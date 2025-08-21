“Nuevo ídolo”: la portada que le dedicaron a Mastantuono tras su debut en el Real Madrid y la leyenda con la que lo compararon

El oriundo de Azul, en su debut, y la tapa del diario As

El estreno de Franco Mastantuono en el Real Madrid, durante la victoria por 1-0 frente al Osasuna, en el cierre de la primera jornada de La Liga, generó una revolución en Europa y en Argentina. Con apenas 18 años recién cumplidos, el mediocampista ofensivo ingresó al campo en el minuto 67 en sustitución de Brahim Díaz. Su actuación, aunque breve, dejó una impresión inmediata tanto en la afición como en la prensa. Incluso, casi regala una asistencia (el cabezazo de Tchouameni se marchó desviado) y casi anota, pero el arquero Sergio Herrera contuvo su intento, tras una combinación con Gonzalo García.

Su participación disparó los elogios del DT Xabi Alonso y de su compañero y capitán, Dani Carvajal. “Tiene pinta. Ha tenido buenos minutos. No había podido estar entrenando con nosotros, pero tenía muchas ganas y a veces lo anímico y lo emocional pesan más que lo trabajado. Ha tenido un buen impacto y es una buena noticia que haya hecho su debut”, subrayó el ex volante central, quien además remarcó que “no le pesó la camiseta”.

“Es un chico con mucha personalidad, quiere el balón, nos puede dar mucho, la verdad. Es muy pronto para hacer una evaluación, con 18 años saltar al Madrid... Me gusta la personalidad que tiene. Es un chico joven, necesita tiempo. Nos complementa mucho a la plantilla”, rubricó, por su parte, el referente y capitán.

Tal fue el impacto de la emoción que generó en las gradas (los aficionados le gritaron “Franco, Franco”) y de sus movimientos, que el diario As le dedicó la tapa de su próxima edición impresa.

La tapa del diario As

“Nuevo ídolo”, tituló As. “Mastantuono dispara la ilusión del madridismo. El Bernabéu se rinde a su figura y Xabi medita darle pronto la titularidad. Su debut entusiasma en Argentina y lo comparan con Zidane”, añadió el periódico.

En su portal, As profundizó: “Está bendecido”. “Ídolo exprés tras sólo cuatro entrenamientos", rubricó el analista Carlos Forjanes. “La personalidad de Mastantuono es embriagante”, añadió, y comparó su situación con la de Rodrygo, multicampeón en la Casa Blanca, pero sin minutos ante Osasuna. “Xabi tuvo que afrontar la situación de Rodrygo (’No hay que hacer una lectura a futuro, si a tres meses vista tiene los mismos minutos...’) pero la sonrisa casi le dio en la capota del Bernabéu al hablar de Mastantuono: ‘Ha agitado, ha traído buena energía...’. Hay flechazo”, concluyó.

“Al argentino no le quemó el balón. Al contrario, es uno de esos jugadores que necesitan tocar mucho la pelota para sentirse cómodos”, lo ensalzó Santiago Siguero en el diario Marca.

“La presentación de Mastantuono con el Real Madrid fue histórica. Con 18 años y cinco días, unió su nombre al club de los debutantes más jóvenes en la historia del club blanco", agregó.

¿Será su turno como titular en el segundo partido del Merengue en la temporada? El Real Madrid enfrentará a Real Oviedo como visitante este domingo a las 16:30 (hora argentina). Y nuevamente los ojos del mundo futbolístico se posarán sobre el ex River, quien además está en la prelista de la selección argentina de cara a los últimos dos encuentros de las Eliminatorias sudamericanas. La Scaloneta, con pasaje garantizado para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, recibirá a Venezuela el jueves 4 de septiembre a las 20.30 en el estadio de River, mientras que concluirá su participación en Quito ante Ecuador, el martes 9 (20 horas).

El ex hombre de River hace su debut con la Casa Blanca

Tchouaméni resolvió el avance con un cabezazo desviado

El hombre del Real Madrid obligó a una tapada de Sergio Herrera