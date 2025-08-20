Deportes

Otro argentino rumbo a la F1: quién es Mattia Colnaghi, el piloto de 17 años que firmó para la Academia Red Bull y correrá en Fórmula 3

El joven italo-argentino, líder de la Eurocup-3, se aseguró competir en 2026 en una de las categorías teloneras de la Máxima

El automovilismo argentino suma un nuevo protagonista a una de las categorías teloneras de la Fórmula 1. El piloto italo-argentino de 17 años Mattia Colnaghi competirá en la Fórmula 3 de la FIA con el equipo MP Motorsport a partir de la temporada 2026.

Además, Colnaghi se sumará al Red Bull Junior Team, lo que lo consolida su proyección como una de las jóvenes promesas del deporte motor con raíces en la Argentina. Actualmente, el piloto es el líder del torneo en la Eurocup-3, donde ya sumado cuatro victorias y dos podios durante la temporada 2025, lo que refuerza el impacto de su ascenso y despiertó las expectativas tanto en Europa como en la comunidad latinoamericana para llegar a la escudería neerlandesa, la misma en la que corrió Franco Colapinto en la Fórmula 2 y F3.

La relación de Mattia con la Argentina llega a través de su mamá, que nació en la Patagonia, donde todavía vive su abuela materna. Además, cada vez que viene de visita (cada dos años para celebrar Navidad con su familia), también visita a sus tíos y otros abuelos que viven en Buenoso Aires. El joven piloto nació en Monza, un lugar con espíritu motor por excelencia, pero más allá de eso, en su buzo antiflama tiene las dos banderas y en su perfil de Instagram se presenta como “italo-argentino”.

El anuncio oficial detalla que Colnaghi se unirá a la parrilla de la FIA Fórmula 3 con el equipo con el que forjó una relación sólida en los últimos años. Su ingreso a la estructura juvenil de la bebida energixante también representa un paso estratégico en su carrera, ya que este programa es reconocido por impulsar a jóvenes talentos hacia las máximas categorías del automovilismo mundial. La doble noticia marca un hito en la trayectoria del piloto, quien se prepara para afrontar nuevos desafíos en el competitivo entorno de la F3.

El desempeño de Colnaghi en la Eurocup-3 de este año se suman a los resultados de la temporada previa en la que se consagró campeón de la F4 Española luego de una remontada a mitad de año que incluyó seis victorias. Su progresión fue rápida y sostenida en autos de fórmula, lo que llamó la atención de equipos y programas de desarrollo de pilotos.

Al referirse a su ascenso a la Fórmula 3 y su ingreso al Red Bull Junior Team, Colnaghi expresó su entusiasmo y gratitud por la oportunidad. “Estoy muy emocionado por la oportunidad que me han brindado MP Motorsport y el Red Bull Junior Team. Unirme a los fines de semana de Gran Premio como piloto de Fórmula 3 es un sueño hecho realidad, y estoy deseando seguir construyendo la increíble relación de trabajo que MP y yo hemos desarrollado en las dos últimas temporadas”, afirmó el piloto. Colnaghi también destacó el apoyo recibido por parte de Helmut Marko y Red Bull, y subrayó la importancia de continuar su desarrollo junto a MP Motorsport, equipo al que considera su familia y con el que espera mantener una etapa exitosa en la F3.

Sander Dorsman valoró el crecimiento de Colnaghi y la satisfacción del equipo por acompañar su evolución. “Ascender a la FIA F3 con Mattia es un momento de orgullo para nosotros como equipo. Reconocimos inmediatamente su talento cuando se unió a nosotros siendo un adolescente en el invierno de 2023-2024, y fue una alegría ver cómo ese talento se aceleraba realmente en la F4 española, lo que le llevó a ganar el título en su primer año fuera de los karts”, señaló el director de MP Motorsport. El directivo también resaltó la capacidad del piloto para sobreponerse a situaciones adversas y su desempeño destacado en la actual temporada de Eurocup-3.

La carrera de Colnaghi comenzó en el karting en 2020, donde obtuvo un séptimo puesto en el Trofeo Italiano Easykart. Posteriormente, participó en competencias internacionales, como el CIK-FIA World Championship, alcanzando la sexta posición en 2023. Su debut en monoplazas se produjo en la Fórmula Winter Series 2024 con MP Motorsport, donde sumó puntos y finalizó 18º en el campeonato. Ese mismo año, tras ganar el Richard Mille Young Talent Shootout, se incorporó a la F4 Española, logrando el título como debutante. Además, incursionó en la Fórmula Regional, participando en el Gran Premio de Macao y clasificándose en el puesto 14. En 2025, su campaña en la Eurocup-3 consolidó su perfil como uno de los pilotos jóvenes más prometedores del circuito europeo.

Mientras Colnaghi se prepara para su debut en la Fórmula 3 en 2026, el equipo MP Motorsport buscará que el ítalo-argentino mantenga el foco en la temporada actual de Eurocup-3: dentro de un par de semanas, se correrá la fecha 6 en el mítico circuito de Spa-Francorchamps. Mattia se mantiene en la cima del torneo con 177 puntos, 12 más que Valerio Rinicella (165). En la actual campaña lleva tres victorias (la carrera 1 en Austria, la race 1 en Paul Ricard y la carrera 2 en Monza).

