La decisión que tomaría Xabi Alonso con Franco Mastantuono para el próximo partido: el video que emocionó a los fanáticos del Real Madrid

Xabi Alonso podría colocar de titular a Franco Mastantuono contra Real Oviedo (REUTERS/Violeta Santos Moura)

El nombre de Franco Mastantuono comienza a eclipsar el día a día en Madrid. El Real Madrid compartió un video donde los hinchas aclaman el talento del joven surgido de la cantera de River Plate durante una práctica en Valdebebas, y la expectación sobre su futuro inmediato crece. Según reportes del diario As, la posibilidad de que el mediocampista argentino debute como titular ya forma parte del debate dentro de la cabeza del entrenador Xabi Alonso.

De acuerdo con la información publicada por el rotativo de la capital española, el cuerpo técnico del Real Madrid estudia seriamente alinear a Franco Mastantuono como titular en la visita del Merengue al Estadio Carlos Tartiere para medirse contra Real Oviedo. El periódico analiza el presente del futbolista y sostiene que Mastantuono “ha convencido a todos con su desparpajo y su calidad técnica”, factores que explican el giro en la consideración del entrenador respecto de la nómina inicial.

“Apenas 28 minutos que le sirvieron para que su zurda le hiciera caer con el pie derecho entre su nueva hinchada. Que quiere más. No sólo ellos, también Xabi Alonso parece ansioso por saborear con más amplitud la calidad del chico. Antes de Osasuna apenas pudo tenerlo en cuatro entrenamientos grupales, pero tras lo visto contra los rojillos medita acelerar lo que parece inevitable y sería el entregarle la titularidad al 30 este mismo domingo en el Carlos Tartiere”, informó dicho medio. Además, sostienen que “el plan inicial pasaba por esperar al menos a la visita del Mallorca a Concha Espina, el sábado 30. Pero la competencia por posición de extremo por banda derecha está mucho más que abierta...”.

En dicho artículo, el diario de la capital española advierte que el joven citado por Lionel Scaloni para la selección argentina se podría ganar un hueco ya que “Rodrygo ha sido eliminado de la ecuación y Brahim anduvo dubitativo y dejó pasar el tren".

Los hinchas del Real Madrid, rendidos al talento de Mastantuono

Por su parte, el propio video divulgado por Real Madrid en sus canales oficiales mostró a Mastantuono efectuando maniobras con el balón durante un entrenamiento en Valdebebas. Su talento fue celebrado rápidamente en las redes sociales y las imágenes se convirtieron en virales. “Mucha clase. Mastantuono”, escribió el Merengue, junto a un emoji de un mate.

Vale destacar que en el artículo As sintetiza la magnitud de su impacto con una sentencia categórica: “Ha nacido un ídolo”. El medio subraya que la identificación de los aficionados con el nuevo integrante de la plantilla excede lo estrictamente futbolístico y tiene raíces en la ilusión que genera su presencia para una hinchada en permanente búsqueda de referentes. En el desenlace de su análisis, recalca: “Su forma de entender el juego, su alegría y la energía positiva con la que afronta los desafíos lo convierten ya en alguien especial para la multitud que acompaña al Real Madrid”.

Durante los próximos partidos, la posible inclusión de Mastantuono entre los titulares será uno de los focos de atención tanto para la prensa como para los seguidores del club español. En el horizonte de los dirigidos por Xabi Alonso, que iniciaron su camino en La Liga con una victoria como local por 1-0 ante Osasuna gracias a un tanto de Kylian Mbappé, continuará este domingo ante Oviedo en condición de visitante. Luego, el 30 de agosto, recibirá en el Santiago Bernabéu al Mallorca. Tras el parate por la Fecha FIFA, la Casa Blanca volverá a tener acción el 14 de septiembre contra Real Sociedad en el Estadio de Anoeta.