahora no renuncia nadie más. Javier Allievi presentó la renuncia. No a su cargo, no como vicepresidente primero, no a la vocalía. Hasta ahora no. O sea, estaría en la comisión directiva, digamos.

- ¿Teme que renuncie la mayoría de los dirigentes y que haya una acefalía en San Lorenzo?

- No, miedo no tengo, porque obviamente es una decisión de cada uno, es personal. Sí hay presiones, sí hay gente que quiere hacer un golpe de Estado, sí hay gente que quiere elecciones anticipadas, que no sean democráticas. Acá hay cuestiones que San Lorenzo está deportivamente muy bien, estamos clasificando a las copas, ojalá clasifiquemos a Libertadores 2026, estamos clasificando entre los primeros cuatro del grupo. El año pasado, llegamos a la semifinal, dos veces llegamos a la final del torneo de Reserva, salimos campeones del fútbol femenino, tenemos el básquet en Primera División en la liga, tenemos el Futsal en Primera División. También, tenemos el hockey sobre el césped femenino en Primera División, tenemos el Vóley masculino y femenino, ambos en semifinales por primera vez en la historia de San Lorenzo. Tenemos la verdad, un montón de actividades y disciplinas en el club. Ganamos medallas ahora en el Mundial de Barcelona. San Lorenzo continúa siempre su crecimiento institucional y deportivo.

Una de las protestas de los hinchas. Moretti también se refirió a esto durante la entrevista

- En cada partido, los hinchas se expresan contra usted y la dirigencia. ¿Cómo lo toma?

-El socio de San Lorenzo más allá de expresarse con rechazo por esto del video que a todos les duele, nos duele, yo a los socios le quiero recalcar y me gustaría que quede bien asentado al socio de San Lorenzo, le pido perdón por el momento que se está pasando. A nadie le gusta esto. Obviamente, es un momento muy incómodo para todos, un momento feo, involuntario de mi parte. A mí me hicieron una cama, pero les pido mi perdón, porque esto no se lo merece ningún socio, ningún hincha del club…

- ¿En este tiempo de licencia, pensó alguna vez en renunciar?

-No. Yo tengo la fuerza suficiente para sacar adelante a San Lorenzo. A mí me parece que el enojo de los hinchas es lógico, de los socios. El hincha es lógico, pero también en el fondo sabe que hicimos cosas, muchísimas cosas buenas. Otro ejemplo es el de Atomic. Con Nike teníamos un contrato que cuando asumimos nos pagaba 300 mil dólares por año. Hoy, Atomic está pagando más de un millón y medio de dólares por año, o sea, cinco veces más en cuatro años de contrato. Es un contrato que a San Lorenzo le va a dar casi cinco millones de dólares netos. Más de lo que era Nike, permitiendo que un montón de socios e hinchas compren su camiseta. Este año, lanzaron 200 mil prendas a la venta, cuando Nike el año pasado no nos llegaba a 20 mil. Eso por contrato.

- Y para levantar el pedido de quiebra, ¿cuáles son las alternativas que hay?

- Estamos trabajando en el levantamiento. Yo estoy hablando con el Fondo suizo AIS Group, directamente con uno de los de los propietarios del Fondo, pero se le dice fondo suizo y está en la sede de Luxemburgo. Estamos hablando para obviamente hacer un acuerdo lógico y San Lorenzo no va a tener ningún problema. Yo me puse al frente de las negociaciones para que el club este tranquilo.

- Todavía no tiene la legitimidad de la vuelta. Tiene que ser aprobada por la comisión directiva. ¿Llamó a una reunión para el lunes?

- Yo no entiendo eso. Para mí, yo ya estoy con el mail y con la carta documento, entonces uno ya tiene la legitimidad. Pero bueno, hay jurisprudencia que dice que sí, hay jurisprudencia que dice que no, pero por las dudas, obviamente que llamé a la comisión directiva para el lunes, sí.

- Su idea es hacer una reunión de Comisión Directiva, pero renunciaron varios y hay rumores de acefalía. ¿Cómo va a manejar esa situación?

- Uno trata de que San Lorenzo tenga unidad, uno trata de que en los momentos más difíciles el club este unido, más allá de las vicisitudes, de las cuestiones que obviamente son lógicas y públicas y notorias, ¿no? De las cuestiones que uno sabe que existen en San Lorenzo, la política también a veces desnuda, pero también creo que, en este momento, todos tenemos que unirnos más que nunca por el club, hacerlo por el club. Hay muchas cosas por hacer. Tenemos el tema del estadio en Boedo, que ya hemos avanzado un montón con los capitales para la construcción, que eso es una economía paralela que no tiene nada que ver con la economía diaria del club.

- ¿La gente se pregunta cómo va a ser un estadio si tienen un déficit mensual?

- Es lógica la pregunta. Pero bueno, acá se va a hacer con aportes de personas que quieren hacerlo, para después quedarse con la recaudación de los eventos y con los recitales, ¿no? Así que bueno, es trabajo, es gestión, es trabajo, es unión de parte mía. Obviamente, mi idea es tratar de unir a las partes y después depende de cada uno. Yo no creo que las diferencias sean tan grandes. Sí creo que la gente está molesta, sí que la gente tiene un rechazo, que es lógico, por lo que vio y que a nadie nos gustó ese video que estuvo armado. Yo creo que a la gente le han vendido un relato y la gente compró, pero ahora queda trabajar más que nunca para levantar esa mala imagen.

- ¿Podrá ir a trabajar a la sede de Avenida La Plata y al estadio a partir de ahora? Porque se está hablando en las redes sociales de que habrá una manifestación en Avenida La Plata contra su vuelta convocada por los hinchas de San Lorenzo Almagro.

- La gente se puede manifestar, obviamente, siempre que sea pacíficamente, me parece bien que se manifieste. Fui al estadio, al estadio puedo ir. El jueves de hecho fui al estadio, hablé con los jugadores y con Ayude. Yo a mi oficina voy a ir a trabajar. Que la gente se manifieste. El lunes pasado estuve en la sede, fui con un escribano para notificar mi presencia. Me parece que acá hay que trabajar mucho, la desunión no sirve para nada, la acefalia no serviría para nada, es hacerle daño al club. Pero bueno, eso ya no depende de mí, no depende de cada dirigente.

- ¿Cree que hoy la oposición está toda unida para poner trabas y no dejarlo gobernar?

- Los opositores tienen que ir a las urnas y ganarme, es la única manera. O sea, yo los voy a convocar. Las diferencias pueden ser existir, pero no son tan grandes. Pero después, si quieren estar en el poder, tienen que ir a elecciones y el que tiene más votos, gana. Es así la democracia. Sí,

- ¿Está la posibilidad de armar un Consejo de fútbol con Walter Perazzo y Ángel Bernuncio?

- Hemos estado hablando con Walter Perazzo. Sí, la idea es que Walter esté con nosotros en una coordinación general, pero más que nada de inferiores. Hoy está Marcelo Romano, que estamos muy contentos con él. Pero me parece que necesitamos una persona más también, aparte de Marcelo, para que coordine toda el área de lo que es las inferiores, el fútbol infantil, que es muy importante el fútbol infantil, porque es el que nutre a las inferiores y vamos a tener a Perazzo.

- Hablando de inferiores. El otro día salió un video de las instalaciones y de la escasa comida que consumían los chicos inferiores. ¿Cómo se están manejando en las inferiores? Porque no se vieron que estén en buenas condiciones las instalaciones del club ni que tampoco sea saludable la comida que consumen los juveniles…

- No, pero eso no es así. Yo vi la foto obviamente, pero no. Hay 48 lugares en la pensión, una pensión de primer nivel. Una pensión que se construyó hace unos años, que la hizo Ricardo Saponara que está trabajando con nosotros en la agrupación. La comida está bien. Hay frutas para el desayuno, para la merienda, para el almuerzo. Hay nutricionistas, tenemos cocineros, o sea, a los chicos no les falta nada. No sé por qué se viralizó una foto, que la verdad desconozco por qué lo hicieron. Pero la magnitud que tuvo fue grande, pero no es que falta comida. Los chicos del fútbol juvenil están bien comidos. Nosotros le damos de desayunar y de almorzar a la Primera todos los días. Obtienen todo lo que es la alimentación de primer nivel, lo mismo con proteínas y un montón de cuestiones que hacen el desarrollo normal de un juvenil. Hicimos todo un gimnasio nuevo para los juveniles. También, hicimos el gimnasio nuevo en la sede de Avenida Plata que no tenía reformas desde el año 89. Hicimos una reforma enorme en los vestuarios de avenida Plata, la pileta. Todo lo que es la sala de equipos de musculación, cintas y bicicletas, todo nuevo. Los socios están muy contentos con eso, así que bueno, se está trabajando mucho en el club y el socio, más allá de lo del video que obviamente le molestó, porque es un momento muy desagradable para todos, el socio sabe que hemos cometido errores, que es lógico que se han cometido errores, uno no lo niega eso, pero también hemos tenido muchas virtudes y muchos aciertos.

- Judicialmente todavía la causa está abierta. ¿Cuál es la próxima instancia de esta causa?

- No, yo no estoy procesado. Está trabada la competencia. Tienen que definir si se va a seguir la cuestión en Ciudad o en Nación, así que bueno, eso lo define el Tribunal Superior.

- ¿Cuánto tuvo que ver su buena relación con AFA para esta vuelta como presidente?

- Mucho. Con Chiqui Tapia y Pablo Toviggino tengo una relación muy buena. Eso me da muchas fuerzas también, porque son gente que me ha respaldado, entienden lo que pasó, saben que soy inocente, que esto fue una cama que me tendieron, me entendieron y más allá de eso, tengo una relación bárbara con todos los miembros del Comité Ejecutivo. Yo soy parte del Comité Ejecutivo de AFA, somos 22 miembros, así que me llevo bien con todo el mundo, con los presidentes de todos los clubes y con los empleados. Así que bueno, también volveré a ejercer en AFA, hay que trabajar y luchar más que nunca para volver a seguir poniendo a San Lorenzo en el lugar que se merece.

-¿Tuvo injerencia en la salida de Miguel Russo como entrenador, y además cuando tuvieron que definir al nuevo entrenador?

- Sí. Yo lo llamé a Julio (Lopardo) y le dije que había que poner a Damián, que era el proyecto para seguir, porque conocía a los chicos y era el momento de poner a los chicos, a los juveniles. Habíamos llegado al torneo de Reserva en la final del año pasado. Este año, bueno, todavía no había llegado a la final, pero estábamos ahí llegando. Era ese momento. La decisión la tomó Miguel ¿no? Es una cuestión personal de cada uno, ¿viste? Como todo en la vida, pero bueno San Lorenzo obviamente cuidó sus intereses y tuvo una indemnización por el término anticipado del contrato, que me parece bien. Estuve de acuerdo con la salida de Russo. También, yo hablé con Lopardo para negociar la salida de Malcom Braida a Boca.

- ¿Va a elegir un nuevo vicepresidente o mantendrá a Andrés Terzano?

- No, no, a ver. Yo no tuve la oportunidad de charlar con todos. Pero seguramente por estas horas vamos a charlar con los dirigentes para ver cada uno cómo está, qué piensa, qué siente, qué ganas tiene de seguir trabajando en el proyecto y si quieren mantener sus funciones. Uno no quiere sacar a nadie de las funciones. Me parece que Martín Cigna es un buen secretario, que Goroyesky es un buen tesorero, y que bueno, si Julio quiere correrse a un lado, hay que poner un viceprimero. Así que bueno, después se elegirá.

- ¿Tiene pensado ir el sábado al Nuevo Gasómetro para el partido entre San Lorenzo e Instituto?

- No lo sé todavía, no lo sé, no lo sé. Tengo que esperar un poco a ver cómo está todo. Pero bueno, hay que estar tranquilos.